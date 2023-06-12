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لن تصدق صافي ثروة برلسكوني وكيف حصّلها!

"عمل برلسكوني في العديد من مجالات الحياة المختلفة، وكان قطبًا إعلاميًا في إيطاليا، حيث امتلك ثلاث قنوات تلفزيونية"

كتب أنس السالم
صافي ثروة سيلفيو برلسكوني
صافي ثروة سيلفيو برلسكوني بوفاته كان 6.8 مليار دولار
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وطن – كثيرون لا يعرفون صافي ثروة سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، والمالك السابق لنادي إيه سي ميلان ورئيسه، الذي توفي الإثنين، بمرض سرطان الدم.

سيلفيو برلسكوني .. قطبًا إعلاميًا في إيطاليا

عمل برلسكوني في العديد من مجالات الحياة المختلفة، وكان قطبًا إعلاميًا في إيطاليا، حيث امتلك ثلاث قنوات تلفزيونية، كما امتلك شركة Publitalia، وكالة الدعاية والإعلان الرائدة في إيطاليا.

علاوة على ذلك، كان يمتلك حصة مسيطرة في أكبر دار نشر في إيطاليا، بينما يمتلك شقيقه ويدير صحيفة Il Giornale، وهي صحيفة من يمين الوسط.

صافي ثروة سيلفيو برلسكوني
سيلفيو برلسكوني

كانت زوجته السابقة تمتلك جزئياً صحيفة يمينية مؤثرة، لذا كانت قبضته على المشهد الإعلامي واسعة.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح مالكًا ورئيسًا لنادي إيه سي ميلان لكرة القدم في عام 1986، مما جعله أحد أكثر الأندية نجاحًا في العالم.

أصبح برلسكوني مالكًا ورئيسًا لنادي إيه سي ميلان لكرة القدم في عام 1986
أصبح برلسكوني مالكًا ورئيسًا لنادي إيه سي ميلان لكرة القدم في عام 1986

تحت حكمه، فازوا بثمانية ألقاب في الدوري، وكأس إيطاليا لمرة، وسبعة ألقاب كأس السوبر، وخمس كؤوس أوروبية، وخمسة كؤوس سوبر UEFA وثلاث بطولات إنتركونتيننتال أو كأس العالم للأندية.

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في الآونة الأخيرة، كان مالك نادي مونزا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعد أن باع نادي إيه سي ميلان في عام 2017. بحسب ما نقلت ماركا (marca)

وهو أيضًا رئيس وزراء إيطاليا الأطول خدمة في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.

صافي ثروة سيلفيو برلسكوني

ذكرت مجلة فوربس في عام 2012 أن برلسكوني كان سادس أغنى رجل في إيطاليا.

كان صافي ثروته 5.9 مليار دولار في ذلك الوقت، ونَمَتْ تلك الثروة في العقد الأخير من حياته.

في الواقع، أفادت عدة تقارير أن صافي ثروة سيلفيو برلسكوني بوفاته كان 6.8 مليار دولار.

سبب وفاة سيلفيو برلسكوني

توفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، اليوم الإثنين، في مستشفى سان رفائيل (ميلانو) عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد صراع مع مرض سرطان الدم (اللوكيميا) .

بعد وفاة برلسكوني به .. 8 علامات تحذيرية من سرطان الدم
توفي رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بمرض سرطان الدم (اللوكيميا)

أصيب سيلفيو برلسكوني باللوكيميا المزمنة منذ عام 2020، وخضع لعدة علاجات كيماوية وجراحية. لكن حالته تدهورت في الأشهر الأخيرة.

الملياردير، الذي اشتهر بحفلاته الجنسية سيئة السمعة “Bunga Bunga”، عانى من اللوكيميا “لبعض الوقت”، وأصيب مؤخرًا بعدوًى في الرئة.

المصدرماركا - تويتر - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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