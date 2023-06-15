في الكويت أم دبي؟.. إيحاءات جنسية وفيديو خادش فجر الجدل (شاهد)

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وطن – تداول نشاطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرًا للجدل يُظهر فتاتين يتبادلان قبلات علنية أمام المارة، زعم ناشروه أنه تم تصويره في سوق المباركية بالكويت.

وقد أثار هذا المشهد استياءًا وغضبًا واسعًا بين الكويتيين، حيث تم تداول الفيديو بشكل واسع وتلقى تعليقات سلبية وانتقادات حادة.

فتاتين تتبادلان القبلات في سوق المباركية

وأظهر الفيديو المثير للجدل الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدًا أثار غضب الكثيرين. ويُظهر المقطع المتداول فتاتين يتبادلان قبلات علنية أمام المارة في سوق المباركية بالكويت، على حدّ زعم البعض، وسط تجمع كبير من الأشخاص.

في سوق المباركيه جهارا نهارا بدون اي مستشرف كويتي ينتقد او يرد او يقول وااااسلاماه !! تخيل المقطع بالسعودية كم مستشرف كويتي بينظر علينا ؟ pic.twitter.com/Qp5GZHiBhC — فيصل الصيني (@FAlonaze) June 14, 2023

جدير بالذكر أنه لم يتسنّ لـ “وطن” التثبت بشكل منفصل من مكان وتاريخ تصوير مقطع الفيديو.

وقد أثار هذا المشهد ردود فعل سلبية لدى جزء كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرًا عن استياءهم وغضبهم من هذا السلوك العلني وعدم الاحترام للقيم الاجتماعية والثقافية.

شنو هالمحلوه اللي في المباركيه pic.twitter.com/gTArnpkn0t — علي الرندي (@ali_alrandi) June 12, 2023

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تداول الكثيرون الفيديو وعبروا عن انتقاداتهم واستنكارهم لهذا التصرف، وطالبوا باتخاذ إجراءات رادعة ضد المشاركين في الفيديو.

وبالحديث عن الكويت، تجدر الإشارة إلى أن الكويت تحظر بشكل صارم السلوك العلني غير اللائق وتجريمه وتعتبره انتهاكًا للقوانين والقيم المجتمعية.

وعبر منصة تويتر، شدّد ناشطون كويتيون على أن يكون هذا الحادث المزعوم فرصة للتأكيد على أهمية الاحترام المتبادل والالتزام بالقوانين والتقاليد الاجتماعية التي تعزز السلام والتعايش السلمي في المجتمع.

“في دبي وليس الكويت”

وبعد انتشار الفيديو، بدأت التعليقات والردود تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون عن استنكارهم واستيائهم من هذا السلوك العلني وعدم الاحترام للقيم والتقاليد المحلية . كما طالب البعض باتخاذ إجراءات رادعة ضد المتسببتين في الواقعة في حال تأكد أنه تم تصويرها في الكويت.

وفي الأثناء، تواترت تعليقات على المقطع المذكور، تؤكد أنه تم تصويره في دبي واختلف المغردون بين منطقتين (في دبي)، الأولى “سوق نايف” والثانية “سوق مرشد”.

آداب السلوك العام في الأسواق الكويتية

الأسواق الكويتية هي أماكن حيوية ومتنوعة تجمع بين التراث والحداثة، وتعكس ثقافة وتاريخ البلاد. لذلك، يجب على الزائرين والمقيمين احترام آداب السلوك العام في هذه الأسواق، حسب ماجاء في مقترح قانون قدمه النائب ماجد المطيري في مجلس الأزمة، عام 2019، لوضع ضوابط ومعايير للقيم والآداب والذوق العام ومحو الظواهر السلبية في دولة الكويت.

ومما جاء في مقترح المطيري:

– احترام اللباس المحتشم والمناسب للمكان والزمان، وعدم ارتداء الملابس الضيقة أو الشفافة أو القصيرة أو التي تظهر أجزاء من الجسم.

– احترام حقوق البائعين والمشترين، وعدم المساومة بشكل مفرط أو مزعج، والتفاوض بأدب وصدق، والالتزام بالاتفاقات المبرمة.

– احترام النظافة العامة، وعدم رمي القمامة أو التدخين أو التنشق في الأسواق، واستخدام سلات المهملات المخصصة.

– احترام الهدوء والسكينة، وعدم إثارة الضجيج أو المشاكل أو المضايقات، والابتعاد عن التجمهر أو التصوير دون إذن.

– احترام التنوع والتسامح، وعدم التعرض للآخرين بسبب دينهم أو جنسهم أو عرقهم أو جنسيتهم، والتعامل معهم بود واحترام.