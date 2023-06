تشكيلة المنتخب المغربي ضد جنوب أفريقيا والتوقيت في تصفيات أمم أفريقيا 2024

- Advertisement -

وطن- يلتقي المنتخب المغربي أمام منافسه جنوب أفريقيا، السبت، في تصفيات الجولة الخامسة من تصفيات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024، المقرر استضافتها في دولة ساحل العاج مطلع يناير العام المقبل.

وستقام مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، على ملعب ” سوكر سيتي”، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر.

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي، عند الساعة السادسة مساءً.

ولكن بتوقيت عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، أما بتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن يعلق على مجريات المباراة بين كلا المنتخبين، المعلق المغربي جواد بده، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستبث المباراة على قناة (beIN Sports 4)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

وسيدخل المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة أمام جنوب أفريقيا، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع التشكيلة: يحيى عطية الله، نايف أكرد، غانم سايس، جواد ياميق.

آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني قبل لقاء الغد أمام منتخب جنوب إفريقيا 🇿🇦

📷 Last Training session for our #AtlasLions before facing South Africa tomorrow#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco pic.twitter.com/5t8YrBjXyj

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 16, 2023