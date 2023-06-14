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لماذا دعت عُمان مواطنيها لعدم قتل الثعابين “قدر الإمكان”؟ (شاهد)

نظراً لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تلجأ الثعابين إلى منازل العمانيين في السلطنة والمزارع والمناطق المظللة هرباً من درجات الحرارة وبحثاً عن الغذاء والماء والأجواء الرطبة

كتب خالد الأحمد
لماذا دعت عُمان مواطنيها لعدم قتل الثعابين
تجنب قتل الثعابين في سلطنة عمان
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وطن- دعت بلدية مسقط في سلطنة عمان، جميع العمانيين لتجنب قتل الثعابين قدر الإمكان لما لها دور حيوي في التوازن البيئي، وطلبت التواصل بالجهات المختصة في حال وجود ثعبان بالمنزل.

وبغض النظر عن سميتها وخطرها تساهم الأفاعي في تحقيق التوازن البيئي من خلال تناولها للأعشاب السامة، وتعمل على تنظيف الحقول من الحشرات الضارة، وملاحقتها الدائمة للفئران والقوارض، فضلًا عن أن سمومها بشكل عام تُعتبر مادة طبيعية في تصنيع الأدوية.

بيان بلدية مسقط بشأن الثعابين

ونظراً لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ولجوء الثعابين إلى منازل العمانيين والمزارع والمناطق المظللة هرباً من درجات الحرارة وبحثاً عن الغذاء والماء والأجواء الرطبة، تعمل بلدية مسقط على تكثيف جهود المكافحة في فترة الصيف.

ويأتي ذلك بوضع المواد الطاردة والمصائد اللاصقة ومتابعتها بشكل مستمر- كما جاء في إعلان على حسابها في “تويتر“.

وأضافت البلدية أنها تقوم أيضاً بتنفيذ برنامج مكافحة يغطي الحدائق والمنتزهات، لإجراء عمليات المكافحة الوقائية والتعامل مع البلاغات الواردة من المجتمع.

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ونصحت بلدية مسقط المواطنين في حال وجود ثعبان في المنزل الإبتعاد عن الموقع وإبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة، والاتصال بالجهات المختصة (مركز اتصالات مسقط 1111).

كما ينصح المختصون بضرورة تغطية الشقوق والثقوب في سور المنزل والفتحات أسفل الأبواب، والتخلص من مصادر غذاء الثعابين المتمثلة في الفئران والحشرات، وضرورة التخلص من المواد القديمة المركونة في فناء المنزل، والتخلص من الحفر والأنفاق، والحشائش التي تمثل بيئة جذب للثعابين.

أفاعي سلطنة عمان
أفاعي سلطنة عمان

أفاعي سلطنة عمان وأنواع شديدة السمية

وتحوي الأراضي العمانية حوالي 22 نوعًا مختلفًا من الأفاعي، معظمها تعيش في منطقة الداخلية ومنطقة الاطنة وصلالة، منها تسعة أنواع سامة.

ومنها “الحارية المصرية” وهي أفعى شديدة السمية تتبع جنس الحارية من فصيلة الأفعويات تعيش في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية في السعودية واليمن وعمان تعتبر من أخطر أنواع الافاعي في الخليج العربي.

 

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و”الافعى المقرنة” وهي أفعى غنية عن التعريف تعيش في معظم الدول العربية تتمتع بسم فتاك يمكن أن يكون قاتلا في الحالات القصوى، خاصة بالنسبة لكبار وصغار السن.

والأفعى النفاثة وهي أفعى سامة ليلية تعيش في جنوب شبه الجزيرة العربية في الأجزاء الشرقية من السلطنة، يمكن أن يصل طولها لأكثر من 160 سنتيمترًا.و الكوبرا العربية”و”البويقة” و”الأفعى المغزلية”.

وادي الثعابين في الرستاق

كما تضم الأراضي العمانية وادياً يطلق عليه وادي الثعابين الذي يقع في ولاية الرستاق جنوب محافظة الباطنة ويشتمل الوادي على مسارين، وهما يلتقيان معاً وينتهيان عند مصب قرية الزامة.

وتعتبر جبال الحجر في الشمال وجبال ظفار في الجنوب منطقتين غنيتين بالتنوع الأحيائي، مع وجود عدد كبير من أنواع الزواحف التي لم يتم العثور عليها في أي مكان آخر في العالم، وتمثل هاتان المنطقتان أهمية بالغة للتنوع الأحيائي.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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