الثلاثاء, يونيو 13, 2023
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لماذا نحلم أثناء الليل؟ العلم يجيب

تعتبر الأحلام نوعًا من النشاط العقلي الذي يحدث داخل المخ خلال النوم

كتب ايمان الباجي
تعتبر الأحلام نوعًا من النشاط العقلي الذي يحدث داخل المخ خلال النوم
لماذا نحلم أثناء الليل؟
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وطن- يلعب النوم دورًا رئيسًا في صحة الفرد ويوصي الخبراء دائما بالحرص على النوم سبع ساعات على الأقل كل ليلة. 

كم تطول مدة الحلم؟

وفقا لصحيفة “ذا صن“، تعتبر الأحلام نوعًا من النشاط العقلي الذي يحدث داخل المخ خلال النوم.

يعتقد العلماء أن الناس، في المتوسط، يمكنهم أن يحلموا لمدة ساعتين كحد أقصى كل ليلة. لكن الأحلام في الواقع يمكن أن تختلف في مدتها الزمنية، حيث يمكن أن تتراوح من 10 دقائق فقط إلى ساعة.

ويعتقد الخبراء أن الأحلام تساعد الناس على ترسيخ ذكرياتهم.

يلعب النوم دورًا رئيسًا في صحة الفرد

“حركة العين السريعة”

في هذا الأطار، كشف الأطباء في عيادة كليفلاند أن الأحلام تحدث في واحدة من مراحل النوم المعروفة بمرحلة “حركة العين السريعة.”

في المتوسط، يمر الناس غالباً بأربع أو خمس فترات من “نوم حركة العين السريعة” التي تبدأ بعد حوالي 90 دقيقة من النوم، وتكون كل فترة أطول من السابقة.

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ويقول الأطباء إن الجسم يمر بالعديد من التغييرات في فترة حركة العين السريعة، مثل زيادة معدل ضربات القلب، والتغيرات في درجة حرارة الجسم، وارتعاش العين.

وفقًا لموقع sleepfoundation، تشير الأبحاث إلى أن أحلام حركة العين السريعة أطول من أحلام حركة العين غير السريعة. كما أنه من المرجح أن تكون عاطفية وشبيهة بالقصة.

لا يحلم البشر بنفس الأشياء – يحلم البعض بالعمل، بينما يحلم الآخرون بكل الأشياء الخارقة للطبيعة.

أنواع الأحلام

هناك أيضًا أنواع مختلفة من الأحلام – الأحلام الواضحة والحيوية والسيئة.

الحلم الواضح يعني ببساطة حلمًا يدرك فيه المرء أنه يحلم بينما لا يزال نائمًا. ومن ناحية أخرى، الأحلام الحيوية هي أحلام تبدو مشابهة للحياة الحقيقية.

يمكن أن تختفي الأحلام في غمضة عين عندما تستيقظ من النوم.

ومن جهته، أوصى مدرب العلاقات الشخصية والكاتب بريستون ني، في تقرير نُشر في موقع Psychology Today، بأن يحتفظ الناس بسجل لأحلامهم.

ينصح الخبراء الناس بتدوين الأحلام بمجرد الاستيقاظ من النوم

كما أوصى بأن يحاول الناس التحدث عن أحلامهم عندما يستيقظون. بالإضافة إلى ذلك، اقترح ني أيضًا أن يقوم الناس بكتابة الأحلام التي تولد أقوى المشاعر.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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