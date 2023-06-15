طلاق جوري بكر وهي حامل.. مفاجأة جديدة قلبت السحر ضدها!

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وطن- تصدر طلاق الفنانة جوري بكر، المعروفة بـ”وداد” في “جعفر العمدة”، محركات البحث والتريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت جوري بكر انفصالها عن زوجها، قبل وضع مولودها الأول.

“الراجل المحترم”

وعبر حسابها على “انستجرام“، كتبت جوري بكر: “وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي، وبتمناله كل الخير”.

وأضافت جوري: “أرجوكم مش عاوزة حد يتواصل معايا في أي تفاصيل، لانني مش هرد على أي مكالمات”.

ودخلت الإعلامية المصرية بسمة وهبة على الخط. ووجهت رسالة إلى جوري تخبرها خلالها أن طلاقها باطل.

طلاق باطل

وكتبت بسمة وهبة عبر حسابها على “انستجرام”: “”رسالة إلى الفنانة جوري بكر أنا معرفش رقم تليفونك عشان أكلمك، لكن قريت خبر أنك انفصلت عن جوزك.. وأنا عارفة أنك حامل، والحامل لا تطلق ومش عارفة مين الشيخ اللي عمل إجراءات الطلاق ده وأنتي حامل على حد معلوماتي.. عليكي أنك تتابعي شيخ لأن أظن أن الطلاق ده باطل”.

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المثير للدهشة، أن جوري بكر نفت خبر الطلاق لاحقاً، وقالت إنه تم اختراق حسابها، وسخرت من رسالة بسمة وهبة.

وكتبت جوري: “أنا مش قادرة أتكلم وأعصابي تعبانة.. شكرا جدا لكل الناس اللي تواصلت معايا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد عايز ينتقم مني بالطريقة دي”.

اختراق حساب

وأضافت: “الأكاونت اتهكر وفي ثانية حصل كل اللي حصل”.

وأردفت ساخرة: “الأستاذة بسمة وهبة وضحت أنه لا يجوز طلاق الست الحامل”.

وختمت: “أشكركم قدر الله وما شاء فعل.. أنا زوجي راجل محترم وما اعتقدش انه يعمل معايا حاجة زي كده”.

قصة مفتعلة

لكن تبرير جوري لم يقنع الناشطين الذين اتهموها بافتعال قصة الطلاق من أجل تصدر التريند فقط.

وجاء في التعليقات: ” مكنش مسلسل عملته هيخليها تعيش الدور”.

وقالت أخرى: ” شو بتخترعوا قصص لشهرة!!! مين هي ومين جوزها؟”.

وعقب متابع باختصار: ” تحاول تثير الجدل وتصير حديث الساعة”.

من هي جوري بكر؟

يذكر أن جوري المولودة عام 1988، درست الإعلام في جامعة الإسكندرية مسقط رأسها، والمدينة التي عاشت بها منذ ولادتها.

انتقلت جوري بعدها لتُكمل دراستها في دبي ، ثم عادت إلى القاهرة لتبدأ حياتها الفنية.

بدأت جوري بكر كعارضة أزياء، ثم عملت لوقت قصير في الإعلانات، ثم كمذيعة لفترة طويلة.

عام 2020، دخلت جوري مجال التمثيل في مسلسل “البرنس” مع النجم محمد رمضان، ثم مسلسل “ليه لأ” مع أمينة خليل.

شاركت جوري بكر أيضاً في مسلسل “لؤلؤ” مع مي عمر، وأخيرا “جعفر العمدة“.