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رياضة

تعليق الركراكي على خسارة المغرب أمام جنوب أفريقيا (فيديو)

تصفيات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024

كتب فارس أبو شيحة
تعليق وليد الركراكي على خسارة المغرب
تعليق وليد الركراكي على خسارة المغرب
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وطن- علق المدرب المغربي وليد الركراكي على خسارة المغرب أمام جنوب أفريقيا، السبت، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في تصفيات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024.

وقال المغربي الركراكي، في مؤتمر الصحفي عقب مباراة المغرب وجنوب أفريقيا، ” قلت قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، بأن كل المنتخبات تريد الفوز علينا. الخصم أبلى البلاء الحسن ولعب بطريقة جيدة”.

تعليق وليد الركراكي على خسارة المغرب

كما وأضاف الركراكي، ” ارتكبنا عدة أخطاء في بداية المباراة، وأجريت عدة تغييرات. في الشوط الأول من المباراة، من أجل العودة إلى أجواء المباراة”.

وتابع، ” الهدف المبكر أعطى الثقة لجنوب أفريقيا، لعبنا خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة بشكل أفضل، ولكن كانت لدينا بعض الفرص لم نستغلها. لكنني راضٍ عن أداء بعض اللاعبين ومحبط من مستوى الآخرين”.

المنتخب المغربي
المنتخب المغربي

كما ويضيف الركراكي، ” المنافسة في القارة الأفريقية، بالتأكيد مختلف. لقد تعلمنا كثيراً من هذه المباراة، وأعطيت الفرصة لعديد من اللاعبين من أجل الوقوف على مستواهم، لكن يجب علينا التعافي سريعاً من المباراة”.

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وختم مدرب المنتخب المغربي حديثه، ” لا تأثير على نتيجة المشوار. بعد ضمان التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، لذلك لست حزيناً، ولكننا تلقينا درساً جديداً كنا بحاجة إليه..”.

مباراة المغرب وجنوب أفريقيا

ونجح منتخب جنوب أفريقيا من تحقيق الفوز الثمين على نظيره منتخب المغرب. بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

منتخب المغرب وجنوب أفريقيا
منتخب المغرب وجنوب أفريقيا

وافتتح جنوب أفريقيا أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال5، من خطأ ارتكبه الحارس المغربي منير محمدي في التصدي للكرة قبل دخولها شباك مرماه.

كما وسجل جنوب أفريقيا الهدف الثاني اللاعب زاخيلي ليباسا في الدقيقة ال48، فيما أدرك المغربي حكيم زياش هدف تقليص نتيجة المباراة. بهدف وحيد جاء في الدقيقة ال60.

منتخب جنوب أفريقيا
منتخب جنوب أفريقيا

وبتلك الخسارة جاء منتخب المغرب (أسود الأطلس) في وصافة ترتيب دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 برصيد 6 نقاط، كما وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر جنوب أفريقيا برصيد 7 نقطة.

المصدروطن + منتخب المغرب تويتر +دوري كأس أمم أفريقيا تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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