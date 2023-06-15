الخميس, يونيو 15, 2023
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وهم بصري سيحير عقلك..هناك 3 أرقام في هذه الصورة عليك إكتشافها في أقل من 8 ثوانٍ!

الأوهام البصرية قادرة على خداع إدراكنا البصري والتلاعب بالواقع ويمكن ان تساعد في تعزيز نشاط عقلك

كتب ايمان الباجي
هل تستطيع قراءة الأرقام في هذا اللغز؟
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وطن- يمكن أن تؤدي ممارسة الخدع البصرية إلى تعزيز نشاط الدماغ والقدرات المعرفية.

يتحدى هذا اللغز الذي نشره موقع “timesofindia” المشاهدين للعثور على ثلاثة أرقام مخفية ويقدم حلاً لأولئك الذين لا يستطيعون العثور عليها.

الأوهام البصرية قادرة على خداع إدراكنا البصري والتلاعب بالواقع. كما يمكن أن تساعد ممارستها المتكررة في تعزيز نشاط عقلك وإلى تحسين القدرات المعرفية فضلاََ عن تعزيز حدة الذهن بشكل عام.

فهل أنت مستعد لاختبار مهاراتك في الملاحظة؟

هناك 3 أرقام في هذه الصورة عليك إكتشافها

الوهم البصري
هل يمكنك إكتشاف الأرقام في أقل من8 ثوانِِ؟

هذه الصورة الوهمية التي نشرها الموقع تتحدى في الواقع الأشخاص للعثور على الأرقام المخفية في أقل من 8 ثوانٍ.

فهل تمكنت من رؤيتها أم عجزت عن ذلك؟

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التركيز هو مفتاح حل هذا اللغز، لكنه ليس بهذه البساطة التي قد يبدو عليها.

الهدف من هذا التحدي البصري هو العثور على الأرقام الثلاثة، مخفية داخل الوهم البصري.

الوقت ينفذ..

إذا نجحت في تحديد جميع الأرقام التي كنت تبحث عنها خلال المدة الزمنية المحددة، فلديك دقة ملاحظة عالية.

ومع ذلك، إذا فشلت في العثور على جميع الأرقام الثلاثة، فلا داعي للقلق سنساعدك.

حل اللغز

لحل هذا اللغز، كل ما عليك فعله هو النظر إلى الجانب الأيمن وسترى الأرقام مخفية في شكل مثلثات ومستطيلات.

وبهذه الطريقة، يمكننا تحديد ثلاثة أرقام مخفية في هذه الأشكال وهي  5 و 1 و 6.

لحل مثل هذه الأوهام البصرية، كل ما عليك فعله عزيزي القارئ هو التركيز على جزء واحد من الصورة في كل مرة والنظر جيداََ إلى الأشكال والألوان وأنماط الأشكال المتكررة.

ومن خلال ممارسة هذا النشاط يوميًا، ستتمكن تدريجيا من تحسين قدراتك المعرفية والاستمتاع بحل هذه الألغاز.

وبمجرد أن تتعلم هذه الحيل، سيصبح حل الأوهام البصرية الأكثر تعقيدًا أمرًا سهلاً. 
المصدرموقع timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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