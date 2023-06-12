الإثنين, يونيو 12, 2023
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رياضة

قرار مبابي يصدم باريس سان جيرمان واللاعب قد يرحل هذا الصيف

مبابي أبلغ إدارة النادي الباريسي بعدم تفعيل خيار تجديد عقده حتى صيف 2025

كتب فارس أبو شيحة
قرار مبابي يصدم باريس سان جيرمان
قرار مبابي يصدم باريس سان جيرمان
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وطن- كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن فحوى رسالة كيليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان التي خاطب فيها إدارة النادي بعدم نيته في تجديد عقده والبقاء حتى نهاية صيف 2024.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، “مبابي أرسل خطاباً رسمياً إلى باريس سان جيرمان، أكد فيه أنه لن يفعل خيار تمديد العقد حتى صيف 2025، تحت أي ظرف من الظروف. وهو ما يعني أن عقده سينتهي عقده في صيف 2024”. أي بإمكانه التفاوض مع أي نادي دون الرجوع للنادي والانتقال بصفقة حرة بالمجان.

قرار مبابي يصدم باريس سان جيرمان

وأضافت الصحيفة، ” نادي العاصمة باريس قد يتجه الآن إلى بيع كيليان مبابي هذا الصيف”.

من جانبه، علق الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو. الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” باريس سان جيرمان متفاجئ من قرار كيليان مبابي، حيث لم تكن هناك حاجة قانونية لمبابي لإرسال أي خطاب”.

وأردف الإيطالي رومانو، ” اعتباراً من 1 أغسطس، لن يتم تجديد عقد مبابي مع النادي تلقائياً ..”.

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الفرنسي مبابي
الفرنسي مبابي

وختم تغريدته، ” موقف باريس سان جيرمان واضح، إما توقيع عقد جديد أو السماح للاعب بالرحيل هذا الصيف”.

كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان

ولعب الفرنسي كيليان مبابي 260 مباراة في مختلف المسابقات المختلفة، سجل فيها 112 هدفاً. كما وصنع 98 تمريرة حاسمة لزملائه، ويعد الهداف التاريخي لنادي الباريسي.

كما ويعد نادي ريال مدريد الإسباني أحد أبرز المهتمين للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، حيث أنه فشل في التوقيع. مع اللاعب العام الماضي، بعد موافقة على تجديد عقده مع النادي حتى صيف 2025.

كيليان مبابي
كيليان مبابي
المصدروطن + ليكيب + فابريزيو رومانو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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مبابي يصدم باريس سان جيرمان بهذا القرار

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