الأربعاء, يونيو 14, 2023
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حياتنا

أحلام تكشف عن تحديث جديد لوجهها على خطى دنيا بطمة (فيديو)

كشفت أحلام الشامسي أنها لم تقرأ أيّ كتاب منذ فترة طويلة لانشغالها بحفظ القرآن الكريم

كتب رفيف عبدالله
أحلام تكشف عن تحديث جديد لوجهها على خطى دنيا بطمة (فيديو)
أحلام الشامسي
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وطن- فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، متابعيها، بظهور مختلف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلهم يخمنون خضوعها لعملية تجميل جديدة.

“أصنع الترند”

ونشرت الفنانة أحلام الشامسي فيديو عبر حسابها على “انستجرام“، ظهرت خلاله بملامح مختلفة، وعينين زرقاوين، ووجه نحيل وأنف أصغر.

كما بدت أحلام أصغر سناً وأكثر جمالاً ونضارة، وأكثر نحافة كذلك.

وعلقت الفنانة الإماراتية على الفيديو: “أنا لا أتبع التريند، أنا أصنعه”.

وتساءل المتابعون عن التقنية الجديدة التي خضعت لها أحلام، بينما شبّهها بعضهم بالفنانة المغربية دنيا بطمة بسبب تغيير ملامحها تماماً.

ورأى آخرون أن أحلام كما هي، لكنها التقطت الفيديو بتأثير بعض الفلاتر.

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حفظ القرآن

في وقت سابق، كشفت أحلام الشامسي، أنها لم تقرأ أيّ كتاب منذ فترة طويلة، لانشغالها بحفظ القرآن الكريم.

وقالت أحلام بفيديو عبر “سناب شات“: “للأمانة قاعدة أحفظ القرآن.. من زمان ما قرأت كتاب”.

وتابعت أحلام الشامسي: “بس بشكل عام، أنا أحب الكتب وأحب أقرأ.. حتى إذا بناتي عندهم شي في المدرسة كتاب أو قصة.. خصوصاً التاريخ.. أعشق قصص التاريخ وكتب التاريخ”.

وأردفت الفنانة على هامش حضورها معرض أبو ظبي الدولي للكتاب: “اليوم لما حضرت قلت لازم أبتدي أرجع أقرأ في الكتب”.

وأشاد المتابعون باعتراف أحلام العفوي، أنها تحفظ القرآن.

هجوم على زوجة راموس

في سياق آخر، هاجمت أحلام عارضة الأزياء الإسبانية بيلار روبيو، زوجة اللاعب الإسباني سيرجيو راموس، بعد أنباء عن رفض الأخيرة الذهاب إلى أي بلد عربي.

وأعادت أحلام الشامسي، نشر خبر رفض زوجة راموس الانتقال إلى بلد عربي، أو الانتقال للعيش في السعودية حال تم تقديم عرض لزوجها للانضمام إلى أحد الأندية بالمملكة، عبر حسابها على “تويتر“.

وهاجمتها قائلة: “فكتنا من الشر.. الخلا”.

حيث يمتلك راموس (37 عاماً)، عدة عروض سعودية من الهلال والأهلي وغيرهما، بحسب التقارير المتداولة.

ويفاضل راموس بين العروض في ظل نهاية عقده مع الفريق الباريسي، وعدم وجود أي نية بين الطرفين لتجديد العقد.

وأمام التقارير التي تتحدث عن العروض السعودية لراموس، زعم بعضها أن زوجته ترفض الرحيل عن أوروبا، والذهاب للعيش في أي بلد عربي خلال الفترة الحالية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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