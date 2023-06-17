السبت, يونيو 17, 2023
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حياتنا

ميريام فارس بالمايوه الأزرق المثير مع ابنها جايدن! (شاهد)

حاولت ميريام فارس قدر الإمكان ألا تكون صورتها بالمايوه واضحة بينما ارتدى ابنها بدلة غوص

كتب رفيف عبدالله
ميريام فارس بالمايوه الأزرق المثير مع ابنها جايدن! (شاهد)
ميريام فارس
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وطن– يبدو أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس، كانت تتوق لفصل الصيف، من أجل الاستمتاع بالسباحة واللعب مع أبناءها على الفور.

رسم وسباحة

فقد ظهرت ميريام فارس في صور نشرتها عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، وهي تستمتع مع ابنيها جايدن وديف، بالرسم والسباحة.

ميريام فارس بالمايوه
وثقت الفنانة أوقاتها مع أبناءها
ميريام فارس بالمايوه
كان الرسم على قائمة الأشياء التي شاركت أبناءها بها

وظهرت ميريام فارس، وهي ترتدي مايوه أزرق بقطعتين، وحاولت قدر الإمكان ألا تكون الصورة واضحة.

ميريام فارس بالمايوه
ميريام فارس بالمايوه

في وقت سابق، فاجأت ميريام فارس، متابعيها بأزياء غريبة وجريئة، ظهرت بها في جلسة تصوير لصالح مجلة عالمية.

ميريام فارس بالمايوه
ارتدى نجل ميريام بدلة غوص

جلسة تصوير غريبة

وارتدت ميريام فارس عدة فساتين منفوخة ولامعة باللونين الأسود والأحمر، تميزا بفتحة كبيرة في النصف العلوي من الفستان، كشف صدرها بوضوح.

ميريام فارس بالمايوه
ميريام فارس على غلاف مجلة عالمية
ميريام فارس بالمايوه
ميريام بفستان أحمر

كما ظهرت الفنانة اللبنانية بفستان رمادي أوف شولدر، بتصميم هندسي غريب جداً.

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ميريام فارس بالمايوه
كان من ضمن إطلالاتها هذا الفستان الغريب

أما الإطلالة الثالثة لميريام، فقد كانت بفستان أسود قصير، شفاف من المنتصف، مفتوح الصدر بطريقة فاضحة.

ميريام فارس بالمايوه
وضعت ميريام اكسسواراً غريباً على ذقنها

كانت ملابس ميريام في الإطلالة الرابعة هي الأجرأ، حين ارتدت توب نصف بطن فضياً، مع تنورة قصير بنفس اللون، وفوقهم جاكيت أسود منفوخ وفضفاض.

ميريام فارس بالمايوه
أجرأ إطلالات ميريام

ابتذال وتعري

وأغلقت ميريام فارس التعليقات على صورها عبر “انستجرام“، لكنها لم تغلقها عبر “فيسبوك“، ليشبّهها متابعوها بالكائنات الفضائية. بينما اتهمها آخرون بالابتذال والوصول إلى العالمية بالتعري.

وتحدثت ميريام في اللقاء عن الطرق الصعبة التي أوصلتها إلى النجاح.

وقالت: “لقد واجهت العديد من التحديات في هذه المهنة. ومع ذلك، فأنا أحافظ على تركيز قوي وإحساس واضح بالاتجاه. أنا أعرف بالضبط ما أريد تحقيقه، ثم أتابع ذلك بلا هوادة، دون أن يتشتت انتباهي بالسلبية أو التأثيرات الخارجية”.

وتابعت: “أركز دائمًا على الجائزة وأمضي قدمًا بتصميم لا يتزعزع، حتى في مواجهة التحديات والعقبات”.

أشفق على المنتقدين

وحول طريقة تعاملها مع الانتقادات، أجابت ميريام فارس: “على الرغم من أن النقاد يمكن أن يقدموا في بعض الأحيان رؤًى مفيدة، فإن آخرين يسعون فقط للإيذاء. عندما يرون شخصًا ما يحقق نجاحًا كبيرًا، يصبح حسودًا ويعبر عن سلبيته تجاهه”.

وأردفت: “ومع ذلك، فقد تعلمت عدم الالتفات إلى هؤلاء الأفراد السلبيين، وبدلاً من ذلك أشفق عليهم بسبب عقليتهم السلبية وعدم قدرتهم على الاحتفال بنجاح الآخرين”.

وكشفت ميريام علاقتها باللياقة البدنية والرياضة، قائلةً: “الحفاظ على صحة الجسم والعقل مهم بنفس القدر بالنسبة لي. على الرغم من أنني لا أنغمس في الرياضات الشديدة، فإنني أمارس تمارين الإطالة واليوغا وأنواعاً أخرى من التمارين منذ أن كنت طفلة. وذلك لمساعدتي في الحفاظ على أنفاسي وصورة ظلية على خشبة المسرح”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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