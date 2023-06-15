الخميس, يونيو 15, 2023
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الهدهد

في الكويت أم دبي؟.. إيحاءات جنسية وفيديو خادش فجر الجدل (شاهد)

يُظهر المقطع المتداول فتاتين يتبادلان قبلات علنية أمام المارة في سوق عام وسط تجمع كبير من الأشخاص

كتب فهمي الورغمي
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وطن – تداول نشاطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرًا للجدل يُظهر فتاتين يتبادلان قبلات علنية أمام المارة، زعم ناشروه أنه تم تصويره في سوق المباركية بالكويت.

وقد أثار هذا المشهد استياءًا وغضبًا واسعًا بين الكويتيين، حيث تم تداول الفيديو بشكل واسع وتلقى تعليقات سلبية وانتقادات حادة.

فتاتين تتبادلان القبلات في سوق المباركية

وأظهر الفيديو المثير للجدل الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدًا أثار غضب الكثيرين. ويُظهر المقطع المتداول فتاتين يتبادلان قبلات علنية أمام المارة في سوق المباركية بالكويت، على حدّ زعم البعض، وسط تجمع كبير من الأشخاص.

جدير بالذكر أنه لم يتسنّ لـ “وطن” التثبت بشكل منفصل من مكان وتاريخ تصوير مقطع الفيديو.

وقد أثار هذا المشهد ردود فعل سلبية لدى جزء كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرًا عن استياءهم وغضبهم من هذا السلوك العلني وعدم الاحترام للقيم الاجتماعية والثقافية.

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تداول الكثيرون الفيديو وعبروا عن انتقاداتهم واستنكارهم لهذا التصرف، وطالبوا باتخاذ إجراءات رادعة ضد المشاركين في الفيديو.

وبالحديث عن الكويت، تجدر الإشارة إلى أن الكويت تحظر بشكل صارم السلوك العلني غير اللائق وتجريمه وتعتبره انتهاكًا للقوانين والقيم المجتمعية.

وعبر منصة تويتر، شدّد ناشطون كويتيون على أن يكون هذا الحادث المزعوم فرصة للتأكيد على أهمية الاحترام المتبادل والالتزام بالقوانين والتقاليد الاجتماعية التي تعزز السلام والتعايش السلمي في المجتمع.

“في دبي وليس الكويت”

وبعد انتشار الفيديو، بدأت التعليقات والردود تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون عن استنكارهم واستيائهم من هذا السلوك العلني وعدم الاحترام للقيم والتقاليد المحلية . كما طالب البعض باتخاذ إجراءات رادعة ضد المتسببتين في الواقعة في حال تأكد أنه تم تصويرها في الكويت.

وفي الأثناء، تواترت تعليقات على المقطع المذكور، تؤكد أنه تم تصويره في دبي واختلف المغردون بين منطقتين (في دبي)، الأولى “سوق نايف” والثانية “سوق مرشد”.

آداب السلوك العام في الأسواق الكويتية

الأسواق الكويتية هي أماكن حيوية ومتنوعة تجمع بين التراث والحداثة، وتعكس ثقافة وتاريخ البلاد. لذلك، يجب على الزائرين والمقيمين احترام آداب السلوك العام في هذه الأسواق، حسب ماجاء في مقترح قانون قدمه النائب ماجد المطيري في مجلس الأزمة، عام 2019، لوضع ضوابط ومعايير للقيم والآداب والذوق العام ومحو الظواهر السلبية في دولة الكويت.

ومما جاء في مقترح المطيري:

– احترام اللباس المحتشم والمناسب للمكان والزمان، وعدم ارتداء الملابس الضيقة أو الشفافة أو القصيرة أو التي تظهر أجزاء من الجسم.

– احترام حقوق البائعين والمشترين، وعدم المساومة بشكل مفرط أو مزعج، والتفاوض بأدب وصدق، والالتزام بالاتفاقات المبرمة.

– احترام النظافة العامة، وعدم رمي القمامة أو التدخين أو التنشق في الأسواق، واستخدام سلات المهملات المخصصة.

– احترام الهدوء والسكينة، وعدم إثارة الضجيج أو المشاكل أو المضايقات، والابتعاد عن التجمهر أو التصوير دون إذن.

– احترام التنوع والتسامح، وعدم التعرض للآخرين بسبب دينهم أو جنسهم أو عرقهم أو جنسيتهم، والتعامل معهم بود واحترام.

المصدرموقع مجلس الأزمة الكويتي + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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