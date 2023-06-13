ما هو راتب كانتي الضخم الذي سيتقاضاه مع اتحاد جدة السعودي؟!

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وطن- حسم اتحاد جدة السعودي ثاني صفقاته الضخمة في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري، وهو التعاقد مع النجم الفرنسي نغولو كانتي لاعب خط الوسط، القادم من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقال الخبير الإيطالي فابريزيو رومانو في سوق الانتقالات الصيفية في القارة الأوروبية العجوز، ” وقع نغولو كانتي الثلاثاء على عقد انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي، الصفقة حسمت بشكل رسمي”.

راتب كانتي الضخم مع اتحاد جدة السعودي

وأضاف رومانو، ” راتب كانتي سيكون 100 مليون يورو، كما أن اللاعب اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح”

كما وجاءت صفقة التعاقد مع الفرنسي كانتي بعد الصفقة الأولى ذات العيار الثقيل. مع أسطورة ريال مدريد السابق كريم بنزيما القادم من صفوف الفريق الملكي.

Documents are being signed today for N’Golo Kanté to Al Ittihad as revealed last week — done and sealed soon. 🟡⚫️🇸🇦 #CFC Kanté salary will be around €100m, first part of medical tests already completed. Here we go confirmed, end of an era at Chelsea. pic.twitter.com/jUyRZZb9yS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

وقالت تقارير صحفية إسبانية، بأن الفرنسي بنزيما سيتقاضى مبلغ 107 مليون دولار في الموسم الواحد. بعد توقيع على عقد مع النادي لمدة موسمين قابلة للتجديد مع الفريق لموسم آخر إضافي.

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من هو اللاعب نغولو كانتي ؟!

نغولو كانتي، لاعب وسط كرة قدم فرنسي الجنسية، من مواليد ال29 من شهر مارس/ آذار عام1991 ( 32 عاماً)، بدأ مسيرته الكروية في عالم الاحتراف من بوابة نادي بولون.

وانتقل بعدها في عام 2013 إلى صفوف نادي كاين، لينتقل إلى ليستر سيتي في عام 2015. لكن في عام 2016 انتقل إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

يذكر بأن عقد اللاعب نغولو كانتي ينتهي مع نادي تشيلسي (البلوز)، نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري.