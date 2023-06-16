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جندي أمريكي يقرب بالذنب.. قدم خدمة مذهلة لتنظيم داعش فما هي؟

رسم الجندي مخططًا لمناورات عسكرية محددة قال إنها يمكن أن تساعد داعش في قتل المزيد من القوات الأمريكية

كتب فهمي الورغمي
الجندي الأمريكي كول بريدجز
الجندي الأمريكي كول بريدجز يعترف بمحاولته تقديم دعم مادي لداعش
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وطن – أقر جندي أمريكي، بأنه مذنب لمحاولته تقديم دعم مادي لتنظيم الدولة “داعش”، ومحاولة قتل أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وانضم كول بريدجز ، المعروف أيضًا باسم كول جونزاليس ، 22 عامًا ، من ستو بولاية أوهايو ، إلى الجيش الأمريكي في سبتمبر 2019 تقريبًا وتم تعيينه ككشافة سلاح الفرسان في فرقة المشاة الثالثة ومقرها في فورت ستيوارت ، جورجيا.

في العام نفسه ، قال المحققون إنه بدأ في البحث واستهلاك الدعاية عبر الإنترنت، التي تروّج للمسلحين وأيديولوجيتهم العنيفة، مع الإعراب عن دعمه لداعش على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق تقرير لموقع “ميدل إيست آي“.

وقال ممثلو الادعاء، إن الجسور سرعان ما وفرت التدريب والتوجيه لمقاتلي داعش المزعومين الذين كانوا يخططون لهجمات، بما في ذلك نصائح حول أهداف محتملة في مدينة نيويورك.

ورسم الجندي، مخططًا لمناورات عسكرية محددة قال إنها يمكن أن تساعد داعش في قتل المزيد من القوات الأمريكية.

مشاركة عن غير دراية

ولم يكن بريدجز على دراية بأنه كان يشارك المعلومات بالفعل مع عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي متنكرا في صورة أحد مؤيدي تنظيم “داعش”.

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وفي يناير 2021 ، قدم للعميل مقطع فيديو له وهو يرتدي سترته الواقية من الرصاص للجيش الأمريكي ، وهو يقف أمام علم يستخدمه مقاتلو داعش في كثير من الأحيان ، ويقدم إيماءة رمزية لدعم التنظيم. وتم اعتقاله في نفس الشهر.

ومن غير الواضح من خلال المواد المتاحة للجمهور ما إذا كان بريدجز قد اتصل بأي مقاتل حقيقي من داعش.

ومحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا ، ومحاولة قتل أفراد الجيش الأمريكي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا.

وقال المحامي الأمريكي داميان ويليامز من المنطقة الجنوبية في نيويورك في بيان، إن الجندي اعترف أمام المحكمة ، أنه حاول تدبير كمين قاتل على زملائه الجنود في خدمة داعش وأيديولوجيته العنيفة.

وأضاف: “كان سلوك بريدجز الخائن خيانة لرفاقه وبلده. وبفضل العمل الرائع للمدعين العامين في هذا المكتب وشركائنا في مكتب التحقيقات الفيدرالي والجيش الأمريكي، تم الكشف عن نوايا بريدجز الخبيثة ، وهو الآن ينتظر الحكم على جرائمه”.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على بريدجز في 2 نوفمبر / تشرين الثاني.

وفي ذروته ، كان تنظيم الدولة “داعش” يسيطر على حوالي ثلث سوريا و 40 في المائة من العراق.

وفي عام 2015 ، وصلت القوات الأمريكية إلى سوريا. وبالعمل جنبًا إلى جنب مع حلفائهم الأكراد والعراقيين كجزء من عملية العزم الصلب ، فقد دفعوا المجموعة إلى التراجع. هُزمت داعش إقليمياً في عام 2019.

وانسحبت معظم فلول التنظيم إلى مخابئ صحراوية في شرق سوريا ، واستهدفت بشكل دوري الغارات والضربات الأمريكية.

المصدرميدل إيست آي - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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