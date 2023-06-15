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تداول صور توثق لحظة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. ما حقيقتها؟

اتضح أنه تم تركيب وجه قاتل نيرة على مشهدين من الفيلم السينمائي "وش سجون" من بطولة الفنان أحمد عزمي الذي جسد مشهد الإعدام

كتب خالد الأحمد
محمد عادل
محمد عادل قاتل نيرة أشرف
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وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورا، قيل إنها لـ محمد عادل قاتل طالبة المنصورة في مصر نيرة أشرف مرتدياً البذلة الحمراء -بذلة الإعدام- وهو ذاهب إلى غرفة الإعدام، ليتبين أن الصور غير حقيقية ولا علاقة لها بقضية الشابة نيرة أشرف التي أسدل الستار عليها أمس، الأربعاء، بتنفيذ حكم الإعدام فيه.

إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

وبحسب صحيفة “الشروق المصرية” تم تركيب وجه المتهم على مشهدين من الفيلم السينمائي “وش سجون” من بطولة الفنان أحمد عزمي الذي جسد مشهد الإعدام.

وتدور أحداث فيلم “وش سجون” وهو من بطولة باسم سمرة، دينا فؤاد، وإيناس عز الدين حول شاب مسجل خطر ويتردد على السجون بسبب تورطه فى جرائم مختلفة.

حصد مشاهدات وتفاعل

أما الصورة الثانية بالبدلة الحمراء، فتم التقاطها للمتهم خلال وقوفه على منصة الإعدام، محاطًا بأفراد الأمن وواحد من رجال الدين الإسلامي، لكن تم اقتصاص وجهه وتغيير اتجاه الرؤية وتركيبه على جسد شخص يرتدي بدلة إعدام حمراء بهدف حصد مشاهدات وتفاعلات.

محمد عادل
صور مزيفة متداولة لإعدام محمد عادل

محامي أسرة نيرة أشرف يوضح

وكشف المحامي “خالد عبد الرحمن”، محامي أسرة نيرة أشرف، حقيقة الصورة المتداولة، مؤكدا أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

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وكانت محكمة النقض المصرية أيّدت حكم إعدام محمد عادل قتل نيرة أشرف المعروفة إعلامياً بـ”فتاة المنصور”، وذلك بعد قبول الطعن المقدم شكلًا ورفضه موضوعًا.

وفي يوليو 2022، قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام محمد عادل، الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، بعد أخذ رأي فضيلة المفتي.

وتم أمس الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام في الطالب محمد عادل، قاتل زميلته نيرة أشرف ذبحا، المعروفة إعلاميا بـ”طالبة جامعة المنصورة” ليسدل الستار على أشهر جريمة قتل دموية في الطريق العام.

ووصل جثمان محمد عادل إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، بعد تنفيذ حكم الإعدام، صباح أمس الأربعاء.

وذلك بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم الاختصاص بنظر دعوى تطالب بوقف تنفيذ حكم إعدامه لحين عرضه على لجنة من الطب النفسي.

والدة محمد عادل قاتل نيرة تفقد النطق

هذا وفقدت والدة محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، النطق، وتعرضت لوعكة صحية لدى علمها بتنفيذ حكم الإعدام بحق ابنها، يوم الأربعاء 15/6/2022.

من جانبه، قال محمد عمارة، خال محمد عادل قاتل نيرة أشرف، إن ابن شقيقته لن يدفن في مدافن العائلة.

وأوضح أنه سيدفن في مقابر الشيشيني (مقابر الصدقة) بالمحلة الكبرى، ولن تحضر عائلته مراسم الدفن، فقط سيحضر اثنان من أخواله. بحسب وسائل إعلام مصرية.

المصدرصحيفة الشروق المصرية + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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