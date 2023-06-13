الثلاثاء, يونيو 13, 2023
الرئيسيةحياتناسيصدمك عمره..أمريكي يتلقى عرض عمل في شركة إيلون ماسك "سبيس إكس"
حياتنا

سيصدمك عمره..أمريكي يتلقى عرض عمل في شركة إيلون ماسك “سبيس إكس”

من المقرر أن ينظم المراهق كمهندس برمجيات إلى شركة صناعات الفضاء التابعة للملياردير ورائد الأعمال المشهور إيلون ماسك

كتب ايمان الباجي
من المقرر أن ينظم المراهق كمهندس برمجيات إلى شركة صناعات الفضاء التابعة للملياردير ورائد الأعمال المشهور إيلون ماسك
حصل المراهق على وظيفة في شركة “سبيس إكس” لتصنيع وإطلاق المركبات الفضائية
- Advertisement -

وطن- تلقى الفتى الأمريكي كيران كوازي، الذي سيتخرج قريبََا من جامعة سانتا كلارا، عرض عمل في شركة الملياردير إيلون ماسك “سبيس إكس” كمهندس برمجيات.

أصغر خريج في تاريخ جامعة سانتا كلارا

وفتقا لموقع “indy100“، يستعد كوازي – من منطقة خليج سان فرانسيسكو- لكي يكون أصغر خريج على الإطلاق من جامعة سانتا كلارا، الموجودة في كاليفورنيا الأمريكية، بدرجة في علوم الكمبيوتر والهندسة.

وكما هو حلم خريجي الجامعات منذ سنوات عديدة في سنه، فقد حصل بالفعل كوازي البالغ من العمر 14 سنة على وظيفة أحلامه قبل تخرجه بعد أن قامت شركة تصنيع المركبات الفضائية التابعة لماسك SpaceX يتعيينه كمهندس برمجيات وسيبدأ العمل الشهر المقبل.

كيران كوازي

“مختلف عن أقرانه”

عرف كوازي منذ صغره أن عقله يميزه عن أقرانه وسرعان ما التحق بكلية مجتمع لاس بوزيتاس قبل الانتقال لاحقًا إلى جامعة سانتا كلارا في عمر 11عامًا.

وفي مقابلة أجراها مع محطة سان فرانسيسكو KGO، قال الطفل كيران كوازي:”خلال الصف الثالث، أصبح من الواضح جدًا لمعلمي ووالدي وطبيبي أن مسار التعليم العادي لن يتوافق مع قدراتي.”

وعلى الرغم من كونه أصغر من زملائه في جامعة سانتا كلارا، قال كوازي:”استمتعت حقًا بوجودي في الجامعة – لقد كونت الكثير من الأصدقاء المقربين.”

- Advertisement -
حصل المراهق على وظيفة في شركة “سبيس إكس” لتصنيع وإطلاق المركبات الفضائية

لم يشعر بأنه “يفقد طفولته”

على الرغم من أن البعض أعرب عن قلقه بشأن عدم تمتع كوازي بطفولة مناسبة، قال الشاب البالغ من العمر 14 عامًا إنه لم يشعر بأنه “يفقد طفولته” كما يرى البعض.

ولكنه بدلاََ من ذلك أعرب عن تقديره للفرصة التي أتاحت له خوض تجارب تتجاوز سنوات عمره، إضافة إلى اختياره للعمل مهندس برمجيات في شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك.

المصدرموقع indy100، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

اقرأ أيضاً

حياتنا

هذا هو حجم ثروة ليندا ياكارينو الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر

حياتنا

رقصة إيلون ماسك العجيبة وكأنه يتعذب تنتشر بجنون عبر مواقع التواصل (فيديو)

حياتنا

نوم إيلون ماسك .. أخيراً تخلص الملياردير من عادة تؤذي الدماغ معظمنا يقع فيها!

الهدهد

“خلال 12 شهراً”.. تصريحات مُرعبة لـ إيلون ماسك بشأن اقتصاد العالم

حياتنا

إيلون ماسك يمنع التوظيف في Tesla إلا بهذا الشرط!

الهدهد

هذا ما دار بين إيلون ماسك وماكرون في اللقاء المفاجئ داخل الإليزيه

حياتنا

زواج إيلون ماسك من روبوت ظهر يحتضها ويراقصها .. ما قصة الصور “المثيرة”!؟

الهدهد

من هي ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية الجديدة لتويتر؟

الهدهد

مزاعم بالتجسس.. إيلون ماسك يشيطن “واتساب” لصالح مشروعه الجديد

حياتنا

والدة إيلون ماسك تعلق بعد كشف ابنها عن “سر ثروته الطائلة”

حياتنا

من هو أغنى رجل في العالم لسنة 2023؟

الهدهد

إيلون ماسك يكشف عن السبب الغريب لعيشه في منزل صغير بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رد فعل صادم من ماكرون بعد سقوط أحد حراسه في مراسم استقبال رئاسية (فيديو)

تزامنا مع رقص منقبة أبها.. تصريح صادم لعبد الرحمن السديس عن الحفلات في السعودية

هذا الطعام اللّذيذ يقلّل من الاكتئاب بنسبة 70٪

أحلام الشامسي تهاجم بيلار روبيو زوجة راموس بشراسة!

تقوس في جسد المرأة يزيد من جاذبيتها!؟

تقرير لـ”رويترز” يفضح تجارة الجنس في الإمارات

هل تريد أن تصبح مليونيراً؟ إليك 6 عادات مالية يتبعها الأثرياء في حياتهم

اغتيال ضابط مغربي بسبب علاقة جنسية شاذة مع الملك محمد السادس (فيديو خطير)

سلمى حايك تستعرض جسدها المُذهل على اليخت ببكيني أزرق.. وجلسة تان بدون شمس (شاهد)

بعد واقعة هزت السعودية.. فيديو جدلي لعثمان الخميس عن جواز التبرع بالأعضاء

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC