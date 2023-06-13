الثلاثاء, يونيو 13, 2023
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رد فعل صادم من ماكرون بعد سقوط أحد حراسه في مراسم استقبال رئاسية (فيديو)

فيديو متداول أظهر ماكرون ونظيره المدغشقري وهما يصعدان سلم القصر بينما سقط الحارس

كتب سالم حنفي
سقوط حارس ماكرون
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وطن – خطف حارس في الحرس الجمهوري الفرنسي، الأضواء من رئيس بلاده إيمانويل ماكرون الذي كان يستقبل نظيره رئيس مدغشقر أندريه راجولينا على بوابة قصر الإليزيه.

جاء ذلك بعد إصابة الحارس الفرنسي بالإغماء من شدة الحر، حيث سارع اثنان من رجال الأمن لمساعدته على بعد خطوات قليلة جدا من الرئيسين.

وأظهر الفيديو الرئيسين وهما يصعدان سلم القصر بينما سقط الحارس، بعد أن وصلت درجة الحرارة في فرنسا إلى 30 درجة مئوية.

وكان لافتا أن كلا من ماكرون وراجولينا تجاهلا ما حدث، ولم يلتفتا إلى الحارس الذي حمله رجال الأمن إلى مكان أبعد.

دعم فرنسي لأوكرانيا

في شأن فرنسي آخر، قال ماكرون، إن الهجوم الأوكراني المتوقع منذ فترة طويلة ضد القوات الروسية المحتلة قد بدأ، ووعد بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لحكومة كييف.

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وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مع الرئيس البولندي أندريه دودا، والمستشار الألماني أولاف شولتس في قمة ثلاثية لما يسمى مثلث فايمار “لقد فعلنا كل شيء لمساعدتها (أوكرانيا)”.

وقال ماكرون، الذي أعلن في الأيام الأخيرة أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أكد بدء الهجوم المضاد: “لقد كثفنا تسليم الذخيرة والأسلحة والمركبات المسلحة… وسنستمر في (تقديم المساعدات) في الأيام والأسابيع المقبلة”.

وردا على سؤال عما إذا كانت ألمانيا تتفق مع أن أوكرانيا بحاجة إلى الحصول على ضمانات أمنية في قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو، قال المستشار الألماني: “من الواضح أننا بحاجة إلى ذلك ونحتاجه بطريقة ملموسة للغاية”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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