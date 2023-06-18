الأحد, يونيو 18, 2023
الرئيسيةالهدهدتضم وزيرتين.. تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة أحمد النواف
الهدهد

تضم وزيرتين.. تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة أحمد النواف

صدر مرسوم أميري في الكويت، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

كتب خالد الأحمد
أحمد النواف
تشكيل حكومة كويتية جديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف
- Advertisement -

وطن – صدر في الكويت مرسوم أميري اليوم، الأحد، بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف، وتضم 15 وزيراً من بينهم وزيرتان، بعد تجاوز العقبات والعراقيل التي كانت تقف في وجهها.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من صدور قرار أميري بإعادة تكليف الشيخ “أحمد نواف الأحمد الصباح” برئاسة الوزراء، وترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

قرار أميري بتشكيل حكومة جديدة في الكويت

وبحسب “وكالة الأنباء الكويتية” فإن القرار الأميري الذي كان منتظراً تم توقيعه من قبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتأتي إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الوزراء أيضاً بعد أسبوع من الانتخابات التشريعية، التي أسفرت عن تغيير محدود في تركيبة مجلس الأمة الكويتي مقارنة بالمجلس السابق؛ مع فوز غالبية من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.

تغير الحكومات الكويتية

وتغيرت الحكومات الكويتية خلال العقود الستة الماضية لأسباب أبرزها حل مجلس الأمة أو صدور حكم قضائي أو الخضوع لاستجوابات نيابية أو تفاديا لها أو وفاة أمير البلاد.

وحكومة الصباح هي السادسة في عهد والده أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والـ42 وفق إحصاء وكالة الأنباء الكويتية منذ تشكيل أول حكومة في يناير/ كانون الثاني 1962.

- Advertisement -

وتتكون الحكومة الكويتية الجديدة من 14 وزيرا إضافة إلى رئيس الوزراء، بينهم وزيرتان.

تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة

وبحسب المرسوم الأميري، فقد جاء تشكيل الحكومة الجديدة كالآتي:

طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة.

خالد علي محمد الفاضل، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

بدر حامد يوسف الملا، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

فهد علي زايد الشعلة، وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

وشمل التشكيل الحكومي الجديد في الكويت، 6 وزراء جدد، هم، إلى جانب الفاضل والشعلة:

عامر محمد علي محمد، وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

مطلق نايف العتيبي، وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الإسكان.

محمد عثمان العيبان، وزير التجارة والصناعة.

مناف عبد العزيز الهاجري، وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار.

ووفق صحيفة “القبس” المحلية” يعد هذا الأمر الأميري هو الرابع الذي يصدر بتكليف من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الحكومة وترشيح أعضائها، إذ سبق أن شكل 3 حكومات، لم تدم إحداها أكثر من يومين، وهي الحكومة التي شكلت بعد انتخاب مجلس الأمة في 29 سبتمبر 2022 وجرى الاعتراض عليها من قبل النواب فتمت إعادة تشكيلها.

خلاف حاد مع مجلس الأمة

وكان إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، التي تم تكليف الشيخ أحمد النواف، نجل الأمير، بتشكيلها في الخامس من مارس الماضي، خلفاً لحكومته السابقة التي استقالت في 23 يناير (كانون الثاني)، قد تعرقل إثر خلاف حاد مع مجلس الأمة حول عدد من القوانين قبل أن تحله المحكمة الدستورية.

وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها لولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، نتيجة لتفاقم الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال برلمان 2022، الذي أبطلته المحكمة الدستورية في 19 مارس/أذار الماضي، وأعادت مجلس أمة عام 2020.

وبحسب وكالة “رويترز” أدى الخلاف بين الحكومة المعينة للدولة العضو في أوبك والبرلمان المنتخب إلى إعاقة الإصلاح المالي لسنوات ، بما في ذلك تمرير قانون ديون يسمح للكويت بالاستفادة من الأسواق الدولية ومعالجة الاعتماد الكبير على النفط.

المصدروكالة الأنباء الكويتية + القبس + رويترز - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

في الكويت أم دبي؟.. إيحاءات جنسية وفيديو خادش فجر الجدل (شاهد)

الهدهد

تفاصيل حادث إطلاق النار على عميد كويتي في السعودية ووضعه الصحي

الهدهد

الجيش الكويتي يعلن عن صفقة ضخمة للحصول على منظومة “بيرقدار” التركية.. تفاصيل!

الهدهد

الكويت: فيديو متداول يُظهر حريقا في مقبرة إطارات السيارات وينذر بكارثة مرعبة

الهدهد

الكويت تصدم مصر والأردن بهذا القرار الصادر عن وزير التعليم العالي

الهدهد

الكويت تعاقب إماما مصريا بالمؤبد.. مارس الفاحشة في المسجد

الهدهد

المصحف لا يفارقها.. نورة المحارب تنبأت بوفاتها وآخر ما قالته موثق بفيديو

الهدهد

الكويت تعاقب المصري ناهب جمعية المعلمين بالسجن 20 عاما ومليون دينار غرامة

حياتنا

آل باتشينو ينتظر طفلاً من صديقته الكويتية التي تصغره بـ53 عاماً نور الفلاح (شاهد)

الهدهد

“طعن بالسكين ودماء”.. فرح في الكويت يتحول إلى مأتم (فيديو)

الهدهد

هل كان مبارك الرشيدي على قيد الحياة لفترة قريبة؟ (فيديو)

الهدهد

الكويت.. 15 مُصابا بعد عملية دهس مُروعة في قلب العاصمة والداخلية على الخط

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل جرفه بيبارجوي؟.. فيديو متداول لـ قرش على شواطئ دبي وهذه حقيقته

نظرك 20/20.. إذا اكتشفت القلم المخفي في الصورة

السويد لم تحول ممارسة الجنس لرياضة وطنية لها بطولة.. وهذه الحقيقة

المقطع الجنسي الذي تسبب بطلاق غادة إبراهيم وعلاقتها بقريب صدام حسين

حفيظ دراجي يرد على الساخرين من حذاء تبون: “أشرف من وجوه قادتهم”

“خاشقجي وأبو منشار وأشياء أخرى”.. عودة سعود القحطاني تُحرج ولي العهد

أخطاء ذبح الأضحية وشروطها.. قد يغفل عنها الكثيرون ونتائجها كارثية

توفي فجأة.. سبب وفاة الأمير طلال بن فهد في أمريكا وموعد جنازته

منتج بألوان علم المثليين يثير حفيظة العمانيين (شاهد)

ما صافي ثروة الشيخ منصور بن زايد؟! .. رقم فلكي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC