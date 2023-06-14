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رقصة المؤخرة.. أجرأ فيديو لـ هند القحطاني وابنتها وناشطة كويتية تتمنى نفس جسدها

المشهورة السعودية استعرضت مؤخرتها ومفاتنها الجسدية بطريقة مستفزة في مقطع فيديو شاركته على حسابها في سناب شات

كتب فهمي الورغمي
رقصة المؤخرة.. أجرأ فيديو لـ هند القحطاني وابنتها وناشطة كويتية تتمنى نفس جسدها
هند القحطاني
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وطن- إطلالة مثيرة ظهرت بها مشهورة السناب السعودية، هند القحطاني، خلال اليومين الماضيين، حيث استفزت الآلاف من متابعيها بعرض مشاهد فاضحة وصور خليعة لها وابنتها خلال عرضها وإياها، ماركات جديدة لعدد من الفساتين والملابس النسائية فيما بدا أنه حملة إعلانية مدفوعة.

هند القحطاني تستعرض بمؤخرتها في أحدث ظهور

وفي فضيحة جديدة، استعرضت هند القحطاني مؤخرتها عبر الرقص مرتدية فستانا ضيقا بطريقة مستفزة أظهرت خلالها مفاتنها الجسدية، قبل أن تضم في مقطع فيديو ثانٍ، ابنتها معها والتي بدورها استعرضت جسدها على نحو غير مسبوق أمام المتابعين.

هند القحطاني نشرت مقاطع الفيديو المذكورة على حسابها في سناب شات، قبل يومين، ومذاك اللحظة تصدر هاشتاغ “حملة تبليك سناب هند القحطاني” على منصة “تويتر”.

وخلال هذا الهاشتاغ، تداول ناشطون مقطع فيديو لها وهي ترقص بطريقة وصفها البعض بـ”الجريئة”، بالإضافة لمشاركتها فيديو تستعرض فيه جسد ابنتها رؤى أثناء ترتيبهما أسِرّة غرف النوم.

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وكانت المشهورة السعودية، تروِّج على الأغلب لأحد مشدات الجسم، إذ ارتدت فستانًا ضيقًا للغاية لتؤكد أنها استطاعت ارتداءه بمساعدة المشد.

وبعدها بدأت بالتمايل على أنغام الأغنية بطريقة “خليعة”، على حد تعبير مستخدمي مواقع التواصل، بينما استعرضت جسدها الممتلئ ومنحنيات جسدها بفستان قصير من قماش الدانتيل.

لاحقاً، نشرت هند القحطاني فيديو ثانٍ لابنتها الكبرى رؤى وهي ترتب ملاءات الأسِرّة، وهو المقطع الذي بسبب نشره، اتهمها البعض بمحاولة استعراض جسد ابنتها، بطريقة “غير أخلاقية”، على حدّ تعبير بعض المغردين في تويتر.

واستفزت هند القحطاني، بمقطعي الفيديو المذكورين أعلاه، جزءا كبيرا من متابعيها عبر حسابها في سناب شات وأيضاً عبر تويتر.

رقصة المؤخرة.. أجرأ فيديو لـ هند القحطاني وابنتها وناشطة كويتية تتمنى نفس جسدها
هند القحطاني

دلال المسلّم لها رأي آخر: هند القحطاني “قدوتي”

تفاعلاً مع الرقص المثير للمشهورة السعودية “هند القحطاني”، أكدت الناشطة الكويتية “دلال المسلّم” أنها تعتبر هند القحطاني “قدوة”. مشيدة بجمالها وأناقتها.

وقالت المسلّم على تويتر “يمه يا جمالها يا دلالها يا حلاتها !!! تهبببل تهبببل الجسم و الطلة و الروح الحلوة ! هذه المرأة الكاملة حرفياً يارب اصير نفسج يا هند القحطاني انتي قدوتي”.

وأوضحت في تغريدة ثانية، السبب وراء اعتبارها هند القحطاني قدوة بالنسبة لها. إذ كتبت “ليش هند القحطاني قدوتي ؟! : – مثقفه – قوية – حرّة باختيار قرارات حياتها – صاحبة حجة و منطق – جميلة الروح و الشكل – أم مثالية ربت ابنائها بشكل متساوي و وفرت لهم سبل المعيشة الكاملة – تغلبت على نظرات العار من المجتمع لكونها إمرأة حُرة يا ليت كل النساء هند القحطاني”.

وأضافت الناشطة الكويتية، في ردها على مغردة تفاعلت مع منشورها “اي حبيبتي ليش ما تكون قدوتي؟! وحده ناجحه و تحدت نظرة المجتمع و تحسيسها بالعار و ام ربت عيالها و درستهم و شوفي حياتها تهبل .. يارب اكون نفسها”.

ودلال المسلم هى ناشطة في حقوق النساء ومحامية كويتية، تعد من الشخصيات الكويتية التي تتفنن بإثارة الجدل، وإحداث الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، خاصة بعد حديثها عن منع ارتداء الرجال للمايوه على الشواطئ، مساواة بالفتيات عقب المطالبة بمنع ظهورهن بـ“البكيني”.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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