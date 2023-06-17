محمد باخطيب.. غضب في السعودية بعد تداول أنباء عن اعتقاله وتغريدة تثير جدلا

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وطن- أثيرت حالة من الجدل في الساعات الماضية، بعد اتهام النظام السعودي الذي يقوده فعليا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتشديد إحكام قبضته الأمنية على المملكة، متوسعا في حملات الاعتقال التي تطال المعارضين السعوديين الذين جاء أحدثهم مشهور السناب محمد باخطيب، إلا أنّ المعلومة تم التشكيك فيها.

وقالت منظمة سند الحقوقية، المعنية بالدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والوقوف ضدّ الاعتقالات التعسفية في المملكة العربية السعودية، في تغريدة عبر موقع “تويتر”، إنها تلقت معلومات تفيد باعتقال مشهور السناب محمد باخطيب، مطلع شهر مايو 2023 من خلال قوة أمنية داهمت منزله وأخذته إلى مكان مجهول.

🚨هام/حصري

1️⃣ تلقت سند معلومات تفيد اعتقال مشهور السناب محمد باخطيب مطلع شهر مايو 2023 من خلال قوة أمنية داهمت منزله وأخذته إلى مكان مجهول. pic.twitter.com/YDPxuCxTPi — منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) June 16, 2023

وأضافت المنظمة، أنّها تلقت كذلك معلومات مؤكدة تفيد باعتقال اليتيوبر وهيب الشيخ في شهر مارس الماضي، دون معرفة الأسباب، علما بأن وهيب هو صديق مقرب لمحمد باخطيب.

🚨هام/حصري

2️⃣ كما تلقت سند معلومات مؤكدة تفيد اعتقال اليتيوبر وهيب الشيخ شهر مارس الماضي دون معرفة الأسباب.

وهو صديق مقرب لمحمد باخطيب pic.twitter.com/2uNJWquxjj — منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) June 16, 2023

كما أكد صحة الخبر، حساب “معتقلي الرأي” الذي يهتم بمواكبة أخبار معتقلي الرأي في السعودية، وقال عبر “تويتر”: “تأكد اعتقال السلطات السعودية مشهور السناب محمد باخطيب منذ مطلع مايو الماضي”.

🔴 عاجل

تأكد اعتقال السلطات السعودية مشهور السناب #محمد_باخطيب منذ مطلع مايو الماضي. pic.twitter.com/WbUvv4UINV — معتقلي الرأي (@m3takl) June 16, 2023

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غضب واسع

أثار نبأ القبض على باخطيب غضبا سعوديا على صعيد واسع، وسط انتقادات حادة لواقع حقوق الإنسان في المملكة.

وقال حساب “خط البلدة” – المعني بمتابعة القضايا الحقوقية – في تغريدة على موقع “تويتر”: “السلطات السعودية وللأسف الشديد تستمر في حملات الاعتقالات ضد أبناء الوطن، وقد تأكد للمنظمات الحقوقية اليوم، اعتقال مشهور السناب محمد باخطيب”.

السلطات السعودية وللأسف الشديد تستمر في حملات الاعتقالات ضد أبناء الوطن، وقد تأكد للمنظمات الحقوقية اليوم، اعتقال مشهور السناب محمد باخطيب pic.twitter.com/ifslnhXSIa — خط البلدة 🚐 (@saudibus222) June 16, 2023

وغرد الصحفي المعارض تركي الشلهوب: “لو كانت مشهورة تتعرى، ولو كان مشهورًا تافهًا ينشر الفساد والفتن لما تحرك جلاوزة ابن سلمان، ولكن لأن المشهور محمد باخطيب ينشر محتوى هادف ليس هابط فتم اعتقاله!”.

لو كانت "مشهورة" تتعرى، ولو كان "مشهورًا" تافهًا ينشر الفساد والفتن لما تحرك جلاوزة ابن سلمان، ولكن لأن المشهور محمد باخطيب ينشر محتوى هادف ليس هابط فتم اعتقاله! pic.twitter.com/TKaCXaefCx — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 16, 2023

حساب باسم محمد باخطيب ينفي

إلا أنّ حسابا على موقع “تويتر“، يحمل اسم محمد باخطيب، يتابعه أكثر من 45 ألف شخص، نفى القبض عليه، وقال: “هذا ديدن الحسابات المزيفة ضد وطننا الغالي الكذب والارجاف وبث الفرقة.. يا متابعين .. قولوا الحمد لله أننا في بلد التوحيد.. بلد العز والفخر”.

هذا ديدن الحسابات المزيفة ضد وطننا الغالي

الكذب . الارجاف . بث الفرقة .

يا متابعين .. قولوا الحمدلله اننا في بلد التوحيد

بلد العز والفخر pic.twitter.com/ychANtK666 — محمد باخطيب (@bakhatib0) June 16, 2023

وآخر تغريدة لهذا الحساب تعود إلى أول مايو الماضي، وكتب فيها: “صراحة حملة المخدرات شيء يثلج الصدر .. اللهم ابعد المخدرات ورفقاء السوء عن أبنائنا يا رب”.

ولم يغرّد الحساب بأي تغريدة منذ ذلك الوقت، ما يثير شكوكا في أنه قد يكون قد تم اعتقاله في مايو بالفعل وجرى الإفراج عنه، بافتراض أن الحساب صحيح، ويخص الشخص نفسه.

حملة تسلط الضوء على القمع السعودية

يُشار إلى أنه في الأيام الماضية، سلط ناشطون حقوقيون، واقع قمع المجتمع المدني السعودي في ظل سنوات من الأعمال الانتقامية ضد معتقل الرأي محمد القحطاني وأعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم).

جاء ذلك خلال نقاش نظمته منظمة القسط لحقوق الإنسان ومنَا لحقوق الإنسان ومؤسسة رايت لايفليهو، عبر حلقة دراسية شبكية عن محنة المدافع عن القحطاني وزملائه من جمعية حسم المنحلة التي تأسست لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وحمايتها في البلد.

وتحدّثت فلاح سيد، وهي موظفة شؤون حقوق الإنسان في منظمة منَا لحقوق الإنسان التي يقع مقرها في جنيف، عن غياب الحريات الأساسية والضمانات القانونية في السعودية.

فيما سلّط يحيى العسيري، المدافع السعودي عن حقوق الإنسان ومؤسس منظمة القسط لحقوق الإنسان وأول أمينٍ عامٍّ لحزب التجمع الوطني (ناس)، الضوءَ على تأثير جمعية حسم وكيف أرست الأساس اللازم لحركةٍ حقوقيةٍ أوسع في السعودية.