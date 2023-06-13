سيصدمك عمره..أمريكي يتلقى عرض عمل في شركة إيلون ماسك “سبيس إكس”

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وطن- تلقى الفتى الأمريكي كيران كوازي، الذي سيتخرج قريبََا من جامعة سانتا كلارا، عرض عمل في شركة الملياردير إيلون ماسك “سبيس إكس” كمهندس برمجيات.

أصغر خريج في تاريخ جامعة سانتا كلارا

وفتقا لموقع “indy100“، يستعد كوازي – من منطقة خليج سان فرانسيسكو- لكي يكون أصغر خريج على الإطلاق من جامعة سانتا كلارا، الموجودة في كاليفورنيا الأمريكية، بدرجة في علوم الكمبيوتر والهندسة.

وكما هو حلم خريجي الجامعات منذ سنوات عديدة في سنه، فقد حصل بالفعل كوازي البالغ من العمر 14 سنة على وظيفة أحلامه قبل تخرجه بعد أن قامت شركة تصنيع المركبات الفضائية التابعة لماسك SpaceX يتعيينه كمهندس برمجيات وسيبدأ العمل الشهر المقبل.

“مختلف عن أقرانه”

عرف كوازي منذ صغره أن عقله يميزه عن أقرانه وسرعان ما التحق بكلية مجتمع لاس بوزيتاس قبل الانتقال لاحقًا إلى جامعة سانتا كلارا في عمر 11عامًا.

وفي مقابلة أجراها مع محطة سان فرانسيسكو KGO، قال الطفل كيران كوازي:”خلال الصف الثالث، أصبح من الواضح جدًا لمعلمي ووالدي وطبيبي أن مسار التعليم العادي لن يتوافق مع قدراتي.”

وعلى الرغم من كونه أصغر من زملائه في جامعة سانتا كلارا، قال كوازي:”استمتعت حقًا بوجودي في الجامعة – لقد كونت الكثير من الأصدقاء المقربين.”

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لم يشعر بأنه “يفقد طفولته”

على الرغم من أن البعض أعرب عن قلقه بشأن عدم تمتع كوازي بطفولة مناسبة، قال الشاب البالغ من العمر 14 عامًا إنه لم يشعر بأنه “يفقد طفولته” كما يرى البعض.

ولكنه بدلاََ من ذلك أعرب عن تقديره للفرصة التي أتاحت له خوض تجارب تتجاوز سنوات عمره، إضافة إلى اختياره للعمل مهندس برمجيات في شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك.

