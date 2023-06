ما هو راتب كانتي الضخم الذي سيتقاضاه مع اتحاد جدة السعودي؟!

- Advertisement -

وطن- حسم اتحاد جدة السعودي ثاني صفقاته الضخمة في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري، وهو التعاقد مع النجم الفرنسي نغولو كانتي لاعب خط الوسط، القادم من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقال الخبير الإيطالي فابريزيو رومانو في سوق الانتقالات الصيفية في القارة الأوروبية العجوز، ” وقع نغولو كانتي الثلاثاء على عقد انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي، الصفقة حسمت بشكل رسمي”.

وأضاف رومانو، ” راتب كانتي سيكون 100 مليون يورو، كما أن اللاعب اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح”

كما وجاءت صفقة التعاقد مع الفرنسي كانتي بعد الصفقة الأولى ذات العيار الثقيل. مع أسطورة ريال مدريد السابق كريم بنزيما القادم من صفوف الفريق الملكي.

Documents are being signed today for N’Golo Kanté to Al Ittihad as revealed last week — done and sealed soon. 🟡⚫️🇸🇦 #CFC

Kanté salary will be around €100m, first part of medical tests already completed.

Here we go confirmed, end of an era at Chelsea. pic.twitter.com/jUyRZZb9yS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023