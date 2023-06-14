الأربعاء, يونيو 14, 2023
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تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف!

تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل تم صباح اليوم الأربعاء في سجن جمصة بمحافظة الدقهلية

كتب سالم حنفي
إعدام محمد عادل
محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف
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وطن- أكدت وسائل إعلام مصرية، أن إدارة السجون نفذت صباح اليوم، الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً بحق محمد عادل، قاتل زميلته الطالبة نيرة أشرف.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل في سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، بعد رفض الطعن المقدم من قبله.

وكانت محكمة النقض قد رفضت يوم 9 فبراير/شباط الماضي، الطعن المقدم من المتهم محـمد عـادل، على حكم إعدامه في قضية إنهاء حياة نيرة أشرف طالبة المنصورة أمام سور جامعة المنصورة.

ولم يحضر محمد أشرف حينها، جلسة نظر الطعن المقدم منه على حكم إعدامه في قضية مقتل نيرة أشرف الطالبة الجامعية أمام سور الجامعة، بعد أن تتبّعَ خطواتها واستلّ سلاحه الأبيض وانهال عليها ضرباً، وسط صراخ وفزع داخل أسوار الجامعة.

جنايات المنصورة تقضي بإعدام محمد عادل

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت في وقت سابق بمعاقبة محمد عـادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، بالإعدام شنقًا. وذلك بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.

وأودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على المتهم محمد عادل، وذكرت في الحيثيات أنّه هدّد المجني عليها بالقتل، في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء نصها كالتالي: “والله نهايتك على إيدي يا نيرة، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة”.

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قاتل نيرة أشرف هدّدها مرات عدة

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ المتهم هدّد المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بعبارات، مثل: وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة، هدبحك، وديني لأدبحك، علشان نهايتك على إيدي.

ومع إعلان خبر الإعدام، عاد وسم “محمد عادل” ليتصدر موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث عبر المغردون عن تضامنهم مع ضحية الغدر، مؤكدين أن العدالة حققت مجراها، معبّرين عن فرحتهم بتحقيقها.

مغردون يعبرون عن فرحتهم بإعدام محمد عادل

وفي هذا السياق، قال أحد المغردين: “اعدام محمد عادل انتصار للحق والقانون”.

من جانبه، قال الكاتب سامح عسكر: “أخيرا تنفيذ حكم الإعدام في السفاح محـمد عـادل الذي قتل الشهيدة المغدورة نيرة أشرف راحت فلوس الشيوخ اللي جمعوا له الدية ،ودافعوا عن السفاح بجريمة أخلاقية لا تُنسى، والعزاء في بيت الذكوريين والعنصريين الذين استغلوا الحادثة في إرهاب نساء مصر وتحويلهم لقفف ولبس النقاب الأفغاني”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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