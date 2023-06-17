السبت, يونيو 17, 2023
الرئيسيةرياضةفضيحة مهيب عبد الهادي.. هكذا عاد لـ إلياس الجلاصي حقه ومفاجأة
رياضة

فضيحة مهيب عبد الهادي.. هكذا عاد لـ إلياس الجلاصي حقه ومفاجأة

الطريقة التي استدرج بها مهيب عبد الهادي لاعب المصري إلياس الجلاصي، أشعلت الغضب داخل جماهير الكرة المصرية

كتب خالد الأحمد
فضيحة مهيب عبد الهادي.. هكذا عاد لـ إلياس الجلاصي حقه ومفاجأة
إلياس الجلاصي
- Advertisement -

وطن- تعرض إلياس الجلاصي لاعب المصري البورسعيدي، لموقف محرج أثناء مداخلة له على إحدى القنوات الرياضية المصرية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في موقف أثار استياء الكثير من مشجعي النادي.

وبدا المذيع مهيب عبد الهادي في برنامج “اللعيب” على قناة “ام بي سي” مصر وهو يحاول استدراج اللاعب التونسي “الياس الجلاصي” ليتحدث بسوء عن ناديه ولاعبيه.

إلياس الجلاصي وفضيحة مهيب عبد الهادي

ويسأله بنبرة هازئة: “يا الياس لعبت مبارح في مباراة الزمالك والمصري“، ويسمع صوت أحد الضيوف وهو يستبق الإجابة ليقول بالنيابة عن الجلاصي: “ياريتني ما كنت لعبت” وينخرط جميع من في الاستوديو بموجة من الضحك.

وعاود المذيع مهيب عبد الهادي ليسأله ما إذا كانت إدارة نادي الزمالك اتصلت به لتعرض عليه الانضمام للنادي.

وتردد إلياس الجلاصي أولا ليرد، ثم سأل مهيب إن كانت المكالمة تبث على الهواء أم لا، فأوهمه أن البرنامج كان متوقفا لاستراحة.

وبينما يحاول الجلاصي الإجابة على المذيع، بدا الثاني وهو يقوم بحركات صبيانية ويصفق ببلاهة وكأنه تحت الهواء، دون أدنى احترام للمشاهد عدا الضيف الذي يقدم مداخلة على الهواء.

- Advertisement -

ويرد إلياس الجلاصي: “كلمني اللي شعرو طويل” ليذكره أحد الحضور باسمه “مدحت عبد الهادي” دون أن يكف جميع من في الاستوديو عن الضحك.

الياس الجلاصى وعبر تصريحاته التي تمت تحت الخديعة، قال إن ثنائي الدوري المصرى احمد سيد زيزو لاعب الزمالك ورفيق كابو لاعب انبى هم أفضل ثنائى فى الدوري.

وأكد أن النادى الأهلي ناد كبير، إلا انه يرى أن خط الوسط ملئ باللاعبين، الذين يلعبون فى نفس مركزه، مشيراً إلى الثلاثي مروان عطية وأليو ديانج وحمدي فتحي.

وعن نادي الزمالك تحدث اللاعب بأن هناك لاعبين لا يستحقوا ارتداء التيشيرت الابيض، وانه لو موجود في الزمالك كان “أكل النجيلة”.

فضيحة مهيب عبد الهادي.. هكذا عاد لـ إلياس الجلاصي حقه ومفاجأة
إلياس الجلاصي

وقف برنامج مهيب وإحالته للتحقيق

وكانت ترددت أنباء عن قناة MBC مصر قررت وقف برنامج اللعيب وإحالة مقدمه مهيب عبد الهادي إلى التحقيق.

وانتابت حالة من الغضب جماهير الكرة المصرية، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الخدعة التي استخدمها أحد الإعلاميين الرياضيين في برنامجه، أوقع بها لاعب المصري إلياس الجلاصي في شباك ما وصف بـ الخديعة، كاشفًا عن مفاوضاته في صفقة جديدة لنادي الزمالك.

والتحق إلياس الجلاصي بالمصري قادماً من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي عام 2021.

الطريقة التي استدرج بها مهيب عبد الهادي لاعب المصري إلياس الجلاصي، وأدت إلى أن يكشف عن مفاوضاته مع الزمالك، أشعلت الغضب داخل جماهير الكرة المصرية، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا القناة بحذف مقطع الفيديو، والمجلس الأعلى للإعلام أن يتخذ إجراءات صارمة ضد ما حدث.

وصف النشطاء ما قام به الإعلامي مهيب عبد الهادي ضد إلياس الجلاصي بأنه خديعة، حيث أظهر البرنامج قلة احترام للضيف، وفقًا لما وصفه النشطاء.

النادي المصري يرد

وفي تعليقه على ما حدث، نشر النادي المصري بيانا ندد فيه بما وصفه “قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي بالتدليس على لاعب المصري”.

وقال إن المجلس الإدارة أعرب عن استيائه الشديد من الأداء الإعلامي غير الاحترافي، الذي يخالف جميع مواثيق الشرف الإعلامي خلال الحلقة الأخيرة من برنامج “اللعيب”.

وأهاب مجلس إدارة النادي المصري بإدارة قناة MBC MASR والقائمين عليها، وكذا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمراجعة حلقات البرنامج المذكور وخاصة حلقته الأخيرة لبيان مدى تماشيها مع مواثيق الشرف الإعلامية والأكواد الخاصة بأخلاقيات العمل الإعلامي، والتي تؤكد دومًا على احترام خصوصية الأشخاص والابتعاد دومًا عن التدليس لتحقيق مصالح شخصية من ناحية، ولإثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية من ناحية أخرى.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

حياتنا

الفستان انزلق.. إليسا شبه عارية ورقص ساخن في حفل الإسكندرية (فيديو)

الهدهد

في ذكرى وفاته.. آخر ما قاله محمد مرسي قبل أن يسقط مفارقا الحياة (فيديو)

الهدهد

شعرت براحة بعد ذبحه وسلخه وطهيه.. المصرية آكلة طفلها تكشف السبب الحقيقي للجريمة

الهدهد

تصريح صادم لزوجة الرئيس الإيراني تزامنا مع استعادة العلاقات مع السعودية (فيديو)

الهدهد

إخوان اليمن ينتقمون من السيسي.. شاهد ما فعلوه بسيدة مصرية مسجونة منذ 5 سنوات

غير مصنف

“الجيش المصري دمر الاقتصاد”.. السيسي ينازع خيارات صعبة ولا بديل عن الخصخصة

اقتصاد

سعر الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء بعد تصريحات السيسي

تقارير

إيكونوميست: السيسي قلق من جنرالات في الجيش وينقل إقامته بشكل يومي بين القصور الرئاسية!

حياتنا

من أجل الترند.. البلوجر المصري محمد علام يوثق احتضار والده ويثير الغضب ضده! (شاهد)

الهدهد

الجندي محمد صلاح أصبح “بطلا” في الشارع المصري.. قناة إسرائيلية تؤكد ما نفاه إعلام السيسي

تقارير

الشيخ علي يوسف صاحب “المؤيد”: الامام محمد عبده انتحر وشيعه في الجنازة صغار اليهود وصعاليك الشوام!‎‎

الهدهد

فضيحة منتج مصري شهير.. جَمَع 8 زوجات مرة واحدة واكتشفته الأخيرة بطريقة غريبة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عبد الصمد ناصر يرقص على الطبلة بحفل توديعه في الدوحة (فيديو)

“العربية” كلمة السر.. خفايا التيار الإماراتي في السعودية لخدمة أجندة ابن زايد

سبب وفاة الكابتن سعيد المسند وشقيق أمير قطر ينعيه بكلمات مؤثرة

الفستان انزلق.. إليسا شبه عارية ورقص ساخن في حفل الإسكندرية (فيديو)

في ذكرى وفاته.. آخر ما قاله محمد مرسي قبل أن يسقط مفارقا الحياة (فيديو)

شعرت براحة بعد ذبحه وسلخه وطهيه.. المصرية آكلة طفلها تكشف السبب الحقيقي للجريمة

سحل وجلد بالعقال.. فيديو اعتداء الطلاب على معلم يقلب السعودية

بعد منقبة أبها.. فيديو رقص إباحي لـ سعودية في حفلات الترفيه يثير جدلا

“ليلة الدخلة” مشتركة.. جزائري “عنابي” يتزوج فتاتين في يوم واحد (فيديو)

افتخار الساجواني: أكل “العوال والتمور” وراء تخلف العمانيين والسعوديين (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC