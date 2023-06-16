الجمعة, يونيو 16, 2023
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من أجل الترند.. البلوجر المصري محمد علام يوثق احتضار والده ويثير الغضب ضده! (شاهد)

البلوجر المصري محمد عادل زعم أن نشره لهذه الفيديوهات كان بهدف الدعاء لوالده من أكبر قدر من المتابعين

كتب سالم حنفي
البلوجر المصري محمد عادل يوثق احتضار والده ويثير الغضب ضده!
البلوجر المصري محمد علام
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وطن- في واقعة صادمة ومن أجل الوصول لأعلى رقم من المشاهدات، لم يجد البلوجر المصري محمد علام إلا والده وهو يحتضر من أجل تصدر الترند.

وتفاجأ رواد موقع “تيك توك” خلال الساعات الماضية بفيديو يغزو الموقع الصيني، للبلوجر محمد علام وهو ينشر مقاطع فيديو توثق احتضار والده أثناء نقله للمستشفى.

وبحسب الفيديو الذي أثار ضجة عارمة، ظهر والد البلوجر محمد علام مسجى على حمالة دخل سيارة الإسعاف، ليستغل نجله اللحظة لتصويره من أجل حصد أكبر عدد من المشاهدات.

وكتب البلوجر المصري محمد علام على الفيديو بأن هذه كانت آخر لحظة يرى فيها والده فاتحا عينيه، حيث أظهر الفيديو قيام والده وهو يفتح عينيه استجابة لمناداة نحله وهو يوثق لحظات احتضاره.

@mohamedallam396 ربنا يرحمو يارب💔🤲🥀#fyp ♬ الصوت الأصلي – mohamed.lama

اتهامات للبلوجر محمد عادل باستغلال وفاة والده

وفور نشره للفيديو وحصوله على مبتغاه بعد أن حصد أكثر من مليون مشاهدة، تعرض محمد علام لموجة من التعليقات الغاضبة، التي لامته على تصوير والده في مثل هذا الوضع، واتهمته باستغلاله لحصد عدد من المشاهدات.

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وفي هذا السياق، قال أحد المتابعين:” انا لو في مكانك لا قدر الله مش هعرف امسك الموبايل”.

وقال آخر: “التصوير كل عقول الناس”.

وسخر آخر مما فعله محمد علام بالقول:” ابويا مات اعملو اكسبلور كتير”.

وهاجم آخر تصرف البلوجر محمد علام بالقول:” يا اخي انا ابويا كان بيموت كنت نايم تحت رجلية ابوس في رجليه وانت بتصوره وبتصور دموع لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحم امواتنا جميعا ويعافينا”.

ولم يتوقف محمد علام عند هذا الحد، بل واصل استفزاز المتابعين ورواد تيك توك بفيديو آخر لحظة دفن والده.

محمد عادل يوثق بكاؤه لحظة دفن والده

وظهر محمد علام وهو يلتقط لنفسه فيديو من أمام القبر لحظة دفن والده وهو يبكي ويردد آيات قرآنية مع من حضر الدفن.

@mohamedallam396 شيرو الفيديو عشان كل الناس تدعيلو ربنا يرحمو😔🤲💔#fyp ♬ الصوت الأصلي – mohamed.lama


وتذرع البلوجر محمد علام بقيامه بنشر مثل هذا الفيديو من أجل أن يقرأ الفتحة على روح والده أكبر قدر ممكن من الناس.

المصدرتيك توك ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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