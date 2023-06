تعليق الركراكي على خسارة المغرب أمام جنوب أفريقيا (فيديو)

- Advertisement -

وطن- علق المدرب المغربي وليد الركراكي على خسارة المغرب أمام جنوب أفريقيا، السبت، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في تصفيات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024.

وقال المغربي الركراكي، في مؤتمر الصحفي عقب مباراة المغرب وجنوب أفريقيا، ” قلت قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، بأن كل المنتخبات تريد الفوز علينا. الخصم أبلى البلاء الحسن ولعب بطريقة جيدة”.

كما وأضاف الركراكي، ” ارتكبنا عدة أخطاء في بداية المباراة، وأجريت عدة تغييرات. في الشوط الأول من المباراة، من أجل العودة إلى أجواء المباراة”.

وتابع، ” الهدف المبكر أعطى الثقة لجنوب أفريقيا، لعبنا خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة بشكل أفضل، ولكن كانت لدينا بعض الفرص لم نستغلها. لكنني راضٍ عن أداء بعض اللاعبين ومحبط من مستوى الآخرين”.

كما ويضيف الركراكي، ” المنافسة في القارة الأفريقية، بالتأكيد مختلف. لقد تعلمنا كثيراً من هذه المباراة، وأعطيت الفرصة لعديد من اللاعبين من أجل الوقوف على مستواهم، لكن يجب علينا التعافي سريعاً من المباراة”.

وختم مدرب المنتخب المغربي حديثه، ” لا تأثير على نتيجة المشوار. بعد ضمان التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، لذلك لست حزيناً، ولكننا تلقينا درساً جديداً كنا بحاجة إليه..”.

ونجح منتخب جنوب أفريقيا من تحقيق الفوز الثمين على نظيره منتخب المغرب. بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وافتتح جنوب أفريقيا أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال5، من خطأ ارتكبه الحارس المغربي منير محمدي في التصدي للكرة قبل دخولها شباك مرماه.

