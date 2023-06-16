من أجل الترند.. البلوجر المصري محمد علام يوثق احتضار والده ويثير الغضب ضده! (شاهد)

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وطن- في واقعة صادمة ومن أجل الوصول لأعلى رقم من المشاهدات، لم يجد البلوجر المصري محمد علام إلا والده وهو يحتضر من أجل تصدر الترند.

وتفاجأ رواد موقع “تيك توك” خلال الساعات الماضية بفيديو يغزو الموقع الصيني، للبلوجر محمد علام وهو ينشر مقاطع فيديو توثق احتضار والده أثناء نقله للمستشفى.

وبحسب الفيديو الذي أثار ضجة عارمة، ظهر والد البلوجر محمد علام مسجى على حمالة دخل سيارة الإسعاف، ليستغل نجله اللحظة لتصويره من أجل حصد أكبر عدد من المشاهدات.

وكتب البلوجر المصري محمد علام على الفيديو بأن هذه كانت آخر لحظة يرى فيها والده فاتحا عينيه، حيث أظهر الفيديو قيام والده وهو يفتح عينيه استجابة لمناداة نحله وهو يوثق لحظات احتضاره.

اتهامات للبلوجر محمد عادل باستغلال وفاة والده

وفور نشره للفيديو وحصوله على مبتغاه بعد أن حصد أكثر من مليون مشاهدة، تعرض محمد علام لموجة من التعليقات الغاضبة، التي لامته على تصوير والده في مثل هذا الوضع، واتهمته باستغلاله لحصد عدد من المشاهدات.

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وفي هذا السياق، قال أحد المتابعين:” انا لو في مكانك لا قدر الله مش هعرف امسك الموبايل”.

وقال آخر: “التصوير كل عقول الناس”.

وسخر آخر مما فعله محمد علام بالقول:” ابويا مات اعملو اكسبلور كتير”.

وهاجم آخر تصرف البلوجر محمد علام بالقول:” يا اخي انا ابويا كان بيموت كنت نايم تحت رجلية ابوس في رجليه وانت بتصوره وبتصور دموع لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحم امواتنا جميعا ويعافينا”.

ولم يتوقف محمد علام عند هذا الحد، بل واصل استفزاز المتابعين ورواد تيك توك بفيديو آخر لحظة دفن والده.

محمد عادل يوثق بكاؤه لحظة دفن والده

وظهر محمد علام وهو يلتقط لنفسه فيديو من أمام القبر لحظة دفن والده وهو يبكي ويردد آيات قرآنية مع من حضر الدفن.



وتذرع البلوجر محمد علام بقيامه بنشر مثل هذا الفيديو من أجل أن يقرأ الفتحة على روح والده أكبر قدر ممكن من الناس.