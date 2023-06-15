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سعد الصغير يحاول تغطية صدر زوجته أمام الجميع بعدما سقط فستانها وكشف المستور! (فيديو)

المفارقة أنه قبل عودة برلنتي عامر إلى سعد الصغير وصلت أزماتهما وفضائحهما إلى القضاء والشرطة

كتب رفيف عبدالله
سعد الصغير يحاول تغطية صدر زوجته أمام الجميع بعدما سقط فستانها وكشف المستور! (فيديو)
برلنتي عامر وسعد الصغير
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وطن- وقع الفنان المصري الشعبي سعد الصغير، في موقف محرج بسبب فستان زوجته برلنتي عامر الفاضح.

فستان فاضح

حدث ذلك أثناء حضور سعد الصغير وزوجته حفل زفاف سوياً، وارتدت برلنتي فستان أوف شولدر بنقشة النمر.

ووقع فستان برلنتي عامر أكثر من مرة وكاد يكشف الجزء المستور من صدرها، ما جعل سعد الصغير يحاول تعديله لها ورفعه إلى الأعلى صدر الإمكان.

وظهرت برلنتي عامر، زوجة الصغير وهي ترتدي فستان تايجر مكشوف، من الجزء العلوي.

قميص نوم

وسخر الناشطون من الموقف، فكتب أحدهم: “دي مراته؟ دي مرات الناس كلها”.

وكتب آخر: “يعدل إيه ويخلي إيه”.

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وقالت ناشطة: “كأنهم داخلين غرفتهم”.

وعقب متابع: “ده قميص نوم مش فستان”.

فضائح وصلت للقضاء

المفارقة أنه قبل عودة برلنتي عامر إلى سعد الصغير، وصلت أزماتهما وفضائحهما إلى القضاء.

كان آخرها حين  اتهم سعد الصغير، زوجته برلنتي عامر، بإجراء محادثات مُخلّة مع منتج وفني وآخرين.

وحرّر محامي مطرب سعد محضراً في قسم شرطة الأهرام، بذلك.

وقدم محامي سعد الصغير هاتفاً محمولاً تمتلكه برلنتي عامر، يحتوي محادثات جنسية وعبارات خادشة للحياء وصوراً، بينها وبين منتج فني شهير وأشخاص آخرين.

وقال محامي المطرب الشعبي، إن الهاتف وصل إلى سعد الصغير عن طريق الصدفة.

محادثات مخلة

وحين قرر الصغير تفتيشه، وجد تلك المحادثات، فقرر تحرير محضر ضد زوجته عرفياً برلنتي عامر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

هذا وقد فحصت جهات التحقيق المحادثات التي قدمها المحامي، وهي عبارة عن مستندات أرفقت داخل المحضر.

وردت برلنتي آنذاك من خلال تصريح لصحيفة “القاهرة 24“:وقالت:  “منه لله عاوز يحبسني زي ما حبس زوجته الراقصة شمس، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا الكلام كذب وغير حقيقي”.

وكانت برلنتي عامر قد نشرت فيديواً للصغير في أثناء تواجده تحت منزلها، وقالت: “يا سعد طول عمرك قاعد تحت بيت برلنتي ٤ سنين وبتنام تحت بيتي كفاية بقي. خلي عندك دم بس مش عايزاك فكك مني بقي وكفاية كدة وبطل هري وكلام”.

مطاردة بوليسية

وتابعت: “اتكلمت علي شمس الرقاصة مراتك وتعتمد الكلام دة كل اللي منك كفايا سعد مشاكل وتعب والله حتي البلد تعبت من مشاكلك”.

وبدأت أزمة برلنتي عامر وسعد الصغير حين فوجئ الجمهور بمطاردات بالسيارات بينهما في منطقة حدائق الأهرام، واتهامات متبادلة بالسرقة والتعدي بالأيادي.

وقال المطرب المصري في التحقيقات، إن برلنتي ووالدتها استولوا على ظرف به أموال من سيارته. وبالتالي اضطر لملاحقتهما وحاولت برلنتي أن تفرّ هاربة ولكن سيارتها تهشمت بشكل كبير.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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