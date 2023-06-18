تضم وزيرتين.. تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة أحمد النواف

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وطن – صدر في الكويت مرسوم أميري اليوم، الأحد، بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف، وتضم 15 وزيراً من بينهم وزيرتان، بعد تجاوز العقبات والعراقيل التي كانت تقف في وجهها.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من صدور قرار أميري بإعادة تكليف الشيخ “أحمد نواف الأحمد الصباح” برئاسة الوزراء، وترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

قرار أميري بتشكيل حكومة جديدة في الكويت

وبحسب “وكالة الأنباء الكويتية” فإن القرار الأميري الذي كان منتظراً تم توقيعه من قبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتأتي إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الوزراء أيضاً بعد أسبوع من الانتخابات التشريعية، التي أسفرت عن تغيير محدود في تركيبة مجلس الأمة الكويتي مقارنة بالمجلس السابق؛ مع فوز غالبية من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.

تغير الحكومات الكويتية

وتغيرت الحكومات الكويتية خلال العقود الستة الماضية لأسباب أبرزها حل مجلس الأمة أو صدور حكم قضائي أو الخضوع لاستجوابات نيابية أو تفاديا لها أو وفاة أمير البلاد.

وحكومة الصباح هي السادسة في عهد والده أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والـ42 وفق إحصاء وكالة الأنباء الكويتية منذ تشكيل أول حكومة في يناير/ كانون الثاني 1962.

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وتتكون الحكومة الكويتية الجديدة من 14 وزيرا إضافة إلى رئيس الوزراء، بينهم وزيرتان.

تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة

وبحسب المرسوم الأميري، فقد جاء تشكيل الحكومة الجديدة كالآتي:

طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة.

خالد علي محمد الفاضل، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

بدر حامد يوسف الملا، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

فهد علي زايد الشعلة، وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

وشمل التشكيل الحكومي الجديد في الكويت، 6 وزراء جدد، هم، إلى جانب الفاضل والشعلة:

عامر محمد علي محمد، وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

مطلق نايف العتيبي، وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الإسكان.

محمد عثمان العيبان، وزير التجارة والصناعة.

مناف عبد العزيز الهاجري، وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار.

ووفق صحيفة “القبس” المحلية” يعد هذا الأمر الأميري هو الرابع الذي يصدر بتكليف من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الحكومة وترشيح أعضائها، إذ سبق أن شكل 3 حكومات، لم تدم إحداها أكثر من يومين، وهي الحكومة التي شكلت بعد انتخاب مجلس الأمة في 29 سبتمبر 2022 وجرى الاعتراض عليها من قبل النواب فتمت إعادة تشكيلها.

خلاف حاد مع مجلس الأمة

وكان إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، التي تم تكليف الشيخ أحمد النواف، نجل الأمير، بتشكيلها في الخامس من مارس الماضي، خلفاً لحكومته السابقة التي استقالت في 23 يناير (كانون الثاني)، قد تعرقل إثر خلاف حاد مع مجلس الأمة حول عدد من القوانين قبل أن تحله المحكمة الدستورية.

وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها لولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، نتيجة لتفاقم الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال برلمان 2022، الذي أبطلته المحكمة الدستورية في 19 مارس/أذار الماضي، وأعادت مجلس أمة عام 2020.

وبحسب وكالة “رويترز” أدى الخلاف بين الحكومة المعينة للدولة العضو في أوبك والبرلمان المنتخب إلى إعاقة الإصلاح المالي لسنوات ، بما في ذلك تمرير قانون ديون يسمح للكويت بالاستفادة من الأسواق الدولية ومعالجة الاعتماد الكبير على النفط.