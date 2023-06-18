تشكيلة المنتخب الجزائري اليوم ضد أوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024

- Advertisement -

وطن- يترقب عشاق المستطيل الأخضر مباراة المنتخب الجزائري اليوم ضد أوغندا، الأحد، في تصفيات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024.

وستنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب الجزائري وأوغندا، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

موعد مباراة المنتخب الجزائري ضد أوغندا

بينما بتوقيت فلسطين والسعودية ودول الخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

فيما ستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

معلق مباراة المنتخب الجزائري أمام أوغندا

وسيعلق على أحداث مباراة المنتخب الجزائري أمام أوغندا، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق محمد المبروكي.

كما وستنقل المباراة على قناة (4 beIN sports) على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12054، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

- Advertisement -

تشكيلة المنتخب الجزائري ضد أوغندا

وسيلعب المدرب الجزائري جمال بلماضي، المباراة أمام أوغندا بتشكيلة أساسية متوقعة في كأس أمم أفريقيا 2024، كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة، أنتوني ماندريا.

دفاع التشكيلة: ريان نوري، أحمد طوبا، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني.

Last session! See you tomorrow

الحصة التدريبية الأخيرة، موعدنا غدا ✌🏻 #DesertWarriors#123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/EWYZzD8fqQ — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) June 17, 2023

خط الوسط: نبيل بن طالب، هشام بواداوي، رامز زروقي، مهدي ليريس.

مركز الهجوم: رياض محرز، محمد يوسف بلايلي (أندري تايلور).

وسيلتقي المنتخب الجزائري(محاربو الصحراء)، أمام منافسه الجار تونس في المباراة الودية، الثلاثاء، في ال20 من شهر يونيو/ حزيران الجاري.

Training complete 👌🏻, 𝘿𝙤𝙪𝙖𝙡𝙖 here we come! ✈️

المران الأخير لـ #محاربي_الصحراء قبل السفر إلى دوالا #DesertWarriors #123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/Lv4j5JCU9v — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) June 16, 2023

ويتصدر منتخب الجزائر جدول دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 12 نقطة، كما وجاء المنتخب المنافس أوغندا في المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متساوياً مع الوصيف تنزانيا.