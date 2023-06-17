هند القحطاني تنهار بعد الكشف عن إصابتها بـ ورم في الثدي وخيارات صعبة أمامها! (فيديو)

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وطن- كشفت هند القحطاني، عن إصابتها بورم حميد في ثديها من الجهة اليمين، متصدرةً بذلك الترند على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.

ورم حميد

وقالت المشهورة السعودية هند القحطاني بفيديو عبر “سناب شات“: ” في يوم طلبوني في المستشفى حتى يسوون لي أشعة على صدري بجهة اليمين”.

وأضافت هند القحطاني: “اليوم طبيبتي اتصلت وأخبرتني بنتيجة التحليل ، بأنه يوجد ورم بصدري اليمين في النصف “.

وأردفت: “قالتلي الطبيبة أن حجمه صغير وفيما يبدو ورم حميد كأنه كيس دهني”.

خياران أمام هند!

وذكرت هند القحطاني الخيارات التي قدمتها لها طبيبتها للتعامل مع الأمر. وعقبت: “أمامي خيارين، إما انتظر 6 أشهر ونرى إذا يتغير حجمه أم لا .. والخيار الثاني أن آخذ موعد لأسوي خزعة “.

وكشفت المشهورة السعودية أنها اختارت على الفور عمل خزعة، وتحديد موعد قريب لإجراءها.

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وطرحت هند سؤالاً على متابعيها: “أنتم لو مكاني تنتظرون 6 أشهر علشان تشوفون حجم الورم إذا يزيد أو لا؟ أو إنه يغير مكانه أو لا؟ أو إنكم تسوون مثلي فتقطعون الشك باليقين، وتسوون فحص”.

بكاء هند القحطاني

وبآخر المقاطع ظهرت هند القحطاني تبكي ومتأثرة وهي تقول: “ياجماعة هذا وضعي والله ما قدرت أوقف بكاء .. غمرتوني بحبكم وخوفكم عليٍ”.

ولم تحظ هند بتعاطف كبير، خاصة أنها تعمدت قبلها بأيام، إبراز مؤخرتها بطريقة بذيئة وسط تجاهل تام للهجوم والانتقادات من المتابعين.

حيث ادّعت هند القحطاني أنها تقوم بترتيب سريرها برفقة ابنتها الكبيرة رؤى، ووضعت كاميرا الهاتف خلفها في أثناء ذلك.

وارتدت هند القحطاني ليجن بنفسجياً مع قبعة بنفس اللون، وتوب أبيض.

إغراء مبتذل

وأوحى الليجن الضيق الذي ارتدته المشهورة السعودية، بأنها لا ترتدي شيئاً من الأساس.

وبدأت هند بترك الأمر لخيال المُشاهد وهي تتحرك بطريقة مثيرة لإبراز مؤخرتها قدر الإمكان، والاستمرار بتغيير ديكور غرفتها.

وكانت ابنتها رؤى ترتدي ليجن أسود، لكنها لم تظهر مؤخرتها للكاميرا كما فعلت والدتها.

كما ظهرت هند القحطاني، في مقطع فيديو وهي ترتدي ملابس قصيرة وتكشف عن صدرها من داخل سيارتها بطريقة مستفزة.

الرقص الشرقي

وكانت القحطاني مندمجة بشكل غير طبيعي مع أغنية داخل السيارة، وبدأت في التمايل يميناً ويساراً بينما بدأ صدرها بالتكشّف لعموم المشاهدين.

حاولت إحدى بناتها احتواء الموقف الذي ظهرت فيه والدتها عبر سحب قميصها المتدلي الذي كشف عن صدرها، إلى أعلى، لكنها لم تنجح في ذلك.

لكن المفاجأة الصادمة حدثت عندما نهرت هند القحطاني ابنتها عن ترتيب مظهرها، في إشارة إلى أنها تريد الظهور بطريقة مغرية ومثيرة أمام متابعيها وصرخت بأعلى صوتها: “سأتعلم الرقص الشرقي”.