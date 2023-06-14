الأردن.. غضب عارم من ندوة لمنظمة نسوية تعترف بالجنس الثالث وتحاضر بها محجبة!

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وطن – تسببت منظمة “أهل” النسوية، الناشطة في مجال تحقيق “العدل والمساواة” للنساء بموجة غضب عارمة ضدها، بعد إعلانها عن جلسة تثقيفية وصفت بالمشبوهة.

وكانت منظمة “أهل” التي تصف نفسها بأنه تدعم المجتمعات في قيادة وتنظيم الحملات نحو مساواة عدل وحرية في الوطن العربي، قد نشرت إعلانا خاصا بالنساء لحضور ندوة تحاضر فيها المحامية والناشطة الأردنية هالة عاهد.

مقيمة بالأردن ومهتمة بتعلم مبادئ النسوية؟

فرصتك الآن للتقدم لحضور مجموعة جلسات بتيسير الأستاذة هالة عاهد، والتي تحمل عناوين متنوعة كالتسلط والسلطوية والعدالة وغيرها العديد. سارعن بالتسجيل من خلال https://t.co/cT2I83GrKd

المقاعد محدودة والأولوية لمن تُسجل أولاً!#أهل pic.twitter.com/Y2VibTwVqS — Ahel.org (@Ahel_org) June 13, 2023

ومن خلال تفحص البعض للرابط المرفق في تغريدة منظمة “أهل” لمن ترغب في حضور الندوة التثقيفية، اتضح أنه يجب على من يرغب الحضور الاختيار بين إن كان “ذكر أو أنثى، أو أخرى”، في إشارة لاعتراف المنظمة بجنس ثالث.

تنبيه وتساؤل

وفي هذا السياق، رد المغرد الأردني أحمد الخطيب على المنظمة بالتنبيه حول ما ورد، قائلا:” يبدو أنه في خطأ في النموذج عندكم! … تحت خانة اختيار الجنس (ذكر/أنثى) أخر خيارين مش مفهومين وأكيد مضافين سهواً وحذفهم ما اتوقع أنه صعب”.

يبدو أنه في خطأ في النموذج عندكم! … تحت خانة اختيار الجنس (ذكر/أنثى) أخر خيارين مش مفهومين وأكيد مضافين سهواً وحذفهم ما اتوقع أنه صعب pic.twitter.com/1ChMMJyxVn — Ahmed AL-KHATIB (@AhmedALKHATIB) June 13, 2023

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غضب رواد “تويتر” وتأكيدهم على أنه أمر متعمد

إلا ان تبرير المغرد أحمد الخطيب بأن الامر سقط سهوا لم الكثير الكثير من المغردين لذين شنوا هجوما عنيفا على المنظمة، واصفين إياها بأنها تحمل أجندة مشبوهة.

وفي هذا السياق، قال المغرد قصي العريني:” لا مهندس ما في خطأ وهذا شي مقصود وانت سيد العارفين”.

لا مهندس

ما في خطأ وهذا شي مقصود وانت سيد العارفين — قَصي العريني🇯🇴 (@qosai_alorany) June 13, 2023

من جانبها، قالت المغردة “أم محمد”: “لبس سهوا الأجندة المفروضة بموجب اتفاقية سيداو تغيير الجنس والنسويه والمثليه فروع من نفس الشجرة المنحرفة”.

لبس سهوا الأجندة المفروضة بموجب اتفاقية سيداو تغيير الجنس والنسويه والمثليه فروع من نفس الشجرة المنحرفة — Om Mohamd (@OmMoham84296934) June 13, 2023

أما المغرد “أبو طلال فقال:” بأختصار ، ق و ا د ي ن”.

بأختصار ، ق و ا د ي ن — ابو طلال (@abutalal0101) June 13, 2023

وعلقت الناشطة هبة الشطناوي بالقول:” لا تصفي نيتك.. مش بالغلط”.

لا تصفي نيتك.. مش بالغلط — Heba Al-Shatanawi (@HIS_JO1) June 13, 2023

من جانبه، علق المغرد سعد الحميدية بالقول:” هذا يخوي نموذج جاهز كان باللغه الانجليزيه وترجمه للعربي بعدين شافو فيه احتجاج وغيروه، أخرى او عدم التصريح هذي لغه الاوروييين الامريكان بالسؤال عن نوع الجنس، حتى أغبياء في الترويج الأفكار الغرب والنسويه باب من أبواب الانفتاح ع العهر والدعاره”.

هذا يخوي نموذج جاهز كان باللغه الانجليزيه وترجمه للعربي بعدين شافو فيه احتجاج وغيروه، أخرى او عدم التصريح هذي لغه الاوروييين الامريكان بالسؤال عن نوع الجنس، حتى أغبياء في الترويج الأفكار الغرب والنسويه باب من أبواب الانفتاح ع العهر والدعاره — Saad Alhamaeda (@alhamaedasaad1) June 14, 2023

المحامية هالة عاهد توضح وترد على الهجوم

الهجوم الكبير على المنظمة وعلى المحاضرة في الندوة هالة عاهد في الأردن، دفع الأخيرة للخروج عن صمتها، للخروج وتبيان سبب لماذا هي “نسوية”.

في هذا السياق، قالت هبة عاهد في تدوينة لها عبر حسابها على “تويتر“: “بعد الشتم والاخراج من الملة؛ ربما بات لكل متابع ذو ذمة واخلاق ان يعرف لماذا انا نسوية”.

وأضافت: “اتفهم دوافع كل من علق ولست مضطرة لاحترام كثير منها او قبوله ؛ فكثير منهم لا يعلم والانسان عدو ما يجهل، ومنهم من ينكر ان للنساء حقوق ويعلنها مرة بذكورية صريحة ويغلفها مرات بتفسيره المشوه للدين واخرين يعرفون ولا يتفقون مع النسوية كفكرة او يختلفون مع ما يعرفون من مدارسها وهذا حقهم”.

بعد الشتم والاخراج من الملة؛ ربما بات كل متابع ذو ذمة واخلاق ان يعرف لماذا انا نسوية

اتفهم دوافع كل من علق ولست مضطرة لاحترام كثير منها او قبوله ؛ فكثير منهم لا يعلم والانسان عدو ما يجهل،

ومنهم من ينكر ان للنساء حقوق ويعلنها مرة بذكورية صريحة ويغلفها مرات بتفسيره المشوه للدين… https://t.co/zpve6t1OWv — هالة عاهد #مع_المعلم (@Hala_Deeb) June 13, 2023

وتابعت قائلة: “الجلسة تعريف بمبادئ النسوية ومدارسها، والطرح تعريفي ونقدي في آن؛فأنا هالة عاهد اختلف كما كثير من النسويات مع نسويات اخريات في العالم ونختلف مع النسوية الليبرالية والكولينالية وننتقد مدارس اخرى لا نشاطرها تمام الفهم ، ولكننا نسعى في حراكنا لمحاربة التمييز لتطوير ادواتنا مستفيدات من تجارب النساء في العالم ومنطقتنا مراعيات تحدياتنا وخصوصيتنا دون ان نكون مستسلمات لها او مرعوبات من الانتقاد والهجوم”.

واخرين يعرفون ولا يتفقون مع النسوية كفكرة او يختلفون مع ما يعرفون من مدارسها وهذا حقهم.

الجلسة تعريف بمبادئ النسوية ومدارسها، والطرح تعريفي ونقدي في آن؛فأنا هالة عاهد اختلف كما كثير من النسويات مع نسويات اخريات في العالم ونختلف مع النسوية الليبرالية والكولينالية .. — هالة عاهد #مع_المعلم (@Hala_Deeb) June 13, 2023

واختتمت قائلة:” هذه قضيتي؛ كقضايا الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية”.