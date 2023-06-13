رد فعل صادم من ماكرون بعد سقوط أحد حراسه في مراسم استقبال رئاسية (فيديو)

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وطن – خطف حارس في الحرس الجمهوري الفرنسي، الأضواء من رئيس بلاده إيمانويل ماكرون الذي كان يستقبل نظيره رئيس مدغشقر أندريه راجولينا على بوابة قصر الإليزيه.

جاء ذلك بعد إصابة الحارس الفرنسي بالإغماء من شدة الحر، حيث سارع اثنان من رجال الأمن لمساعدته على بعد خطوات قليلة جدا من الرئيسين.

وأظهر الفيديو الرئيسين وهما يصعدان سلم القصر بينما سقط الحارس، بعد أن وصلت درجة الحرارة في فرنسا إلى 30 درجة مئوية.

وكان لافتا أن كلا من ماكرون وراجولينا تجاهلا ما حدث، ولم يلتفتا إلى الحارس الذي حمله رجال الأمن إلى مكان أبعد.

بينما #ماكرون يلتقط الصور إلى جانب ضيفه رئيس #مدغشقر.. أحد حراس قصر الإليزيه يسقط مغشياً عليه بسبب ارتفاع درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية في #باريس #فرنسا #الحدث pic.twitter.com/T9l2fqdw5w — ا لـحـدث (@AlHadath) June 12, 2023

دعم فرنسي لأوكرانيا

في شأن فرنسي آخر، قال ماكرون، إن الهجوم الأوكراني المتوقع منذ فترة طويلة ضد القوات الروسية المحتلة قد بدأ، ووعد بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لحكومة كييف.

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وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مع الرئيس البولندي أندريه دودا، والمستشار الألماني أولاف شولتس في قمة ثلاثية لما يسمى مثلث فايمار “لقد فعلنا كل شيء لمساعدتها (أوكرانيا)”.

وقال ماكرون، الذي أعلن في الأيام الأخيرة أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أكد بدء الهجوم المضاد: “لقد كثفنا تسليم الذخيرة والأسلحة والمركبات المسلحة… وسنستمر في (تقديم المساعدات) في الأيام والأسابيع المقبلة”.

وردا على سؤال عما إذا كانت ألمانيا تتفق مع أن أوكرانيا بحاجة إلى الحصول على ضمانات أمنية في قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو، قال المستشار الألماني: “من الواضح أننا بحاجة إلى ذلك ونحتاجه بطريقة ملموسة للغاية”.