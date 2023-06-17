السبت, يونيو 17, 2023
الرئيسيةالهدهدمحمد باخطيب.. غضب في السعودية بعد تداول أنباء عن اعتقاله وتغريدة تثير...
الهدهد

محمد باخطيب.. غضب في السعودية بعد تداول أنباء عن اعتقاله وتغريدة تثير جدلا

مصادر حقوقية تحدثت عن تلقيها معلومات تفيد باعتقال مشهور السناب محمد باخطيب مطلع شهر مايو 2023 من خلال قوة أمنية داهمت منزله وأخذته إلى مكان مجهول

كتب خالد السعدي
محمد باخطيب.. غضب في السعودية بعد تداول أنباء عن اعتقاله وتغريدة تثير جدلا
محمد باخطيب
- Advertisement -

وطن- أثيرت حالة من الجدل في الساعات الماضية، بعد اتهام النظام السعودي الذي يقوده فعليا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتشديد إحكام قبضته الأمنية على المملكة، متوسعا في حملات الاعتقال التي تطال المعارضين السعوديين الذين جاء أحدثهم مشهور السناب محمد باخطيب، إلا أنّ المعلومة تم التشكيك فيها.

وقالت منظمة سند الحقوقية، المعنية بالدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والوقوف ضدّ الاعتقالات التعسفية في المملكة العربية السعودية، في تغريدة عبر موقع “تويتر”، إنها تلقت معلومات تفيد باعتقال مشهور السناب محمد باخطيب، مطلع شهر مايو 2023 من خلال قوة أمنية داهمت منزله وأخذته إلى مكان مجهول.

وأضافت المنظمة، أنّها تلقت كذلك معلومات مؤكدة تفيد باعتقال اليتيوبر وهيب الشيخ في شهر مارس الماضي، دون معرفة الأسباب، علما بأن وهيب هو صديق مقرب لمحمد باخطيب.

كما أكد صحة الخبر، حساب “معتقلي الرأي” الذي يهتم بمواكبة أخبار معتقلي الرأي في السعودية، وقال عبر “تويتر”: “تأكد اعتقال السلطات السعودية مشهور السناب محمد باخطيب منذ مطلع مايو الماضي”.

- Advertisement -

غضب واسع

أثار نبأ القبض على باخطيب غضبا سعوديا على صعيد واسع، وسط انتقادات حادة لواقع حقوق الإنسان في المملكة.

وقال حساب “خط البلدة” – المعني بمتابعة القضايا الحقوقية – في تغريدة على موقع “تويتر”: “السلطات السعودية وللأسف الشديد تستمر في حملات الاعتقالات ضد أبناء الوطن، وقد تأكد للمنظمات الحقوقية اليوم، اعتقال مشهور السناب محمد باخطيب”.

وغرد الصحفي المعارض تركي الشلهوب: “لو كانت مشهورة تتعرى، ولو كان مشهورًا تافهًا ينشر الفساد والفتن لما تحرك جلاوزة ابن سلمان، ولكن لأن المشهور محمد باخطيب ينشر محتوى هادف ليس هابط فتم اعتقاله!”.

حساب باسم محمد باخطيب ينفي 

إلا أنّ حسابا على موقع “تويتر“، يحمل اسم محمد باخطيب، يتابعه أكثر من 45 ألف شخص، نفى القبض عليه، وقال: “هذا ديدن الحسابات المزيفة ضد وطننا الغالي الكذب والارجاف وبث الفرقة.. يا متابعين .. قولوا الحمد لله أننا في بلد التوحيد.. بلد العز والفخر”.

وآخر تغريدة لهذا الحساب تعود إلى أول مايو الماضي، وكتب فيها: “صراحة حملة المخدرات شيء يثلج الصدر .. اللهم ابعد المخدرات ورفقاء السوء عن أبنائنا يا رب”.

ولم يغرّد الحساب بأي تغريدة منذ ذلك الوقت، ما يثير شكوكا في أنه قد يكون قد تم اعتقاله في مايو بالفعل وجرى الإفراج عنه، بافتراض أن الحساب صحيح، ويخص الشخص نفسه.

حملة تسلط الضوء على القمع السعودية

يُشار إلى أنه في الأيام الماضية، سلط ناشطون حقوقيون، واقع قمع المجتمع المدني السعودي في ظل سنوات من الأعمال الانتقامية ضد معتقل الرأي محمد القحطاني وأعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم).

جاء ذلك خلال نقاش نظمته منظمة القسط لحقوق الإنسان ومنَا لحقوق الإنسان ومؤسسة رايت لايفليهو، عبر حلقة دراسية شبكية عن محنة المدافع عن القحطاني وزملائه من جمعية حسم المنحلة التي تأسست لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وحمايتها في البلد.

وتحدّثت فلاح سيد، وهي موظفة شؤون حقوق الإنسان في منظمة منَا لحقوق الإنسان التي يقع مقرها في جنيف، عن غياب الحريات الأساسية والضمانات القانونية في السعودية.

فيما سلّط يحيى العسيري، المدافع السعودي عن حقوق الإنسان ومؤسس منظمة القسط لحقوق الإنسان وأول أمينٍ عامٍّ لحزب التجمع الوطني (ناس)، الضوءَ على تأثير جمعية حسم وكيف أرست الأساس اللازم لحركةٍ حقوقيةٍ أوسع في السعودية.

المصدرتويتر، وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

ميدل إيست آي: ماكرون المنافق احتسى النبيذ مع ابن سلمان القاتل والطاغية

الهدهد

بلومبيرغ: السعودية والإمارات تنفقان الملايين في أوروبا لتلميع الأسد

الهدهد

زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا.. العفو الدولية تدعو ماكرون لإنقاذ 7 سعوديين يواجهون الإعدام

الهدهد

مصطفى بكري يناشد ولي العهد السعودي ونجيب ساويرس: “يا عم ارحمنا.. بهدلتنا”

الهدهد

إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني ينافس جورجينا رودريغيز في إعلان لـ”العود” (شاهد)

الهدهد

شهر العسل السعودي الإيراني.. ابن سلمان يرسل هذا المسؤول إلى طهران لتوطيد العلاقات

الهدهد

بندر القرهدي.. أول تعليق من والد مغدور جدة بعد إعدام القاتل (فيديو)

الهدهد

بعد عقود من العسل.. العلاقات الأمريكية السعودية مهددة “وقابلة للكسر”

تقارير

كيف اشترت السعودية العالم؟

الهدهد

تفاصيل حادث إطلاق النار على عميد كويتي في السعودية ووضعه الصحي

تقارير

بعد السعودية.. قد تكون إيران في طريقها للتصالح مع أقدم عدو عربي لها

حياتنا

رقصة المؤخرة.. أجرأ فيديو لـ هند القحطاني وابنتها وناشطة كويتية تتمنى نفس جسدها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بايدن متهم بالتحرش.. حاول لمس ثدي فنانة شهيرة والكاميرا اصطادته

10 علامات تدل على أنك بحاجة إلى إنقاص الوزن

مريم حسين تروج لعطرها بإيحاء جنسي صريح! (فيديو)

فضيحة لاعب نادي الحمرية الإماراتي.. طلب من معجبة الكشف عن صدرها وما تحت “التنورة” (شاهد)

ابنة عمرو دياب تبدل ملابسها أمام الكاميرا وتغني مرة أخرى “أبدو عاهرة” (فيديو)

سلمى حايك تصفع مؤخرتها بيدها وتثير جنون متابعيها! (شاهد)

ميدل إيست آي: ماكرون المنافق احتسى النبيذ مع ابن سلمان القاتل والطاغية

زعيم هندوسي يعرض مكافأة مالية لكل شاب يختطف مسلمة ويتزوجها ويغير دينها (شاهد)

لا تضع المقلاة الساخنة تحت الماء إذا كنت تريد تجنب هذا الضرر

هند القحطاني تنشر مقطعاً بذيئاً من غرفة نومها برفقة ابنتها (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC