“ملك جمال الأردن” يصدم الجمهور .. مصاب بهذا النوع من السرطان (شاهد)

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وطن – كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعيّ الأردني أيمن العلي والذي يلقب نفسه “ملك جمال الأردن”، عن إصابته بمرض السرطان، ما أثار صدمة متابعيه، الذين عبّروا عن تعاطفهم معه .

إصابة صانع المحتوى الأردني أيمن العلي “ملك جمال الأردن” بالسرطان

وقال صانع المحتوى أيمن العلي إنه قبل شهر ونصف شعر بآلام في منطقة البطن، وجرى تشخيصها على أنها سرطان في المعدة.

"ملك جمال الأردن" مصاب بالسرطان.. يرفض الاستسلام ويتمنى من الجميع الدعاء له..

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/OnK5f5Yong — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) June 15, 2023

واضاف: “يجب أن نحمدالله على ذلك، لأنه قضاء وقدر. ويجب أن يكون لدى الإنسان إرادة وقوة، وأن لا يستسلم للمرض ، وأن الأعمار بيد الله، كما أن المرض يعتمد على قوتك لكي تسيطر على المرض لا العكس”.

وبدأ أيمن العلي (21 عاماً) بتلقي العلاج الكيماوي، مبدياً استعداداً للتغلب على خوفه، موجهاً رسالة إلى كل شخص يعاني المرض، أن يكونَ قوياً ويتمتع بإرادة وأن لا يستسلم أبداً.

تضامن واسع ودعوات بالشفاء

وفور الكشف عن إصابة صانع المحتوى أيمن العلي الملقب “ملك جمال الأردن”، بسرطان المعدة، سارع متابعوه، والمغردون على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لإبداء تضامنهم معه، ودعواتهم له بالشفاء، وتجاوز هذه المحنة .

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وغرّدت “تولين” بالقول: “يالله شو تضايقت على الشب اللي كان يحكي عن حاله ملك جمال الأردن!. أصابه كانسر بالمعدة. لا حول ولا قوة الا بالله، اللهّم إنا نعوذ بك من فواجع الاقدار ..”.

يالله شو تذايقت ع الشب اللي كان يحكي عن حاله ملك جمال الأردن !

صابه كانسر بالمعدة لا حول ولا قوة الا بالله اللهّم إنا نعوذ بك من فواجع الاقدار .. pic.twitter.com/eGPNBWZYXx — Toleen 𓂆 . (@Toleenalsarraj) June 14, 2023

بينما كتب محمد باسم: “وجعت قلبي يا صاحبي الله يشافيك ويعافيك انت قدها، الله يقومك بالسلامة. ايمن ملك جمال الاردن الي مافي منه، ادعوله يقوم بالسلامه”.

وجعت قلبي يا صاحبي الله يشافيك ويعافيك انت قدها ، الله يقومك بالسلامه 🙏🏻

ايمن ملك جمال الاردن الي مافي منه ، ادعوله يقوم بالسلامه pic.twitter.com/sKUtW4Sjw1 — Mohammad Basem النسور  (@im7ammadi) June 15, 2023

من جهتها، علّقت غيداء محارمة: “الله يشافيه ويعافيه صعبة وصعبة جدا والله. اتمسخروا ع كلشي الا عالدين والمرض. مع اني ما بتابعو بس واضحة انو كان يمزح لما كان يحكي انو ملك جـمال الاردن ف لا تشدوها بعد”.

الله يشافيه ويعافيه صعبة وصعبة جدا والله💔 اتمسخروا ع كلشي الا عالدين والمرض🤚🏻.

مع اني ما بتابعو بس واضحة انو كان يمزح لما كان يحكي انو ملك جمال الاردن ف لا تشدوها بعد pic.twitter.com/BUCRIs0jFT — غيداء المحارمة🇯🇴 (@ghaidaa_maharma) June 15, 2023

ويرقد الشاب الأردني المقلب بــِ “ملك جـمال الأردن“، في مركز الحسين للسرطان في العاصمة عمان للعلاج.

ويقدم أيمن العلي على منصات التواصل محتوى متنوعاً، منه ما هو كوميدي، وما هو إعلاني، وآخر ترويجي، لكنه حظي بشهرة عبر اطلاق لقب “ملك جـمال الاردن” على نفسه.

View this post on Instagram A post shared by AYMAN ALI | أيمن العلي (@ayman.766)

View this post on Instagram A post shared by AYMAN ALI | أيمن العلي (@ayman.766)

View this post on Instagram A post shared by AYMAN ALI | أيمن العلي (@ayman.766)