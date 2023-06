تحرش ومحاولة اغتصاب في ميامي.. كونور ماكغريغور أمام فضيحة جديدة هذه تفاصيلها

- Advertisement -

وطن- في أحدث فضيحة تطاله، يواجه نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور اتهامات بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملعب لكرة السلة في ميامي.

وفقا لما نشرته وسائل إعلام أميركية، فإن الحادث وقع خلال نهائي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين “أن بي ايه” في ميامي الأسبوع الماضي.

واطلعت شبكتا ESPN و TMZ Sports الأمريكيتان، على محتوى رسائل نقلها محامي الضحية، قالت فيها إن ماغريغور (34 عاما) اعتدى عليها “بعنف” في حمام في ملعب “كاسيا سنتر” خلال المباراة الرابعة بين ميامي هيت ودنفر ناغتس الجمعة الماضي.

وأشارت تلك الوثائق، لتعمد ماكغريغور “تقبيل ضحيته بالقوة”، قبل محاولة إجبارها على القيام بأعمال جنسية متعددة.

ويُظهر مقطع فيديو حصلت عليه TMZ، كونور ماغريغور وهو يقود ضحيته إلى حمام الرجال حيث زعمت أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبله.

نفى ماكغريغور هذه المزاعم في بيان أرسلته محاميته باربرا لاينس عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس، مؤكدة أن “المزاعم كاذبة. السيد ماغريغور لن يخضع للترهيب”.

وعلى صعيد متصل بالحادثة، أكدت شرطة ميامي أن وحدة الضحايا الخاصة التابعة لها تحقق في تقرير تم تقديمه الأحد.

وأفاد بيان صدر عن شرطة ميامي، نقلته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية من دون ذكر اسم ماغريغور “هذا تحقيق مفتوح لذا لا يمكن الكشف عن معلومات إضافية في الوقت الحالي”.

هذا وعلى ضوء هذه التطورات، شدد فريق ميامي هيت والرابطة الوطنية لدوري “أن بي ايه” (NBA) أنهما على علم بالتقارير والتحقيق. وأوضح هيت في بيان “نحن على علم بهذه المزاعم ونجري تحقيقا كاملا. في انتظار نتيجة التحقيق، سنحجب أي تعليق آخر”.

جدير بالملاحظة، أن هذه ليست المرّة الأولى التي يثير فيها ماغريغور الجدل في نفس المباراة، إذ أنه و خلال الوقت المستقطع في المباراة، قام بلكم تميمة ميامي هيت بعد أن ظهر في الملعب بهدف تصوير إعلان ترويجي مخطط له مسبقا.

Conor McGregor reminded of himself by knocking out the Miami Heat mascot.

For more sports entertainment, click here 👉 https://t.co/Xvxutj4HaF pic.twitter.com/ikD04wntGf

— JollyJoker.sports (@JollyJokersport) June 10, 2023