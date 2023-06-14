الأربعاء, يونيو 14, 2023
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ميا خليفة تستحم عارية الصدر وتدخن الحشيش علناً (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
ميا خليفة تستحم عارية الصدر وتدخن الحشيش علناً (فيديو)
ميا خليفة
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وطن- سرعت ميا خليفة نبضات قلوب متابعيها بعد مشاركة مقطع لها وهي عارية الصدر في حوض الاستحمام لملايين الأشخاص.

حشيش أثناء الاستحمام

انتقلت النجمة الإباحية السابقة ميا خليفة إلى خاصية القصص المصورة في انستجرام، لنشر مقطع فيديو قصير لها وهي تدخن ما يبدو أنه حشيش أثناء الاستحمام.

في المقطع ، تظهر الجميلة سمراء وهي ترتدي قبعة استحمام لحماية شعرها. بالإضافة إلى قناع للوجه لمساعدة بشرتها على الاستمرار في التوهج وزوج من الأقراط الصغيرة.

كما تظهر ميا خليفة تلعب بالفقاعات ، قبل أن تسحب سيجارة ، يبدو أنها مصنوعة من الحشيش ، وأظافرها الطويلة مطلية باللون الأبيض.

ميا خليفة
كانت ميا تلعب بالفقاعات
صور ميا خليفة
ميا دخنت ما بدا أنه حشيش

فقدت الوعي

يأتي ذلك بعد أن كشفت ميا الأسبوع الماضي أنها فقدت الوعي خلال فترة وجودها في المدرسة العسكرية عندما “انغلقت” ركبتيها.

انتقلت المؤثرة اللبنانية الأمريكية إلى انستجرام. ونشرت لقطة شاشة لعازف ترومبون ملقى على الأرض بعد أن بدا مغمى عليه في هورس جاردز باراد يوم السبت (10 يونيو).

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وقالت: “أنا في المدرسة العسكرية عندما فقدت الوعي أثناء العرض لأنني أغلقت ركبتي.”

مص المانجو

في الأسبوع الماضي أيضًا ، بدأت العارضة البالغة من العمر 30 عامًا تتسابق في مص مانجو أثناء إجازتها في المكسيك.

بمجموعة صور مكونة من 10 لقطات ومقاطع على انستجرام، شوهدت ميا وهي ترتدي بيكيني ورديًا أو فضيًا ، بالإضافة إلى بلوزة ضيقة حمراء اللون.

ثلاثة من المقاطع ، كانت ميا تأكل المانجو بشكل مغر ، وتستمتع بها بوضوح. بينما كانت اللقطة الأخيرة عبارة عن ميم يصور حبها للفاكهة.

ميا خليفة
اللقطة الأخيرة عبارة عن ميم يصور حبها للفاكهة

كتبت في المنشور: “أشم رائحة عصير المانجو الناضج ، وقشرة البرتقال في الشمس ، وجوز الهند المالح ، ودخان الكوبال ، وعرق السيلوسيبين.”

صورة إباحية

هذا وقد غامرت ميا خليفة بخسارة حسابها عبر نشر صورة إباحية على “انستجرام”.

حيث تنصّ سياسات انستجرام على ما يلي: “نحن نعلم أن هناك أوقاتًا قد يرغب فيها الأشخاص في مشاركة صور عارية ذات طبيعة فنية أو إبداعية. ولكن لأسباب متنوعة، لا نسمح بالعري على منصتنا”.

“يتضمن ذلك الصور ومقاطع الفيديو وبعض المحتوى الذي تم إنشاؤه رقميًا والذي يُظهر الجماع الجنسي والأعضاء التناسلية ولقطات مقربة للأرداف عارية تمامًا”.

“يتضمن أيضًا بعض صور حلمات الإناث، ولكن الصور في سياق الرضاعة الطبيعية، والولادة ولحظات ما بعد الولادة. والمواقف المتعلقة بالصحة (على سبيل المثال، ما بعد استئصال الثدي، والتوعية بسرطان الثدي أو جراحة تأكيد الجنس) أو فعل الاحتجاج مسموح به. العُري في صور اللوحات والمنحوتات لا بأس به أيضًا”.

المصدرانستجرام ، رصد وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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