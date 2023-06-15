الخميس, يونيو 15, 2023
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“ملك جمال الأردن” يصدم الجمهور .. مصاب بهذا النوع من السرطان (شاهد)

"قال صانع المحتوى أيمن العلي إنه قبل شهر ونصف شعر بآلام في منطقة البطن، وجرى تشخيصها على أنها سرطان في المعدة"

كتب أنس السالم
أيمن العلي المقلب ملك جمال الأردن مصاب بسرطان في المعدة
أيمن العلي المقلب ملك جمال الأردن
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وطن – كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعيّ الأردني أيمن العلي والذي يلقب نفسه “ملك جمال الأردن”، عن إصابته بمرض السرطان، ما أثار صدمة متابعيه، الذين عبّروا عن تعاطفهم معه .

إصابة صانع المحتوى الأردني أيمن العلي “ملك جمال الأردن” بالسرطان

وقال صانع المحتوى أيمن العلي إنه قبل شهر ونصف شعر بآلام في منطقة البطن، وجرى تشخيصها على أنها سرطان في المعدة.

واضاف: “يجب أن نحمدالله على ذلك، لأنه قضاء وقدر. ويجب أن يكون لدى الإنسان إرادة وقوة، وأن لا يستسلم للمرض ، وأن الأعمار بيد الله، كما أن المرض يعتمد على قوتك لكي تسيطر على المرض لا العكس”.

أيمن العلي ملك جمال الأردن
أيمن العلي الملقب “ملك جمال الأردن” على سرير الشفاء

وبدأ أيمن العلي (21 عاماً) بتلقي العلاج الكيماوي، مبدياً استعداداً للتغلب على خوفه، موجهاً رسالة إلى كل شخص يعاني المرض، أن يكونَ قوياً ويتمتع بإرادة وأن لا يستسلم أبداً.

أيمن العلي ملك جمال الأردن
أيمن العلي

تضامن واسع ودعوات بالشفاء

وفور الكشف عن إصابة صانع المحتوى أيمن العلي الملقب “ملك جمال الأردن”، بسرطان المعدة، سارع متابعوه، والمغردون على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لإبداء تضامنهم معه، ودعواتهم له بالشفاء، وتجاوز هذه المحنة .

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وغرّدت “تولين” بالقول: “يالله شو تضايقت على الشب اللي كان يحكي عن حاله ملك جمال الأردن!. أصابه كانسر بالمعدة. لا حول ولا قوة الا بالله، اللهّم إنا نعوذ بك من فواجع الاقدار ..”.

بينما كتب محمد باسم: “وجعت قلبي يا صاحبي الله يشافيك ويعافيك انت قدها، الله يقومك بالسلامة. ايمن ملك جمال الاردن الي مافي منه، ادعوله يقوم بالسلامه”.

من جهتها، علّقت غيداء محارمة: “الله يشافيه ويعافيه صعبة وصعبة جدا والله. اتمسخروا ع كلشي الا عالدين والمرض. مع اني ما بتابعو بس واضحة انو كان يمزح لما كان يحكي انو ملك جـمال الاردن ف لا تشدوها بعد”.

ويرقد الشاب الأردني المقلب بــِ “ملك جـمال الأردن“، في مركز الحسين للسرطان في العاصمة عمان للعلاج.

ويقدم أيمن العلي على منصات التواصل محتوى متنوعاً، منه ما هو كوميدي، وما هو إعلاني، وآخر ترويجي، لكنه حظي بشهرة عبر اطلاق لقب “ملك جـمال الاردن” على نفسه.

المصدررصد ومتابعة وطن - انستغرام - تويتر
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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