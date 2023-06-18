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المقطع الجنسي الذي تسبب بطلاق غادة إبراهيم وعلاقتها بقريب صدام حسين

الفنانة المصرية غادة إبراهيم كشفت الكثير من المفاجآت لأول مرة خلال لقائها في برنامج "تابوو" الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس

كتب خالد الأحمد
غادة إبراهيم
الفنانة المصرية غادة إبراهيم
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وطن – كشفت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، أنها كانت على علاقة برجل عراقي من أقارب الرئيس الراحل صدام حسين، وكانا ينويان الزواج ولكن حالت الظروف دون ذلك بسبب زوجته.

وروت غادة إبراهيم خلال لقاء مع الإعلامي نزار الفارس عبر برنامج “تابوو” على قناة “دجلة” العراقية، أنها أحبت الرجل العراقي الذي لم تذكر اسمه أو طبيعة قرابته لصدام حسين، وكانت العلاقة غرام وانتقام-حسب تعبيرها –

مضيفة أنها بعد أن اتفقت معه على الزواج ذهب وقال لزوجته أنه ينوي الزواج وكان لديه ولد منها، ولكن الزواج لم يتم لأسباب لم تذكرها.

مشيرة إلى أنه أبلغ نبيل نجم السفير الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية وزوجته عن علاقتهما، وكذلك أخبر وزارة الخارجية التي كان يعمل موظفاً فيها بأنه يرغب بالزواج.

قريب صدام حسين أهداها سيارته

مضيفة أنها كانت في بداية رحلتها الفنية ولم تحترف بعد واتفقا على كل شيء بعد أن عرفته على والدتها وحددا مكان اقامتهما بعد الزواج، وكان كريماً جداً حتى أنه أهداها سيارته بعد أن تنازل عنها.

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وروت غادة إبراهيم أن الشخص الذي كانت تنوي الارتباط به كان كريماً ولطيفاً، وفجأة انتقل من وزارة الخارجية ولم يعد موجوداً وعندما سافر رزق بتوأم سمى أحدهما غادة والآخر عادل.

غادة إبراهيم ومشد الإغراء الذي تسبب بطلاقها

كما تحدثت الفنانة غادة إبراهيم عن حقيقة انفصالها عن زوجها بسبب مشهد جريء قدمته في فيلم من بطولة الفنانة نادية الجندي.

وقالت غادة لنزار الفارس إنه بعد أن عرض جزء من المشهد عليها: “ده المشهد الوحيد اللي في تاريخي مع المخرج علي عبدالخالق”.

وأضافت غادة إبراهيم: “أنا وجوزي كنا متفقين على الانفصال والحمد لله المشهد دا عجل بالانفصال”.

وتابعت: “أنا فوجئت في الاستديو بالمشهد، بس المخرج علي عبدالخالق حط تحابيش”.

وأكملت: “حبيبي قالي بعد المشهد: (أنتي كنتي عايزة تنفصلي ولا تضايقي نفسك وطلقني فورا)، أنا كنت مخبية الفيلم، بس ولاد الحلال قالوله تعالى شوف”.

من هي غادة ابراهيم؟

وغادة إبراهيم ممثلة مصرية مواليد مدينة الاسكندرية 1 نوفمبر 1972 درست الباليه في المدرسة الإيطالية بالإسكندرية، درست العزف على العود مع العازف المعروف نصير شمة.

وعملت في بداية مسيرتها في مجال الإعلانات، وفي فترة التسعينيات شاركت بالعديد من الأفلام والمسلسلات أهمها قشر البندق.

وحصدت الفنانة غادة إبراهيم عدة جوائز أهمها جائزة أحسن تمثيل لدور ثاني في فيلم حبيبتي من تكون عن دورها نوارة، كما لاقت مسرحيتها الاستعراضية الغنائية “لسه في أمل” إعجاب وتقدير الكثيرين.

سجن غادة إبراهيم

لكن نجاحها لم يدم طويلاً فسجنت غادة قرابة العامين خلفية تُهم متعلقة بممارسة أعمال منافية للآداب، مما أدى إلى تراجع شعبيتها بشكل ملحوظ لدى الناس، بالرغم من تبرئتها من التهمة المنسوبة إليها عام 2016.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم مسلسل “ابن موت”، بطولة الفنان خالد النبوي، علا غانم، محمد نجاتي، محمد لطفي، إدوارد، أحمد خليل، منة فضالي، هيدي كرم، تأليف مجدي صابر، إخراج سمير سيف.

كما أطلت على الجمهور في رمضان 2023 من خلال ظهورها في برنامج المقالب الذي قدمه الفنان رامز جلال “رامز نيفر إند”.

المصدرانستغرام + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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