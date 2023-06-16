الجمعة, يونيو 16, 2023
الرئيسيةالهدهدتحرش ومحاولة اغتصاب في ميامي.. كونور ماكغريغور أمام فضيحة جديدة هذه تفاصيلها
الهدهد

تحرش ومحاولة اغتصاب في ميامي.. كونور ماكغريغور أمام فضيحة جديدة هذه تفاصيلها

فتحت السلطات المحلية في ميامي تحقيقا في واقعة التحرش المزعومة، وسط تأكيدات من محامي الضحية لمواصلة التتبع القانوني للحادثة

كتب فهمي الورغمي
تحرش ومحاولة اغتصاب في ميامي.. كونور ماغريغور أمام فضيحة جديدة هذه تفاصيلها
كونور ماكغريغور
- Advertisement -

وطن- في أحدث فضيحة تطاله، يواجه نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور اتهامات بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملعب لكرة السلة في ميامي.

ماغريغور يتحرش بامرأة داخل حمام

وفقا لما نشرته وسائل إعلام أميركية، فإن الحادث وقع خلال نهائي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين “أن بي ايه” في ميامي الأسبوع الماضي.

واطلعت شبكتا ESPN و TMZ Sports الأمريكيتان، على محتوى رسائل نقلها محامي الضحية، قالت فيها إن ماغريغور (34 عاما) اعتدى عليها “بعنف” في حمام في ملعب “كاسيا سنتر” خلال المباراة الرابعة بين ميامي هيت ودنفر ناغتس الجمعة الماضي.

الإيرلندي كونور ماغريغور
الإيرلندي كونور ماغريغور

وأشارت تلك الوثائق، لتعمد ماكغريغور “تقبيل ضحيته بالقوة”، قبل محاولة إجبارها على القيام بأعمال جنسية متعددة.

كونور ماغريغور
كونور ماغريغور

ويُظهر مقطع فيديو حصلت عليه TMZ، كونور ماغريغور وهو يقود ضحيته إلى حمام الرجال حيث زعمت أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبله.

ماغريغور ينفي

نفى ماكغريغور هذه المزاعم في بيان أرسلته محاميته باربرا لاينس عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس، مؤكدة أن “المزاعم كاذبة. السيد ماغريغور لن يخضع للترهيب”.

- Advertisement -

وعلى صعيد متصل بالحادثة، أكدت شرطة ميامي أن وحدة الضحايا الخاصة التابعة لها تحقق في تقرير تم تقديمه الأحد.
وأفاد بيان صدر عن شرطة ميامي، نقلته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية من دون ذكر اسم ماغريغور “هذا تحقيق مفتوح لذا لا يمكن الكشف عن معلومات إضافية في الوقت الحالي”.

هذا وعلى ضوء هذه التطورات، شدد فريق ميامي هيت والرابطة الوطنية لدوري “أن بي ايه” (NBA) أنهما على علم بالتقارير والتحقيق. وأوضح هيت في بيان “نحن على علم بهذه المزاعم ونجري تحقيقا كاملا. في انتظار نتيجة التحقيق، سنحجب أي تعليق آخر”.

جدير بالملاحظة، أن هذه ليست المرّة الأولى التي يثير فيها ماغريغور الجدل في نفس المباراة، إذ أنه و خلال الوقت المستقطع في المباراة، قام بلكم تميمة ميامي هيت بعد أن ظهر في الملعب بهدف تصوير إعلان ترويجي مخطط له مسبقا.

نقل الشخص الذي كان يرتدي زي التميمة لاحقا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج الطبي ومسكنات للألم قبل عودته إلى منزله.

من كونور ماكغريغور؟

كونور ماكغريغور هو مصارع إيرلندي وبطل عالمي في الفنون القتالية المختلطة، حقق شهرة عالمية بفضل مهاراته وشخصيته المثيرة للجدل.

ولد في دبلن عام 1988، وبدأ مسيرته الاحترافية في عام 2008. فاز ببطولتين في اليو إف سي UFC، واحدة في وزن الريشة وأخرى في الوزن الخفيف، وكان أول مقاتل يحمل لقبين في نفس الوقت.

كما خاض نزالا تاريخيا ضد الملاكم فلويد مايويذر في عام 2017، وحصل على أكثر من 100 مليون دولار منه. ومع ذلك، تورط ماكغريغور في عدة قضايا قانونية وفضائح، منها اتهامات بالاعتداء الجنسي والعنف وتحطيم ممتلكات. يعتبر ماكغريغور واحدا من أكثر المقاتلين جدلا وإثارة في تاريخ الرياضة.

المصدردايلي ميل ،توتير ، فرانس برس ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

حياتنا

شاكيرا تتلقى صدمة كبيرة من لويس هاملتون بعد رصده مع عارضة برازيلية مثيرة (شاهد)

رياضة

يبلغ سعرها 9 ملايين دولار.. شاهد شقة ميسي الفاخرة في ميامي الأمريكية

حياتنا

شاهد منزل ميسي الفاخر على شاطئ ميامي.. رفاهية فاحشة وسعر خيالي

حياتنا

مصدر مقرب من شاكيرا ولويس هاملتون يفجر مفاجأة عن العلاقة بينهما!

حياتنا

لويس هاملتون يتحسس جزءا حساسا من جسد شاكيرا وسط شائعات علاقة غرامية تجمعهما (شاهد)

حياتنا

مقربون من بيكيه يتحدثون عن الصدام بينه وبين شاكيرا في ميامي.. هذا ما حدث بالضبط!

حياتنا

شاكيرا تدخل في مشادة عنيفة مع بيكيه وشقيقها يتدخل لحمايتها.. حقيقة ما حدث في ميامي (شاهد)

حياتنا

معلومات صادمة عن قصر شاكيرا في ميامي: الوصول إليه بقارب أو طائرة هليكوبتر!

حياتنا

شاكيرا تنشر أول صور حياتها الجديدة في ميامي (شاهد)

حياتنا

هذا هو المكان الذي ذهبت إليه شاكيرا قبل الرحيل إلى ميامي (شاهد)

الهدهد

مصارع يعرض شراء تويتر بعد تعليق إيلون ماسك الصفقة .. ثروته 480 مليون جنيه إسترليني

رياضة

المعتزل حبيب يتلقى عرضًا كمحترف ولكن ليس في رياضة الفنون القتالية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فضيحة منتج مصري شهير.. جَمَع 8 زوجات مرة واحدة واكتشفته الأخيرة بطريقة غريبة

زوجة اللاعب دينيس سواريز ترفع درجة حرارة متابعيها بصورة عارية تماماً من المالديف (شاهد)

البرلمان الأوروبي يصعد مع المغرب ويشير لمسؤوليته عن التجسس على مسؤولين أوروبيين!

إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني ينافس جورجينا رودريغيز في إعلان لـ”العود” (شاهد)

لبنان.. ركل وضرب بين أمهات يحملن رُضعاً في أيديهن داخل مدرسة والسبب مدهش (شاهد)

اليابانيون هم الأطول عمراً في العالم..إليك تمرين مدته 5 دقائق يمارسونه كل يوم!

مضيفة طيران تكشف..اختر هذا المكان على متن الطائرة للحصول على ترقية مجانية

هل يمكن أن تحمي الشوكولاتة الداكنة الدماغ من السكتة الدماغية؟

نتائج استطلاع رأي صدمت الإسرائيليين.. تأييد المقاومة وشعبية هنية وصدمة عباس

آل باتشينو وحبيبته الكويتية نور الفلاح يستقبلان مولودهما الجديد: تعرف على اسم الطفل الجديد

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC