الثلاثاء, يونيو 13, 2023
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الهدهد

بعد واقعة هزت السعودية.. فيديو جدلي لعثمان الخميس عن جواز التبرع بالأعضاء

بادر أب سعودي بالتبرع بأعضاء ابنه المتوفى سريرياً ليستفيد منها ستة أشخاص يعانون من أمراض القصور العضوي النهائي

كتب خالد السعدي
عثمان الخميس
الداعية الكويتي الشهير عثمان الخميس
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وطن – أثيرت حالة من الجدل، بعد انتشار مقطع فيديو للداعية الكويتي الشهير عثمان الخميس، يتحدث فيه عن عدم جواز التبرع بالأعضاء البشرية.

وقال عثمان الخميس، في مقطع الفيديو، إن البعض قد يُقدِم على التصرف في أعضائه وكأنه يملكها، واصفا ذلك بالأمر غير الصحيح، باعتبار أنّ الإنسان لا يملك أعضاءه.

وأضاف أنّ هذا الأمر يسري على الإنسان سواء وهو على قيد الحياة أو حتى بعد الموت، موضحا أن الأهل لا يجوز لهم بيع أعضاء المتوفى لأنها ليست من الميراث.

واقعة سعودية مثيرة

جاءت هذه التصريحات التي أثارت صدمة لدى البعض، ممكن كانوا يعتبرون أو يظنون أن التبرع بالأعضاء جائز شرعا، في أعقاب جدل كبير أثير في السعودية بعدما أعلنت إحدى العائلات هناك التبرع بأعضاء ابنها المتوفى دماغيا.

وبادر أب سعودي، بالتبرع بأعضاء ابنه المتوفى سريرياً، والبالغ من العمر ستة عشر عاماً تقريباً، ليستفيد منها ستة أشخاص يعانون من أمراض القصور العضوي النهائي.

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وقال المركز السعودي لزراعة الأعضاء، إن هذا الأمر رسم البسمة على وجوه المرضى وذويهم، وعكس روح الوفاء وحب الآخرين وادخار الأجر.

وتضمنت العمليات زراعة قلب لطفل عمره 7 سنوات عانى مع الفشل القلبي، وكلية لطفل عمره 12 سنة، وكلية أخرى لمريض عمره 16 سنة.

كما تم التبرع بالرئتين لمريض عمره 68 سنة، وبالبنكرياس لمريض عمره 31 سنة عانى من جلسات الغسيل الدموي ومرض السكري، وبالكبد لمريضة تبلغ من العمر 29 سنة أنهى التبرع معاناتها مع مرض القصور الكبدي.

ردود أفعال متباينة

وأشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المبادرة، وأكثروا من الدعاء للمتوفى ولعائلته التي تركت حزنها على وفاة ابنها من أجل إدخال السرور على قلوب ستة عائلات أخرى، ودعوا إلى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء، معتبرين أن إعطاءها لمن هم بحاجة لها أولى من دفنها تحت التراب.

لكن في الوقت نفسه، تساءل البعض عن أحقية اتخاذ الأهل القرار بالتبرع في حال عدم توصية الشخص نفسه بذلك، وخصوا بالذكر هذه الحالة التي كان بها الشخص قد توفي دماغياً.

وفي هذا السياق، تداول بعض رواد مواقع التواصل فتوى صادرة من الشيخ صالح الفوزان، ينهى فيها عن التبرع بالأعضاء، معتبراً أن نزع أعضاء الميت كالتمثيل بجسده، ووصف هذا التصرف “بالعبث في أجساد المسلمين”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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