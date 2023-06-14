الأربعاء, يونيو 14, 2023
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حياتنا

شاكيرا تضرب من جديد وتوجه صفعة لـ بيكيه مستغلة زواج شقيقه!

شاكيرا رفضت بشكل قاطع محاولات بيكيه من خلال محاميه تأخير سفر أطفالها لحضور زفاف عمهم "مارك"

كتب سالم حنفي
شاكيرا و بيكيه
تستغل شاكيرا أطفالها لإشعال الخلافات مع طليقها بيكيه
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وطن – ظهر خلال الأيام القليلة الماضية فصل جديد من الخلافات بين لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا، ولكن ليس بسبب العشيقة الجديدة لشريكها السابق، كلارا شيا مارتي.

وبحسب موقع “okdiario” الإسباني، فقد اندلعت شرارة فصل جديد من المواجهة بين الاثنين بسبب حفل زفاف مارك ، شقيق جيرارد بيكه، الذي سيتزوج في الأيام القليلة المقبلة والذي يريد “بيكيه” أن يكون أبنائه من بين الحضور.

الزفاف سيتم يوم 23 يونيو

وسيقام حفل زفاف مارك بيكيه مع صديقته يوم 23 يونيو في برشلونة، لكن أطفال شاكيرا وبيكيه ، وفقًا للاتفاقية التنظيمية لحضانة القاصرين، سيكونون في برشلونة فقط حتى التاسع عشر من نفس الشهر، بعد أن وصلوا إلى هناك قبل فترة.

وبحسب الموقع، فإنه من المقرر بعد هذا التاريخ أن يعودوا إلى والدتهم ، التي يقيمون معها بالفعل في ميامي ، لذلك فإن الموعد النهائي لحفل زفاف مارك بيكيه ، والذي ، بالتأكيد ، كان جيرارد يرغب في حضورهما، لأن عمها هو شخص مهم جدا لميلان وساشا.

محاولات مضنية من بيكيه لإقناع شاكيرا

وأوضح الموقع أن “بيكيه” حاول من خلال محاميه الوصول إلى اتفاق بحيث يكون الصغار في برشلونة لمدة خمسة أيام أخرى ، وبالتالي يمكنهم حضور حفل الزفاف ، لكن شاكيرا رفضت رفضًا قاطعًا، مشددة أن عليهما العودة إلى الولايات المتحدة دون تأخير على أقل تقدير ووفقًا للاتفاق المتفق عليه.

ولفت الموقع إلى أن “بيكيه” ذهب للبحث عن تعديل محتمل للاتفاقية وكان سيعرض من خلال محاميه تعويض شاكيرا بتلك الأيام بعد ذلك، إلا أن هذا الاقتراح لم يؤت ثماره بسبب الرفض المدوي للفنانة المولودة في بارانكيا ، والتي سجلت هدفًا في قتالها الخاص مع بيكيه على الرغم من حقيقة أن الضحايا قد يكونون أطفالها، الذين هم قريبون جدًا من عمهما مارك.

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أسباب رفض شاكيرا

وفقا لما تم تداوله، عن أسباب رفض شاكيرا السماح لأطفالها بحضور حفل زفاف مارك بيكيه بالفعل، فأنها بعد الانتقام من زوجها السابق، فإن حضور صديقته الحالية كلارا شيا مارتي سيكون بارزا في حفل الزفاف.

ولهذا السبب، لا تريد شاكيرا أن يتشارك ميلان وساشا الوقت والمساحة مع كلارا شيا، لذا فإن السماح لهما بحضور حفل زفاف شقيق بيكيه سوف يسهّل الاتصال الذي ترفضه بشكل قاطع.

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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