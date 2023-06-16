الجمعة, يونيو 16, 2023
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القبض على رجل يمارس الجنس مع شجرة! (شاهد)

واقعة ممارسة الرجل للجنس مع شجرة حدثت في حديقة الملكة إليزابيث جاردنز العامة

كتب سالم حنفي
القبض على رجل يمارس الجنس مع شجرة! (شاهد)
رجل يمارس الجنس مع شجرة
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وطن- تم القبض على رجل أربعيني بعد أن رصدته كاميرات زوار حديقة الملكة إليزابيث جاردنز العامة في بريطانيا وهو يخلع ملابسه ويمارس الجنس مع شجرة في وضح النهار.

وأظهر فيديو التقطه زوار الحديقة المذهولين، رجلاً يتعرى ويقبّل ويفرك  قضيبه بجذع شجرة في حديقة الملكة إليزابيث جاردنز العامة في سالزبوري ، ويلتشير يوم الثلاثاء ، 13 يونيو.

ولحسب الفيديو لذي نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد يسمع الشاهد الذي صور اللقاء الغريب وهو يضحك ويصرخ: “ما هو الشيء الحقيقي الذي يحدث؟ هل هو ملك الشجرة؟ ما الذي يحدث؟”

ونوهت الصحيفة إلى أنه كان هناك حوالي 25 شخصًا في الحديقة الواقعة في منطقة ويلتشير في ذلك الوقت يستمتعون بموجة الحر.

رجل يمارس الجنس مع شجرة
رجل يمارس الجنس مع شجرة

صدمة المتواجدين في الحديقة

وقال أحد الشهود: “كنت أسير في الحديقة مع أحد زملائي ورأينا رجلاً يعانق شجرة واعتقدنا أنه يستمتع”.

وأضاف:”اقتربنا ، وكما فعلنا ، رأينا سرواله متدليًا واعتقدنا أن هذا ذهب خالص. لهذا السبب بدأت في التسجيل وبدأ للتو في خلع كل ملابسه وتقبيل الشجرة”.

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وأوضح أنه “بعد أن توقفت عن التسجيل ، حضرت الشرطة وبدأت في تعقب الرجل من حولي ثم اعتقلته”.

اعتقال الرجل والإفراج عنه لاحقا

من جانبه، متحدث باسم شرطة ويلتشير : “تم القبض على رجل في الأربعينيات من عمره للاشتباه في تعرضه للآداب العامة بالأمس بعد استدعاء الضباط إلى حدائق الملكة إليزابيث بعد الساعة 4:30 مساءً بعد عدة تقارير من أفراد من الجمهور بخصوص رجل عارٍ”.

وأضاف: “تم اعتقاله وتم الافراج عنه بكفالة والتحقيقات جارية”

المصدرديلي ستار, وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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