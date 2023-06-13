تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا والتوقيت في تصفيات كأس أمم أفريقيا

- Advertisement -

وطن- يلتقي منتخب مصر أمام غينيا، الأربعاء، في التصفيات المؤهلة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وستكون مباراة منتخب مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا

كما وستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والخليج العربي وفلسطين، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

معلق مباراة منتخب مصر وغينيا

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، عبر شبكة قنوات “بين سبورت” القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

🔴📸 | منتخب مصر يختتم تدريباته قبل مواجهة غينيا 🇪🇬 اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا في التاسعة مساء الأربعاء – بتوقيت القاهرة- ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار.… pic.twitter.com/uFLY2TjEm8 — EFA.eg (@EFA) June 13, 2023

- Advertisement -

كما وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين على قناة (beIN sports)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12476، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا

وسيدخل المدرب البرتغالي روي فيتوريا المباراة القوية أمام غينيا، في تصفيات كأس أمم أفريقيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: أحمد حجازي، محمد هاني، محمد حمدي، محمد عبد المنعم.

🔴📸 لقطات من المؤتمر الصحفي لروي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قبل مباراة غينيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024#شجع_مصر pic.twitter.com/gSIJOoisjb — EFA.eg (@EFA) June 13, 2023

خط الوسط: طارق حامد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو.

مركز الهجوم: مصطفى محمد (محمود تريزيجيه)، محمد صلاح، عمر مرمرش.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 برصيد 9 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع الفريق المنافس غينيا في المركز الثاني.

بينما حل منتخب مالاوي وإثيوبيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط حتى يومنا هذا.