ميريام فارس بالمايوه الأزرق المثير مع ابنها جايدن! (شاهد)

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وطن– يبدو أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس، كانت تتوق لفصل الصيف، من أجل الاستمتاع بالسباحة واللعب مع أبناءها على الفور.

رسم وسباحة

فقد ظهرت ميريام فارس في صور نشرتها عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، وهي تستمتع مع ابنيها جايدن وديف، بالرسم والسباحة.

وظهرت ميريام فارس، وهي ترتدي مايوه أزرق بقطعتين، وحاولت قدر الإمكان ألا تكون الصورة واضحة.

في وقت سابق، فاجأت ميريام فارس، متابعيها بأزياء غريبة وجريئة، ظهرت بها في جلسة تصوير لصالح مجلة عالمية.

جلسة تصوير غريبة

وارتدت ميريام فارس عدة فساتين منفوخة ولامعة باللونين الأسود والأحمر، تميزا بفتحة كبيرة في النصف العلوي من الفستان، كشف صدرها بوضوح.

كما ظهرت الفنانة اللبنانية بفستان رمادي أوف شولدر، بتصميم هندسي غريب جداً.

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أما الإطلالة الثالثة لميريام، فقد كانت بفستان أسود قصير، شفاف من المنتصف، مفتوح الصدر بطريقة فاضحة.

كانت ملابس ميريام في الإطلالة الرابعة هي الأجرأ، حين ارتدت توب نصف بطن فضياً، مع تنورة قصير بنفس اللون، وفوقهم جاكيت أسود منفوخ وفضفاض.

ابتذال وتعري

وأغلقت ميريام فارس التعليقات على صورها عبر “انستجرام“، لكنها لم تغلقها عبر “فيسبوك“، ليشبّهها متابعوها بالكائنات الفضائية. بينما اتهمها آخرون بالابتذال والوصول إلى العالمية بالتعري.

وتحدثت ميريام في اللقاء عن الطرق الصعبة التي أوصلتها إلى النجاح.

وقالت: “لقد واجهت العديد من التحديات في هذه المهنة. ومع ذلك، فأنا أحافظ على تركيز قوي وإحساس واضح بالاتجاه. أنا أعرف بالضبط ما أريد تحقيقه، ثم أتابع ذلك بلا هوادة، دون أن يتشتت انتباهي بالسلبية أو التأثيرات الخارجية”.

وتابعت: “أركز دائمًا على الجائزة وأمضي قدمًا بتصميم لا يتزعزع، حتى في مواجهة التحديات والعقبات”.

أشفق على المنتقدين

وحول طريقة تعاملها مع الانتقادات، أجابت ميريام فارس: “على الرغم من أن النقاد يمكن أن يقدموا في بعض الأحيان رؤًى مفيدة، فإن آخرين يسعون فقط للإيذاء. عندما يرون شخصًا ما يحقق نجاحًا كبيرًا، يصبح حسودًا ويعبر عن سلبيته تجاهه”.

وأردفت: “ومع ذلك، فقد تعلمت عدم الالتفات إلى هؤلاء الأفراد السلبيين، وبدلاً من ذلك أشفق عليهم بسبب عقليتهم السلبية وعدم قدرتهم على الاحتفال بنجاح الآخرين”.

وكشفت ميريام علاقتها باللياقة البدنية والرياضة، قائلةً: “الحفاظ على صحة الجسم والعقل مهم بنفس القدر بالنسبة لي. على الرغم من أنني لا أنغمس في الرياضات الشديدة، فإنني أمارس تمارين الإطالة واليوغا وأنواعاً أخرى من التمارين منذ أن كنت طفلة. وذلك لمساعدتي في الحفاظ على أنفاسي وصورة ظلية على خشبة المسرح”.