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رياضة

تشكيلة المنتخب الجزائري اليوم ضد أوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024

تصفيات الجولة الخامسة من تصفيات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة المنتخب الجزائري ضد أوغندا
تشكيلة المنتخب الجزائري ضد أوغندا
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وطن- يترقب عشاق المستطيل الأخضر مباراة المنتخب الجزائري اليوم ضد أوغندا، الأحد، في تصفيات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024.

وستنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب الجزائري وأوغندا، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

موعد مباراة المنتخب الجزائري ضد أوغندا

بينما بتوقيت فلسطين والسعودية ودول الخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

تدريبات المنتخب الجزائري
تدريبات المنتخب الجزائري

فيما ستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

معلق مباراة المنتخب الجزائري أمام أوغندا

وسيعلق على أحداث مباراة المنتخب الجزائري أمام أوغندا، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق محمد المبروكي.

المنتخب الجزائري
المنتخب الجزائري

كما وستنقل المباراة على قناة (4 beIN sports) على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12054، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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تشكيلة المنتخب الجزائري ضد أوغندا  

وسيلعب المدرب الجزائري جمال بلماضي، المباراة أمام أوغندا بتشكيلة أساسية متوقعة في كأس أمم أفريقيا 2024، كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة، أنتوني ماندريا.

دفاع التشكيلة: ريان نوري، أحمد طوبا، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: نبيل بن طالب، هشام بواداوي، رامز زروقي، مهدي ليريس.

مباراة الجزائر وأوغندا
مباراة الجزائر وأوغندا

مركز الهجوم: رياض محرز، محمد يوسف بلايلي (أندري تايلور).

وسيلتقي المنتخب الجزائري(محاربو الصحراء)، أمام منافسه الجار تونس في المباراة الودية، الثلاثاء، في ال20 من شهر يونيو/ حزيران الجاري.

ويتصدر منتخب الجزائر جدول دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 12 نقطة، كما وجاء المنتخب المنافس أوغندا في المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متساوياً مع الوصيف تنزانيا.

المصدروطن + منتخب الجزائر تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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