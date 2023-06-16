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كسر حاجز الصمت.. جندي إسرائيلي يفضح تورط جيش الاحتلال في هجوم حوارة (تحقيق)

قال جندي كان موجودًا في ذلك المساء إن جيش الاحتلال لم يقم بأي محاولة لمنع مجموعة المستوطنين من دخول حوارة

كتب خالد السعدي
هجوم المستوطنين على حوارة
تحقيق في تصرف جيش الاحتلال خلال هجوم المستوطنين على حوارة
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وطن – كشف تحقيق مفصل نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يفعلوا شيئًا لمنع المستوطنين، من شن هجوم عنيف في بلدة حوارة بالضفة الغربية في أواخر فبراير.

وفي شهادة قدمتها لشبكة CNN منظمة كسر الصمت الإسرائيلية غير الحكومية اليسارية ، قال جندي لم يذكر اسمه ، قيل إنه كان موجودًا في ذلك المساء، إن جيش الاحتلال لم يقم بأي محاولة لمنع مجموعة المستوطنين من دخول حوارة.

ونقل عن الجندي قوله “سمحنا لهم فقط بمواصلة التقدم”.

اقتراح عسكري

واقترح الجندي أن يستخدم الجيش وسائل تفريق الشغب لمنع المستوطنين من تخريب البلدة بشكل كبير، وإشعال النار في المنازل والشركات وترويع سكانها.

وقال: “لديك مجموعة من العشرات من الأشخاص الذين تراهم متحمسين ويبدأون في السير نحو حوارة ، وهم مقنعون وقد يحمل بعضهم سكاكين. ماذا تعتقد أنهم سيأتون لفعله؟ .. في هذه المرحلة ، كان على [الجيش] أن يبدأ في إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والبدء في صدها”.

وكان الهجوم العنيف قد شنه العشرات من المستوطنين المتطرفين الملثمين ما أثار في فوضى في البلدة ، واستشهد رجل فلسطيني بالرصاص في تلك الليلة، وقد أدانت الهجوم كذلك مجموعة من الحلفاء الدوليين لإسرائيل.

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هجوم حوارة

وعلى مدى عدة ساعات ، قام المستوطنون بإحراق المنازل والسيارات وواجهات المحلات والاعتداء على الفلسطينيين، مما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى.

وأشار جنرال كبير في الجيش الإسرائيلي إلى الحادث باعتباره “مذبحة” ، وأدان الرئيس إسحاق هرتسرغ “الهياج الوحشي والعنيف”.

هجوم المستوطنين على حوارة
قام قطعان المستوطنين بهجوم كبير على بلدة حوارة أواخر شهر فبراير

إدانة أمريكية

وقالت إدارة الأمريكي جو بايدن، إن الحادث “غير مقبول على الإطلاق” ودعت إسرائيل إلى محاكمة جميع المتورطين في أعمال العنف.

وقد احتُجز اثنان من المشتبه بهم رهن الاعتقال الإداري لعدة أشهر دون توجيه اتهامات إليهم. واعتقل عدد آخر لكن أطلق سراحهم منذ ذلك الحين.

ودخلت مجموعة المستوطنين حوارة للثأر بعد ساعات فقط من مقتل شقيقين إسرائيليين ، هاليل يانيف (21 عاما) وياجل يانيف (19 عاما) ، بالرصاص أثناء قيادتهما للسيارات في بلدة بالضفة الغربية.

وبعد عدة أيام من الهيجان في حوارة ، تعهد الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق شامل في الأحداث الخطيرة، لكن حتى الآن ، لم يواجه أي من جنود الجيش الإسرائيلي أي تداعيات على أحداث 26 فبراير.

وقال الجندي الإسرائيلي الذي شارك بشهادته من خلال “كسر جدار الصمت”، إن أكبر فشل للجيش الإسرائيلي كان في عدم تأمين ممر آمن لعربات الإطفاء الفلسطينية وسيارات الإسعاف.

وأظهر مقطع فيديو نشرته CNN سيارات الطوارئ متوقفة بالقرب من مدخل حوارة، وزعم الجندي أن الجيش الإسرائيلي لم يفعل شيئًا حيال مهاجمة المستوطنين لتلك المركبات.

وقال الجندي: “عربة الإطفاء كانت تسير بمفردها وتعرضت للهجوم واستمرت القرية في الاحتراق”.

وأشار تقرير “سي إن إن” إلى لقطات فيديو من تلفزيون فلسطين، تظهر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يمشون بينما كان المستوطنون يشعلون النيران في صناديق خشبية أمام مدخل مبنى نوال الدميدي من سكان حوارة.

وقالت الدميدي لشبكة CNN، إنها حوصرت داخل المبنى الذي تقيم فيه لمدة ثلاثة أيام حتى جاء ابنها من دبي لمساعدتها وبناتها على الخروج.

وأظهرت صورة مؤرخة في 28 فبراير / شباط ، بعد يومين من أعمال العنف، الدميدي خارج باب منزلها مباشرة، وهي تفحص بقايا الصناديق الخشبية المتفحمة.

تحقيق إسرائيلي

وكشفت التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي في حادثة حوارة، أن قوات الأمن فشلت في احتواء العنف لساعات على الرغم من التحذيرات المبكرة من مظاهرة عنيفة مخطط لها في حوارة.

كما انشغلت القوات بالبحث عن المسلح الذي قتل الإخوة الإسرائيليين ، وكذلك التعامل مع المستوطنين الذين عادوا بتحد إلى بؤرة إيفتار الاستيطانية التي تم إخلاؤها.

المصدرCNN - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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