وهم بصري سيحير عقلك..هناك 3 أرقام في هذه الصورة عليك إكتشافها في أقل من 8 ثوانٍ!

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وطن- يمكن أن تؤدي ممارسة الخدع البصرية إلى تعزيز نشاط الدماغ والقدرات المعرفية.

يتحدى هذا اللغز الذي نشره موقع “timesofindia” المشاهدين للعثور على ثلاثة أرقام مخفية ويقدم حلاً لأولئك الذين لا يستطيعون العثور عليها.

الأوهام البصرية قادرة على خداع إدراكنا البصري والتلاعب بالواقع. كما يمكن أن تساعد ممارستها المتكررة في تعزيز نشاط عقلك وإلى تحسين القدرات المعرفية فضلاََ عن تعزيز حدة الذهن بشكل عام.

فهل أنت مستعد لاختبار مهاراتك في الملاحظة؟

هناك 3 أرقام في هذه الصورة عليك إكتشافها



هذه الصورة الوهمية التي نشرها الموقع تتحدى في الواقع الأشخاص للعثور على الأرقام المخفية في أقل من 8 ثوانٍ.

فهل تمكنت من رؤيتها أم عجزت عن ذلك؟

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التركيز هو مفتاح حل هذا اللغز، لكنه ليس بهذه البساطة التي قد يبدو عليها.

الهدف من هذا التحدي البصري هو العثور على الأرقام الثلاثة، مخفية داخل الوهم البصري.

الوقت ينفذ..

إذا نجحت في تحديد جميع الأرقام التي كنت تبحث عنها خلال المدة الزمنية المحددة، فلديك دقة ملاحظة عالية.

ومع ذلك، إذا فشلت في العثور على جميع الأرقام الثلاثة، فلا داعي للقلق سنساعدك.

حل اللغز

لحل هذا اللغز، كل ما عليك فعله هو النظر إلى الجانب الأيمن وسترى الأرقام مخفية في شكل مثلثات ومستطيلات.

وبهذه الطريقة، يمكننا تحديد ثلاثة أرقام مخفية في هذه الأشكال وهي 5 و 1 و 6.

لحل مثل هذه الأوهام البصرية، كل ما عليك فعله عزيزي القارئ هو التركيز على جزء واحد من الصورة في كل مرة والنظر جيداََ إلى الأشكال والألوان وأنماط الأشكال المتكررة.

ومن خلال ممارسة هذا النشاط يوميًا، ستتمكن تدريجيا من تحسين قدراتك المعرفية والاستمتاع بحل هذه الألغاز.

