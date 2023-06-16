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رياضة

تشكيلة المنتخب المغربي ضد جنوب أفريقيا والتوقيت في تصفيات أمم أفريقيا 2024

تصفيات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة المنتخب المغربي ضد جنوب أفريقيا
تشكيلة المنتخب المغربي ضد جنوب أفريقيا
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وطن- يلتقي المنتخب المغربي أمام منافسه جنوب أفريقيا، السبت، في تصفيات الجولة الخامسة من تصفيات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024، المقرر استضافتها في دولة ساحل العاج مطلع يناير العام المقبل.

وستقام مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، على ملعب ” سوكر سيتي”، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر.

توقيت مباراة المنتخب المغربي ضد جنوب أفريقيا

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي، عند الساعة السادسة مساءً.

ولكن بتوقيت عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، أما بتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً.

معلق مباراة المنتخب المغربي ضد جنوب أفريقيا

ومن المقرر أن يعلق على مجريات المباراة بين كلا المنتخبين، المعلق المغربي جواد بده، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

تدريبات المنتخب المغربي
تدريبات المنتخب المغربي

كما وستبث المباراة على قناة (beIN Sports 4)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

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تشكيلة المنتخب المغربي ضد جنوب أفريقيا

وسيدخل المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة أمام جنوب أفريقيا، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع التشكيلة: يحيى عطية الله، نايف أكرد، غانم سايس، جواد ياميق.

خط الوسط: سفيان أمرابط، حيكم زياش، بلال الخنوس، زكريا أبوخلال، عبد الصمد الزلزولي.

مركز الهجوم: يوسف النصيري.

ترتيب المغرب في تصفيات مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024

ويعتلي منتخب المغرب صدارة ترتيب تصفيات مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024، برصيد 6 نقاط، كما ويليه بفارق نقطتين جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

تدريبات المنتخب المغربي
تدريبات المنتخب المغربي

وجاء منتخب ليبيريا في ثالث جدول الترتيب بنقطة واحدة، كما ويتذيل زيمباوي الترتيب بدون أي من النقاط حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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