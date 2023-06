تشكيلة المنتخب الجزائري اليوم ضد أوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024

- Advertisement -

وطن- يترقب عشاق المستطيل الأخضر مباراة المنتخب الجزائري اليوم ضد أوغندا، الأحد، في تصفيات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024.

وستنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب الجزائري وأوغندا، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

بينما بتوقيت فلسطين والسعودية ودول الخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

فيما ستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

وسيعلق على أحداث مباراة المنتخب الجزائري أمام أوغندا، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق محمد المبروكي.

كما وستنقل المباراة على قناة (4 beIN sports) على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12054، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وسيلعب المدرب الجزائري جمال بلماضي، المباراة أمام أوغندا بتشكيلة أساسية متوقعة في كأس أمم أفريقيا 2024، كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة، أنتوني ماندريا.

دفاع التشكيلة: ريان نوري، أحمد طوبا، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني.

الحصة التدريبية الأخيرة، موعدنا غدا ✌🏻 #DesertWarriors#123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/EWYZzD8fqQ

— Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) June 17, 2023