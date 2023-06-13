الثلاثاء, يونيو 13, 2023
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رياضة

ما هو راتب كانتي الضخم الذي سيتقاضاه مع اتحاد جدة السعودي؟!

الفرنسي كانتي يتلقى 100 مليون يورو في الموسم الواحد مع تشيلسي الإنجليزي

كتب فارس أبو شيحة
راتب كانتي مع اتحاد جدة السعودي
راتب كانتي مع اتحاد جدة السعودي
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وطن- حسم اتحاد جدة السعودي ثاني صفقاته الضخمة في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري، وهو التعاقد مع النجم الفرنسي نغولو كانتي لاعب خط الوسط، القادم من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقال الخبير الإيطالي فابريزيو رومانو في سوق الانتقالات الصيفية في القارة الأوروبية العجوز، ” وقع نغولو كانتي الثلاثاء على عقد انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي، الصفقة حسمت بشكل رسمي”.

راتب كانتي الضخم مع اتحاد جدة السعودي

وأضاف رومانو، ” راتب كانتي سيكون 100 مليون يورو، كما أن اللاعب اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح”

كما وجاءت صفقة التعاقد مع الفرنسي كانتي بعد الصفقة الأولى ذات العيار الثقيل. مع أسطورة ريال مدريد السابق كريم بنزيما  القادم من صفوف الفريق الملكي.

وقالت تقارير صحفية إسبانية، بأن الفرنسي بنزيما سيتقاضى مبلغ 107 مليون دولار في الموسم الواحد. بعد توقيع على عقد مع النادي لمدة موسمين قابلة للتجديد مع الفريق لموسم آخر إضافي.

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من هو اللاعب نغولو كانتي ؟!

نغولو كانتي، لاعب وسط كرة قدم فرنسي الجنسية، من مواليد ال29 من شهر مارس/ آذار عام1991 ( 32 عاماً)، بدأ مسيرته الكروية في عالم الاحتراف من بوابة نادي بولون.

كانتي
كانتي

وانتقل بعدها في عام 2013 إلى صفوف نادي كاين، لينتقل إلى ليستر سيتي في عام 2015. لكن في عام 2016 انتقل إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

يذكر بأن عقد اللاعب نغولو كانتي  ينتهي مع نادي تشيلسي (البلوز)، نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري.

راتب كانتي مع اتحاد جدة
راتب كانتي مع اتحاد جدة
المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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