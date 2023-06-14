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ابنة هيفاء وهبي بقميص نوم أزرق مثير وتصف نفسها بـ”الملاك” (شاهد)

اعتمدت زينب فياض مكياجاً صاخباً وتعمدت الوقوف بطريقة تبرز مؤخرتها متجاهلة موجة الهجوم عليها

كتب رفيف عبدالله
ابنة هيفاء وهبي بقميص نوم أزرق مثير وتصف نفسها بـ
زينب فياض ابنة هيفاء وهبي
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وطن- استمرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في استفزاز متابعيها برفع مستويات الجرأة، متجاهلة نصائحهم وانتقاداتهم لها.

ملاك

وفي أحدث ظهور لها، ارتدت ابنة هيفاء وهبي فستاناً أزرق بحمالة رفيعة، جعلته يبدو كأنه قميص نوم وليس فستان.

كما أن فستان زينب فياض من الساتان، ما جعل متابعيها يتساءلون ما إذا كان فستاناً حقاً أم قميص نوم “بيبي دول”.

ابنة هيفاء وهبي
كان فستان زينب يشبه قميص النوم

واعتمدت زينب مكياجاً صاخباً، تاركةً شعرها الأسود منسدلاً على أكتافها، كما تعمدت الوقوف بطريقة تبرز مؤخرتها.

وعلقت ابنة هيفاء على صورها بقميص النوم: “أنا ملاك بنسبة 99٪ ، ولكن هذا 1٪ …”.

ابنة هيفاء وهبي
حاولت زينب مداراة صدرها بيدها

فسوق بعد احتشام!

وجدد متابعو زينب الذين يفوق عددهم المليون شخص، هجومهم عليها بعدما أكدوا أنها أسرت قلوبهم باحتشامها.

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وجاء في التعليقات: “كنتي محافظة فسقتي”.

وكتبت أخرى: “يعني ابوها حرمها من امها كرمال ما تاخد صفات امها وتصرفاتها طلعت شبه امها قلبا وقالبا”.

واتهمها آخر بسوء استخدام التكنولوجيا قائلا: “سوء استخدام هاتف خدش لحياء المجتمع.. الى الجرائم الإلكترونية”.

وذكرتها متابعة بتصريح سابق لها، وكتبت: “ولا شي بس تذكرت لما قالت انا بلبس محتشم “.

وانتقد آخر عمليات التجميل التي قامت بها زينب، وكتب: “بلشتي تبشعي بحالك بالأول كنتي اجمل بس كنتي على طبيعتك”.

حمالة صدر

وقبل أيام، ارتدت ابنة هيفا وهبي بنطلوناً منقّطاً بالأسود والأبيض، مع جاكيت مفتوح بنفس اللون، لم يكن تحته سوى “توب” يغطي منطقة الصدر فقط أشبه بحمالة صدر.

وعلقت ابنة هيفاء وهبي زينب فياض على الصور: “سر السعادة، ان تكون سعادتك سر”.

ابنة هيفاء وهبي
غطت زينب صدرها بتوب أشبه بحمالة صدر

وزاد من حدة الهجوم على زينب فياض، نشرُها لدعاء يوم الجمعة، وأذكار الصباح والمساء، وهو ما يعتبره الناشطون تناقضاً واضحاً.

وتقيم ابنة هيفاء وهبي في الكويت، بعدما اختارتها كمقر لافتتاح عيادة تجميل خاصة بها هناك.

زينب فياض بعد التجميل

كما خضعت لأكثر من عملية تجميل في وجهها  جعلتها نسخة عن والدتها.

كان آخر إجراء تجميلي لزينب، حين قامت بحقن فيلر وتوريد لشفاهها.

ومن مرحلة التخدير، إلى مرحلة التوريد، وثّقت زينب التفاصيل بحذافيرها.

كما أشارت ابنة هيفاء وهبي إلى أنها طلبت من الطبيب زيادة نفخ شفاهها بالفيلر لتحصل على شفاه الكرز.

وعبّرت زينب فياض عن سعادتها الكبيرة بالنتيجة لدرجة أنها نشرت العديد من الصور والفيديوهات التي تُظهر شكلها الجديد الأقرب لوالدتها.

وبعد أن انتهت ابنة هيفا وهبي من شفاهها، انتقلت إلى حقن البوتوكس في وجهها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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