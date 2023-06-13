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رياضة

تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا والتوقيت في تصفيات كأس أمم أفريقيا

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا
تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا
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وطن- يلتقي منتخب مصر أمام غينيا، الأربعاء، في التصفيات المؤهلة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وستكون مباراة منتخب مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا

كما وستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والخليج العربي وفلسطين، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

معلق مباراة منتخب مصر وغينيا

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، عبر شبكة  قنوات “بين سبورت” القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

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كما وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين على قناة (beIN sports)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12476، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا

وسيدخل المدرب البرتغالي روي فيتوريا المباراة القوية أمام غينيا، في تصفيات كأس أمم أفريقيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى:  محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: أحمد حجازي، محمد هاني، محمد حمدي، محمد عبد المنعم.

خط الوسط: طارق حامد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو.

مركز الهجوم: مصطفى محمد (محمود تريزيجيه)، محمد صلاح، عمر مرمرش.

تدريبات منتخب مصر
تدريبات منتخب مصر

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 برصيد 9 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع الفريق المنافس غينيا في المركز الثاني.

منتخب مصر
منتخب مصر

بينما حل منتخب مالاوي وإثيوبيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + منتخب مصر تويتر + منتخب غينيا تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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