السبت, يونيو 17, 2023
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والدة طفل عماني اكتشف ثغرة أمنية بأحد البنوك تخرج عن صمتها وتحذر

الحديث المنتشر عن الطفل العماني ياسر دفع والدته للخروج عن صمتها والتعليق على الأمر

كتب باسل النجار
والدة طفل عماني اكتشف ثغرة أمنية بأحد البنوك تخرج عن صمتها وتحذر
بدرية الهاشلية
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وطن- موجة جدل واسعة شهدتها موقع التواصل تويتر في سلطنة عمان، عقب تداول قصة طفل عماني تمكن من اكتشاف ثغرة أمنية في أحد البنوك العمانية.

طفل عماني اكتشف ثغرة أمنية بأحد البنوك

وتداول العديد من النشطاء والمؤثرين في سلطنة عمان قصة هذا الطفل، وسط استنكار لتصرف السلطات معه، حيث زعموا أن الحكومة العمانية جعلت أبيه يوقع على تعهد، بعدما أبلغهم الطفل بالثغرة من باب الإحاطة الإلكترونية.

الحديث المنتشر عن الطفل دفع والدته للخروج عن صمتها والتعليق على الأمر، محذرة متداولي قصة نجلها من التشهير “غير المباشر” به، حسب وصفها.

وكان المهندس ياسر الخالص من ضمن من نشروا قصة الطفل في فيديو مصور عبر حسابه بتويتر، ولاقى مقطعه تفاعلا كبيرا من قبل العمانيين.

وقال بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه:”والله العظيم إذا صح هذا الخبر فهو شيء مخزي ومؤسف ونقول لا زالت العقول رجعية على كافة المستويات إن كان في الأمور العامة او الخاصة.”

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وتابع موضحا ومستنكرا:”بهذه الطريقة لن نتطور أبدا.. إذا كان طفل عمره 17 سنة عنده خبرة هامة بالأمر السيبراني التخصص اللي راح يكون في الجامعات وراح يدرس، يكتشف ثغرة أمنية في أحد البنوك فيبلغهم من باب الاحتياط والمعلومية.. فيقومون باستدعائه وتوقيع تعهد على أبيه بدلا من تأهيله واحتضانه وتدريبه والاستفادة من قدراته وذكائه.. بهذا الأسلوب لن نتطور.”

طفل عماني اكتشف ثغرة أمنية بأحد البنوك
طفل عماني اكتشف ثغرة أمنية بأحد البنوك

والدة الطفل ياسر توضح

وشاركت بدرية الهاشلية والدة الطفل العماني الذي راجت قصته، هذا المقطع على حسابها بتويتر وعلقت عليه موضحة بشأن ما يتم تداوله عن نجلها.

“الهاشلية” وهي رئيسة قسم التنسيق والاتصالات بجامعة السلطان قابوس، وجهت رسالة للجميع الذين يغردون تحت هذه التغريدة بشأن نجلها ياسر.

وكتبت:”أرجو التوقف عن التشهير غير المباشر عن إبني ياسر حفظه الله وكل يدلي بدلوه.”

وأوضحت بدرية الهاشلية أنه سبق وتم التعامل مع هذا الموضوع “من قبل الجهات المختصة بحكمة ودقة وانتهى منذ سنوات مضت” حسب قولها.

كما لفتت والدة الطفل العماني ياسر إلى أنه لم يتم التوقيع على أي تعهد كما يزعم البعض، واختتمت: “أتمنى وقف هذه التحليلات.. ورب ضارة نافعة.”

وتفاعل العديد من النشطاء العمانيين مع قصة الطفل ياسر، وأثنوا على ذكائه وتفوقه، داعين السلطات لاحتضانه ودعمه متنمية مهاراته والاستفادة منها.

الأمن السيبراني في السلطنة

ويشار إلى أنه تماشيا مع المتغيرات العالمية فقد عمل المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بوازارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان، على إعداد برنامج وخطة تنفيذية لتطوير صناعة الأمن السيبراني في السلطنة.

وذلك من أجل التوعية بالممكنات والفرص الاستثمارية في هذا المجال وما يصاحبها من خلق فرص العمل، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مساهمات الناتج المحلي، فقد عمل المركز على اعداد الخطة التنفيذية للحملة وذلك باستهداف جميع شرائح المجتمع.

وتأتي الحملة الوطنية لصناعة الأمن السيبراني بهدف تعزيز الوعي المجتمعي – المؤسسي- الفردي بصناعة الأمن السيبراني وتأثيرها على الاقتصاد المحلي للسلطنة، وما يصاحب ذلك من تأثير على الدخل وذلك من خلال تعزيز الاستثمار، ثقافة العمل الحر، الابتكار في مجال الأمن السيبراني وتصدير الخبرات المحلية اقليما ودوليا وغيرها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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