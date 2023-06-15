تداول صور توثق لحظة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. ما حقيقتها؟

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وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورا، قيل إنها لـ محمد عادل قاتل طالبة المنصورة في مصر نيرة أشرف مرتدياً البذلة الحمراء -بذلة الإعدام- وهو ذاهب إلى غرفة الإعدام، ليتبين أن الصور غير حقيقية ولا علاقة لها بقضية الشابة نيرة أشرف التي أسدل الستار عليها أمس، الأربعاء، بتنفيذ حكم الإعدام فيه.

إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

وبحسب صحيفة “الشروق المصرية” تم تركيب وجه المتهم على مشهدين من الفيلم السينمائي “وش سجون” من بطولة الفنان أحمد عزمي الذي جسد مشهد الإعدام.

وتدور أحداث فيلم “وش سجون” وهو من بطولة باسم سمرة، دينا فؤاد، وإيناس عز الدين حول شاب مسجل خطر ويتردد على السجون بسبب تورطه فى جرائم مختلفة.

حصد مشاهدات وتفاعل

أما الصورة الثانية بالبدلة الحمراء، فتم التقاطها للمتهم خلال وقوفه على منصة الإعدام، محاطًا بأفراد الأمن وواحد من رجال الدين الإسلامي، لكن تم اقتصاص وجهه وتغيير اتجاه الرؤية وتركيبه على جسد شخص يرتدي بدلة إعدام حمراء بهدف حصد مشاهدات وتفاعلات.

محامي أسرة نيرة أشرف يوضح

وكشف المحامي “خالد عبد الرحمن”، محامي أسرة نيرة أشرف، حقيقة الصورة المتداولة، مؤكدا أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

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وكانت محكمة النقض المصرية أيّدت حكم إعدام محمد عادل قتل نيرة أشرف المعروفة إعلامياً بـ”فتاة المنصور”، وذلك بعد قبول الطعن المقدم شكلًا ورفضه موضوعًا.

وفي يوليو 2022، قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام محمد عادل، الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، بعد أخذ رأي فضيلة المفتي.

وتم أمس الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام في الطالب محمد عادل، قاتل زميلته نيرة أشرف ذبحا، المعروفة إعلاميا بـ”طالبة جامعة المنصورة” ليسدل الستار على أشهر جريمة قتل دموية في الطريق العام.

ووصل جثمان محمد عادل إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، بعد تنفيذ حكم الإعدام، صباح أمس الأربعاء.

وذلك بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم الاختصاص بنظر دعوى تطالب بوقف تنفيذ حكم إعدامه لحين عرضه على لجنة من الطب النفسي.

والدة محمد عادل قاتل نيرة تفقد النطق

هذا وفقدت والدة محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، النطق، وتعرضت لوعكة صحية لدى علمها بتنفيذ حكم الإعدام بحق ابنها، يوم الأربعاء 15/6/2022.

من جانبه، قال محمد عمارة، خال محمد عادل قاتل نيرة أشرف، إن ابن شقيقته لن يدفن في مدافن العائلة.

وأوضح أنه سيدفن في مقابر الشيشيني (مقابر الصدقة) بالمحلة الكبرى، ولن تحضر عائلته مراسم الدفن، فقط سيحضر اثنان من أخواله. بحسب وسائل إعلام مصرية.