لن تصدق صافي ثروة برلسكوني وكيف حصّلها!

وطن – كثيرون لا يعرفون صافي ثروة سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، والمالك السابق لنادي إيه سي ميلان ورئيسه، الذي توفي الإثنين، بمرض سرطان الدم.

عمل برلسكوني في العديد من مجالات الحياة المختلفة، وكان قطبًا إعلاميًا في إيطاليا، حيث امتلك ثلاث قنوات تلفزيونية، كما امتلك شركة Publitalia، وكالة الدعاية والإعلان الرائدة في إيطاليا.

علاوة على ذلك، كان يمتلك حصة مسيطرة في أكبر دار نشر في إيطاليا، بينما يمتلك شقيقه ويدير صحيفة Il Giornale، وهي صحيفة من يمين الوسط.

كانت زوجته السابقة تمتلك جزئياً صحيفة يمينية مؤثرة، لذا كانت قبضته على المشهد الإعلامي واسعة.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح مالكًا ورئيسًا لنادي إيه سي ميلان لكرة القدم في عام 1986، مما جعله أحد أكثر الأندية نجاحًا في العالم.

تحت حكمه، فازوا بثمانية ألقاب في الدوري، وكأس إيطاليا لمرة، وسبعة ألقاب كأس السوبر، وخمس كؤوس أوروبية، وخمسة كؤوس سوبر UEFA وثلاث بطولات إنتركونتيننتال أو كأس العالم للأندية.

في الآونة الأخيرة، كان مالك نادي مونزا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعد أن باع نادي إيه سي ميلان في عام 2017. بحسب ما نقلت ماركا (marca)

وهو أيضًا رئيس وزراء إيطاليا الأطول خدمة في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.

ذكرت مجلة فوربس في عام 2012 أن برلسكوني كان سادس أغنى رجل في إيطاليا.

كان صافي ثروته 5.9 مليار دولار في ذلك الوقت، ونَمَتْ تلك الثروة في العقد الأخير من حياته.

في الواقع، أفادت عدة تقارير أن صافي ثروة سيلفيو برلسكوني بوفاته كان 6.8 مليار دولار.

SILVIO BERLUSCONI

– Media tycoon with assets in television and print

– Net worth of $7 billion in April, 2023.

– Served as PM of Italy in four governments from 1994 to 1995, 2001 to 2006 and 2008 to 2011.

– Owned A.C. Milan from 1986 to 2017

– Has died at age of 86 pic.twitter.com/nOkJxrMt8m

— The Spectator Index (@spectatorindex) June 12, 2023