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الجندي محمد صلاح أصبح “بطلا” في الشارع المصري.. قناة إسرائيلية تؤكد ما نفاه إعلام السيسي

القناة 13 الإسرائيلية أكدت أن السلام المصري الإسرائيلي "غير مرغوب" في الشارع المصري

كتب خالد الأحمد
الجندي محمد صلاح أصبح
الشهيد محمد صلاح
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وطن- ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الجندي المصري محمد صلاح، الذي قتل ثلاثة جنود إسرائيليين في هجوم على الحدود بين مصر وإسرائيل، أصبح بطلا في الشارع المصري، وأن السلام بين البلدين هو سلام غير محبوب وغير مرغوب فيه من قبل الشعب المصري .

محمد صلاح أصبح “بطلا” في مصر

وقالت القناة العبرية أنه على الرغم من أن الحدود بين إسرائيل ومصر تُعرف بأنها “حدود سلمية”، إلا أنه منذ الهجوم الذي وقع قبل نحو أسبوعين والذي قُتل فيه ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي، ازدادت تعبيرات التعاطف العديدة في مصر مع الشرطي -محمد صلاح- الذي أصبح بطلا في الشارع المصري.

والشهيد محمد صلاح إبراهيم، يبلغ من العمر 22 عامًا، ويسكن في منطقة عين شمس، حاصل على الشهادة الإعدادية، توفي والده في حادث سير منذ سنوات، ويساعد شقيقه الأكبر على إعانة أسرته، وانضم لتأدية خدمته العسكرية في عام 2022 فرد أمن مركزي، وخدم في قطاع شمال سيناء.

الشهيد محمد صلاح هو الابن الثاني بين أفراد عائلته، إذ يوجد له شقيق أكبر منه يدعى “محمود”، وشقيق أصغر منه يدعى عبده، وكان الشهيد البطل يعول والدته وشقيقه الأصغر بمساعدة شقيقه الأكبر “محمود”، وكان ذلك سبب لعدم اكتماله تعليمه بسبب ارتباطه بعمله ولأنه يساعد شقيقه الأكبر في توفير مستلزمات المعيشة لوالدته وشقيقهما الأصغر.

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وكانت وسائل الإعلام المصرية (الرسمية)، قد تطرقت إلى العملية التي نفذها الجندي محمد صلاح بطريقة غريبة، تراوحت بين الإنكار ومحاولة التحجيم من قيمتها الرمزية والميدانية، في خطوة اعتبرها مراقبون تماشيا مع موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن التعاون الكامل مع الجانب الإسرائيلي لتنفيذ التحقيقات اللازمة.

إسرائيل تنشر نتائج التحقيق في العملية

أعلن الجيش الإسرائيلي،الثلاثاء، نتائج التحقيق الذي أجراه بشأن عملية إطلاق النار التي نفذها الشرطي المصري محمد صلاح في 3 يونيو/حزيران الجاري في المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين إضافة إلى الشرطي المصري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن شرطيًّا مصريًّا “تسلل من الحدود المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية من خلال أحد الممرات الأمنية في السياج، وأطلق النار باتجاه قائد فصيلة تابعة لكتيبة “الفهد” وجندية أخرى تابعة للفصيلة ذاتها، مما أسفر عن مقتل الجنديين الاثنين.

وأضاف التحقيق أنه بعد ساعات من إطلاق النار الأول تم رصد “المخرب” -حسب وصف الجيش الإسرائيلي- “فأقدم على إطلاق النار من مسافة طويلة باتجاه قوة تابعة لجيش الدفاع التي ردت بإطلاق النار”، مما أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي آخر ومقتل المجند المصري.

وكشف التحقيق أن الأسباب الرئيسية لوقوع الحادث هي “الممر الأمني في السياج الذي تم إخفاؤه دون إغلاقه، والممارسة غير النوعية لمبدأ التأمين والحراسة في المنطقة الحدودية”.

 

وقرر الجيش الإسرائيلي إغلاق ممرات الطواري الأمنية بالسياج، وتقليص مدة دوام الجنود إلى أقل من 12 ساعة متتالية. وقال البيان إنه تم إجراء تحقيق مشترك مع الجيش المصري شمل زيارة بعض مسؤولي الجيش الإسرائيلي إلى القاهرة.

المصدرالقناة 13 الإسرائيلية ,تويتر، وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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