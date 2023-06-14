فلاح لـ السيسي:”لديك قلب أسد وأنت اختيار الله وليس اختيار شعب” (فيديو)

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وطن- شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح مشروعات مبادرة حياة كريمة في “قرية الأبعادية” بمحافظة البحيرة، وكان لافتا حواره مع عدد من الفلاحين.

حوار السيسي مع الفلاحين في محافظة البحيرة

وقال “السيسي” للفلاحين المحتشدين أثناء زيارته لقرية الأبعادية، إن “السوق المصرية غير حرة بالكامل؛ بالإضافة إلى أن الدولة ملتزمة أمام أكثر من 70 مليون مواطن مصري بتوفير المواد التموينية ورغيف الخبز بالسعر خمس قروش للرغيف لأكثر من 70 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين و الدولة بتاخد المحصول من الفلاح عشان تديه للمواطن بسعر مدعم.”

وخلال حواره ظهر أحد الفلاحين يخاطب السيسي بكلمات لافتة حيث أخذ يبالغ في مدحه بالقول:”نبايعك إلى آخر العمر وبكل صدق وبكل أمانة احنا فخورين بك جدا جدا لأنك رفعت جمهورية مصر العربية بل الوطن العربي كله ودي شهادة حق.”

#هندعم_السيسي_ل2030 🇪🇬✌️

تفقد فخامة الرئيس مجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبعادية بالبحيرة وحديث مع السياده المواطنين ومبادرة #ازرع 🌱

ربنا يحفظك لمصر وشعبها يا ريس 🇪🇬❤️ pic.twitter.com/APy1c2zwhf — باروون👑الهاشمي (@BaroonMSR) June 14, 2023

وتابع الفلاح المصري وصلة مدحه للسيسي التي وصفها البعض بأنها تملق واضح:”قلبك قلب أسد وقد منا الله علينا واختارك الله.. وأنت لست اختيار شعب لكنك اختيار من عند الله لنصرة هذا البلد” حسب وصفه.

وتطرق عبد الفتاح السيسي في كلمته أيضا إلى نظام الزراعة التعاقدية، مؤكدا أن له فوائد كبرى للمزارع والدولة.

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وأكمل السيسي، خلال زيارته لمجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، إن بعض المزارعين أخذوا الموسم الماضي الأرز وأعطوه لأحد آخر غير الدولة.

متابعًا: “الحصص التابعة لهم باعوها للقطاع الخاص، بالرغم من أنها ستنزل للمواطنين على بطائق التموين بسعر مدعم”.

السيسي: اللي هيحاسبني ربنا

وقال الرئيس المصري أيضا خلال لقائه بالفلاحين: “بتقولوا الطرق والكباري لازمتها إيه.. حاسبوا الدكتور مصطفى مدبولي لأن هو اللي كان ماسك التخطيط العمراني للدولة.”

وشدد السيسي على أن المشروعات التي تنفذها الدولة يقوم على تخطيطها ووضع تصوراتها علماء وأساتذة جامعة ومتخصصون في الوزارات المعنية.

وتابع أن “إصلاح الدوله ليس أمرًا يسيرًا”، وإنه إنسان أمين مع المواطنين وعليهم، حسب قوله.

وأكمل: “اللي هيحاسبني ربنا.. بيقولوا بيهد الجوامع والدولة بتحب الطرق ومحدش عارف يعني ايه دولة”.

الرئيس المصري يتحدث عن أزمة الدولار

كما لفت السيسي إلى أن ارتفاع الدولار وانهيار الجنيه السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع في مصر.

وتابع: “دايمًا اسأل زمايلي في الحكومة على الوعاء الدولاري، وهل يحتاج تحفيز بزيادة سعر الصرف لملاحقة الأزمة؟”.

وتابع: “لو عندي اكتفاء ذاتي في كل شيء، لن نرتبط بسعر تحرير الصرف. لو قلت للمواطن إديني ثمن الخدمة في الكهرباء مثلا في حال التسعير على سعر صرف الدولار المرتفع، المواطن لن يتحمل”.

وأكمل: “وإحنا بتقرب من سعر الصرف علينا الانتباه كي لا ندخل في أزمة فوق الخيال. نحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف، لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها، لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، إحنا منقعدش في مكاننا”.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخها وصلت حد الانهيار، ووصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى سعر كارثي تسبب في موجة تضخم رهيبة وارتفاع جنوني بأسعار السلع والخدمات.

ويتجه نظام السيسي حاليا لبيع أصول الدولة وحصص كبيرة في شركات الحكومية، لدول الخليج لأجل سد الفجوة الدولارية وتوفير العملة الصعبة.