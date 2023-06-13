الثلاثاء, يونيو 13, 2023
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حياتنا

لديك عيون نسر حقا إذا اكتشفت الرقم 808 المخفي في 3 ثوانٍ

إذا كنت شديد الانتباه ولديك عيون نسر، فحاول تحديد الرقم 808 من بين 888 في هذا الوهم البصري في غضون 3 ثوانٍ

كتب فهمي الورغمي
لديك عيون نسر حقا إذا اكتشفت الرقم 808 المخفي في 3 ثوانٍ
اكتشف الرقم 808 المخفي
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وطن- لطالما اعتبرت الأوهام البصرية مصدرًا للترفيه. ومع ذلك، فقد ذكر علماء النفس في دراساتهم أن الخدع البصرية يمكن أن تحسن بصرك.

تساعد هذه الأوهام البصرية في الكشف عن مستوى ذكائك.

هل تحب الخداع البصري؟

إليك إذن خدعة بصرية مذهلة. حيث سيكون التحدي أمامك هو تحديد الرقم المخفي 808 من بين 888 في هذه الصورة.

لديك 3 ثوان فقط لحلها.. إذا كنت شديد الانتباه ولديك عيون نسر، فقم بحل هذه المشكلة وابحث عن الوهم البصري للرقم المخفي.

لديك عيون نسر إذا تمكنت من تحديد الرقم 808 من بين 888 في 3 ثوانٍ!

يتحدّى هذا الوهم البصري المأخوذ عن موقع (JagranJosh)، الناس لتحديد الرقم المخفي. للوهلة الأولى، قد تعتقد أنه لا يوجد سوى 888 في كل مكان. ومع ذلك، هناك 808 مختبئين في هذا الوهم.

تحتاج إلى النظر بعناية في كل صف وعمود. سيتمكن الأفراد ذوو مهارات المراقبة الاستثنائية من اكتشافها.

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وقتك يبدأ الآن!.. هل لديك أدق رؤية لتحديد الرقم 808 خلال 3 ثوانٍ؟

اكتشف الرقم 808 المخفي
اكتشف الرقم 808 المخفي

فوائد الخداع البصري

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تحل الأوهام البصرية:

تحسين مهارات حل المشكلات. تتطلب منك الأوهام البصرية استخدام مهاراتك في حل المشكلات لمعرفة ما تراه ولماذا قد يخدع عقلك. يساعد ذلك في تدريب الدماغ على التفكير النقدي وحل المشكلات بشكل أكثر فعالية.

تحسين مدى الانتباه. عندما تحاول اكتشاف الوهم البصري، عليك التركيز على تفاصيل الصورة وتجاهل أي معلومات غير ذات صلة.

يساعد هذا في تدريب الدماغ على التركيز لفترات أطول من الوقت، مما قد يؤدي إلى تحسين درجات معدل الذكاء.

تعزيز الإبداع: عندما تحاول حل الوهم البصري، عليك أن تبتكر طرقًا جديدة ومبتكرة لرؤية الصورة. يساعد هذا في تدريب الدماغ على التفكير خارج الصندوق والتوصل إلى أفكار جديدة.

زيادة مرونة الدماغ: يمكن أن تساعد الخدع البصرية في زيادة مرونة الدماغ، وهي قدرة الدماغ على التغيير والتكيف. هذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين الوظيفة المعرفية ومعدل ذكاء أعلى.

توفير التحفيز الذهني: يمكن أن يكون حل الأوهام البصرية وسيلة ممتعة وصعبة لتحفيز العقل. يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على صحة الدماغ ومنع التدهور المعرفي.

هل لاحظت الرقم 808 من بين 888 في هذا الوهم البصري في 3 ثوان؟

أحسنت!.. لقد رصدت الرقم المخفي 808 بين الرقم 888 في غضون 3 ثوانٍ.

ماذا يعني هذا؟

أدناه، قمنا بإدراج صفات الأشخاص الذين يجيدون الأوهام البصرية:

ـ مهارات مراقبة قوية
ـ مهارات التفكير المكاني الجيد
ـ مهارات التفكير الإبداعي
ـ الانفتاح على التجارب الجديدة
ـ الاستعداد للنظر في وجهات نظر مختلفة
ـ مبدع وصبور
ـ حس فكاهي جيد

ومع ذلك، إذا كنت لا تزال تبحث عن الرقم المخفي 808 من بين 888 في هذا الوهم البصري، فقد شاركنا الإجابة أدناه.

اكتشف الرقم 808 المخفي
اكتشف الرقم 808 المخفي
المصدرموقع JagranJosh، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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