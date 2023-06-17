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نصرت تشودري.. معلومات مثيرة عن أول قاضية فيدرالية بنغالية في التاريخ الأمريكي

ستكون ثاني قاضٍ مسلم في المحكمة الفيدرالية بعد قاضي مقاطعة في مقاطعة نيوجيرسي

كتب خالد السعدي
نصرت تشودري.. معلومات مثيرة عن أول قاضية فيدرالية بنغالية في التاريخ الأمريكي
نصرت تشودري
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وطن- نصّب مجلس الشيوخ الأمريكي رسميًا، نصرت تشودري لتكون قاضية فيدرالية، لتدخل التاريخ كأول امرأة مسلمة وأول أميركية بنغالية تنضم إلى هيئة القضاء الفيدرالية.

وجرت عملية التصويت 50 مقابل 49 يوم الخميس وتم تمريرها على أسس حزبية. ستتولى تشودري منصبها مدى الحياة في محكمة بروكلين الفيدرالية في نيويورك.

وستكون ثاني قاضٍ مسلم في المحكمة الفيدرالية، بعد زاهد قريشي ، قاضي مقاطعة في مقاطعة نيوجيرسي، وفق موقع ميديل إيست آي.

من جانبه، قال أنتوني روميرو المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية، في بيان: “نصرت شودري محامي رائد في مجال الحقوق المدنية وله سجل رائع في تعزيز العدالة المتساوية للجميع في أمتنا”.

وأضاف أن تأكيد تشودري هو علامة تعجب على سجلها الطويل في حماية الحريات المدنية والحقوق المدنية.

السيناتور الديمقراطي جو مانشين ، من بين آخرين ، عارضوا ترشيحها بسبب عملها في إصلاح الشرطة.

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وقال مانشين في بيان: “ضباط إنفاذ القانون في ولاية فرجينيا الغربية وفي جميع أنحاء البلاد يتجاوزون نداء الواجب لحماية مجتمعاتنا ، وأنا ممتن للغاية لخدمتهم” .

وأضاف: “بعض تصريحات تشودري السابقة تشكك في قدرتها على أن تكون غير منحازة تجاه عمل تطبيق القانون الشجاع لدينا”.

مرشحة البيت الأبيض

وكانت تشودري من بين ثمانية مرشحين أعلنهم البيت الأبيض في 19 يناير 2022.

وشغلت منصب المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) في إلينوي ، وهو المنصب الذي شغله منذ عام 2020.

قبل ذلك ، شغلت منصب نائب مدير برنامج العدالة العرقية التابع لاتحاد الحريات المدنية ، بعد أن قضت مهمتها كمحامية رفيعة المستوى لمشروع الأمن القومي للمنظمة ، وكانت زميلة في مارفن إم كارباتكين.

المصدرميديل إيست آي، وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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