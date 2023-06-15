من الصدمة .. هذا ما حدث لوالدة قاتل نيرة أشرف بعدما علمت بإعدامه!

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وطن – فقدت والدة محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، النطق، وتعرضت لوعكة صحية لدى علمها بتنفيذ حكم الإعدام بحق ابنها، يوم الأربعاء 15/6/2022.

والدة قاتل نيرة أشرف تفقد النطق بعد إعدامه

ونفذت الأجهزة المختصة، صباح الأربعاء، حكم الإعدام بحق محمد عادل، المدان بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في الدقهلية، بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم أمام محكمة النقض.

وأفادت مصادر أمنية بأن محمد عادل انهار بصورة هستيرية قبل تنفيذ الحكم.

وطالب قاتل نيرة أشرف بإيصال رسالة إلى أمه فحواها: “سامحيني يا أمي. قتلت لأنني كنت أحب”.

من جانبه، قال محمد عمارة، خال محمد عادل قاتل نيرة أشرف، إن ابن شقيقته لن يدفن في مدافن العائلة.

وأوضح أنه سيدفن في مقابر الشيشيني- مقابر الصدقة- بالمحلة الكبرى، ولن تحضر عائلته مراسم الدفن، فقط اثنين من أخواله.بحسب ما أوردت صحيفة “المصري اليوم”

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بينما قال أشرف الغريب، والد الطالبة نيرة أشرف، عن تنفيذ حكم الإعدام في المتهم بقتل ابنته، إنه تلقى التهاني من مصر وخارجها.

وأضاف والدة نيرة أشرف: “بنتي مش هترجع . بس ده شرع ربنا وحقها رجع”.

إعدام قاتل نيرة أشرف

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت في وقت سابق بمعاقبة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، بالإعدام شنقًا وذلك بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.

وأودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على المتهم محمد عادل.

وذكرت في الحيثيات أنّه هدّد المجني عليها بالقتل، في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وجاء نصها كالتالي: “والله نهايتك على إيدي يا نيرة. بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة”.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ المتهم هدّد المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بعبارات، مثل: “وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة. هدبحك، وديني لأدبحك، علشان نهايتك على إيدي”.

وصدمت جريمة قتل عادل لزميلته نيرة أشرف العام الماضي في وضح النهار أمام بوابة كلية الآداب جامعة المنصورة، الشارع المصري وصلت إلى حد المطالبة بإعدامه على الهواء مباشرة حتي يكون عبرة لغيره.