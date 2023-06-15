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من الصدمة .. هذا ما حدث لوالدة قاتل نيرة أشرف بعدما علمت بإعدامه!

"قال محمد عمارة خال محمد عادل قاتل نيرة أشرف إن ابن شقيقته لن يدفن في مدافن العائلة"

كتب أنس السالم
والدة قاتل نيرة أشرف تفقد النطق بعد إعدامه
والدة قاتل نيرة أشرف تفقد النطق بعد إعدامه (وسائل اعلام مصرية)
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وطن – فقدت والدة محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، النطق، وتعرضت لوعكة صحية لدى علمها بتنفيذ حكم الإعدام بحق ابنها، يوم الأربعاء 15/6/2022.

والدة قاتل نيرة أشرف تفقد النطق بعد إعدامه

ونفذت الأجهزة المختصة، صباح الأربعاء، حكم الإعدام بحق محمد عادل، المدان بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في الدقهلية، بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم أمام محكمة النقض.

والدة محمد عادل قاتل نيرة أشرف تفقد النطق بعد إعدامه
والدة محمد عادل قاتل نيرة أشرف

وأفادت مصادر أمنية بأن محمد عادل انهار بصورة هستيرية قبل تنفيذ الحكم.

وطالب قاتل نيرة أشرف بإيصال رسالة إلى أمه فحواها: “سامحيني يا أمي. قتلت لأنني كنت أحب”.

من جانبه، قال محمد عمارة، خال محمد عادل قاتل نيرة أشرف، إن ابن شقيقته لن يدفن في مدافن العائلة.

لحطة خروج جثمان محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف من مشرحة المنصورة، بعد تنفيذ حكم إعدامه، 14 يونيو 2023.
لحطة خروج جثمان محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف من مشرحة المنصورة، بعد تنفيذ حكم إعدامه، 14 يونيو 2023.

وأوضح أنه سيدفن في مقابر الشيشيني- مقابر الصدقة- بالمحلة الكبرى، ولن تحضر عائلته مراسم الدفن، فقط اثنين من أخواله.بحسب ما أوردت صحيفة “المصري اليوم

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بينما قال أشرف الغريب، والد الطالبة نيرة أشرف، عن تنفيذ حكم الإعدام في المتهم بقتل ابنته، إنه تلقى التهاني من مصر وخارجها.

والد نيرة أشرف
والد نيرة أشرف

وأضاف والدة نيرة أشرف: “بنتي مش هترجع . بس ده شرع ربنا وحقها رجع”.

إعدام قاتل نيرة أشرف 

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت في وقت سابق بمعاقبة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، بالإعدام شنقًا وذلك بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.

إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف شنقا watanserb.com
محمد عادل قاتل نيرة أشرف

وأودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على المتهم محمد عادل.

وذكرت في الحيثيات أنّه هدّد المجني عليها بالقتل، في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وجاء نصها كالتالي: “والله نهايتك على إيدي يا نيرة. بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة”.

فيديو نيرة أشرف في المشرحة watanserb.com
نيرة أشرف قتلت ذبحاً في محيط جامعة المنصورة

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ المتهم هدّد المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بعبارات، مثل: “وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة. هدبحك، وديني لأدبحك، علشان نهايتك على إيدي”.

وصدمت جريمة قتل عادل لزميلته نيرة أشرف العام الماضي في وضح النهار أمام بوابة كلية الآداب جامعة المنصورة،  الشارع المصري وصلت إلى حد المطالبة بإعدامه على الهواء مباشرة حتي يكون عبرة لغيره.

المصدرالمصري اليوم
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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