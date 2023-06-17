فضيحة مهيب عبد الهادي.. هكذا عاد لـ إلياس الجلاصي حقه ومفاجأة

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وطن- تعرض إلياس الجلاصي لاعب المصري البورسعيدي، لموقف محرج أثناء مداخلة له على إحدى القنوات الرياضية المصرية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في موقف أثار استياء الكثير من مشجعي النادي.

وبدا المذيع مهيب عبد الهادي في برنامج “اللعيب” على قناة “ام بي سي” مصر وهو يحاول استدراج اللاعب التونسي “الياس الجلاصي” ليتحدث بسوء عن ناديه ولاعبيه.

إلياس الجلاصي وفضيحة مهيب عبد الهادي

ويسأله بنبرة هازئة: “يا الياس لعبت مبارح في مباراة الزمالك والمصري“، ويسمع صوت أحد الضيوف وهو يستبق الإجابة ليقول بالنيابة عن الجلاصي: “ياريتني ما كنت لعبت” وينخرط جميع من في الاستوديو بموجة من الضحك.

وعاود المذيع مهيب عبد الهادي ليسأله ما إذا كانت إدارة نادي الزمالك اتصلت به لتعرض عليه الانضمام للنادي.

وتردد إلياس الجلاصي أولا ليرد، ثم سأل مهيب إن كانت المكالمة تبث على الهواء أم لا، فأوهمه أن البرنامج كان متوقفا لاستراحة.

وبينما يحاول الجلاصي الإجابة على المذيع، بدا الثاني وهو يقوم بحركات صبيانية ويصفق ببلاهة وكأنه تحت الهواء، دون أدنى احترام للمشاهد عدا الضيف الذي يقدم مداخلة على الهواء.

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ويرد إلياس الجلاصي: “كلمني اللي شعرو طويل” ليذكره أحد الحضور باسمه “مدحت عبد الهادي” دون أن يكف جميع من في الاستوديو عن الضحك.

في مقدم برنامج رياضي على ام بي سي مصر من شوية عمل حاجة ممكن تصنفها واحدة من ارخص وأ ح قر التصرفات اللي ممكن تطلع من مقدم برامج وضيوفه على الهواء.. مداخلة تليفونية مع اللاعب الياس الجلاصي لاعب المصري، كان عندهم ماتش ودي مع الزمالك،

المذيع بيسأل اللاعب بمنتهى الس م اجة اللي في… pic.twitter.com/nEjJaIDHw8 — Amro Mostafa (@amro_amroz) June 16, 2023

الياس الجلاصى وعبر تصريحاته التي تمت تحت الخديعة، قال إن ثنائي الدوري المصرى احمد سيد زيزو لاعب الزمالك ورفيق كابو لاعب انبى هم أفضل ثنائى فى الدوري.

وأكد أن النادى الأهلي ناد كبير، إلا انه يرى أن خط الوسط ملئ باللاعبين، الذين يلعبون فى نفس مركزه، مشيراً إلى الثلاثي مروان عطية وأليو ديانج وحمدي فتحي.

وعن نادي الزمالك تحدث اللاعب بأن هناك لاعبين لا يستحقوا ارتداء التيشيرت الابيض، وانه لو موجود في الزمالك كان “أكل النجيلة”.

إهداء للمجلس الاعلي للإعلام

إهداء لمالكي قنوات mbc

إهداء لكل مسئول مازال يمتلك ضمير#مهيب_عبدالهادي يخدع إلياس الجلاصي لاعب النادي المصري البورسعيدي و يقول له نحن لسنا علي الهواء بل في استراحة

هل هناك حساب لذلك التصرف ؟#تطهير_الإعلام_الرياضي @mbcmasr pic.twitter.com/8LMkehPKz4 — Zamalek Fans (@Zamalek__Fans) June 17, 2023

وقف برنامج مهيب وإحالته للتحقيق

وكانت ترددت أنباء عن قناة MBC مصر قررت وقف برنامج اللعيب وإحالة مقدمه مهيب عبد الهادي إلى التحقيق.

وانتابت حالة من الغضب جماهير الكرة المصرية، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الخدعة التي استخدمها أحد الإعلاميين الرياضيين في برنامجه، أوقع بها لاعب المصري إلياس الجلاصي في شباك ما وصف بـ الخديعة، كاشفًا عن مفاوضاته في صفقة جديدة لنادي الزمالك.

والتحق إلياس الجلاصي بالمصري قادماً من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي عام 2021.

الطريقة التي استدرج بها مهيب عبد الهادي لاعب المصري إلياس الجلاصي، وأدت إلى أن يكشف عن مفاوضاته مع الزمالك، أشعلت الغضب داخل جماهير الكرة المصرية، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا القناة بحذف مقطع الفيديو، والمجلس الأعلى للإعلام أن يتخذ إجراءات صارمة ضد ما حدث.

#وجهة_نظر_شخصية ما حدث في قناة " ام بي سي " من مذيع القناة " مهيب عبدالهادي" وضيوفه " رضا عبدالعال وسمير كمونة" مع لاعب النادي المصري الياس الجلاصي وخداعه على الهواء مباشرة من اجل " اخراج تصريحات اعلامية " منه .. لا يمكن وصفه الا بأنه التصرف الاسوأ اعلاميا لهذه السنة… ان توهم… — Karim Said- كريم سعيد (@KarimSaid) June 17, 2023

وصف النشطاء ما قام به الإعلامي مهيب عبد الهادي ضد إلياس الجلاصي بأنه خديعة، حيث أظهر البرنامج قلة احترام للضيف، وفقًا لما وصفه النشطاء.

النادي المصري يرد

وفي تعليقه على ما حدث، نشر النادي المصري بيانا ندد فيه بما وصفه “قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي بالتدليس على لاعب المصري”.

وقال إن المجلس الإدارة أعرب عن استيائه الشديد من الأداء الإعلامي غير الاحترافي، الذي يخالف جميع مواثيق الشرف الإعلامي خلال الحلقة الأخيرة من برنامج “اللعيب”.

وأهاب مجلس إدارة النادي المصري بإدارة قناة MBC MASR والقائمين عليها، وكذا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمراجعة حلقات البرنامج المذكور وخاصة حلقته الأخيرة لبيان مدى تماشيها مع مواثيق الشرف الإعلامية والأكواد الخاصة بأخلاقيات العمل الإعلامي، والتي تؤكد دومًا على احترام خصوصية الأشخاص والابتعاد دومًا عن التدليس لتحقيق مصالح شخصية من ناحية، ولإثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية من ناحية أخرى.