قرار مبابي يصدم باريس سان جيرمان واللاعب قد يرحل هذا الصيف

وطن- كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن فحوى رسالة كيليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان التي خاطب فيها إدارة النادي بعدم نيته في تجديد عقده والبقاء حتى نهاية صيف 2024.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، “مبابي أرسل خطاباً رسمياً إلى باريس سان جيرمان، أكد فيه أنه لن يفعل خيار تمديد العقد حتى صيف 2025، تحت أي ظرف من الظروف. وهو ما يعني أن عقده سينتهي عقده في صيف 2024”. أي بإمكانه التفاوض مع أي نادي دون الرجوع للنادي والانتقال بصفقة حرة بالمجان.

قرار مبابي يصدم باريس سان جيرمان

وأضافت الصحيفة، ” نادي العاصمة باريس قد يتجه الآن إلى بيع كيليان مبابي هذا الصيف”.

من جانبه، علق الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو. الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” باريس سان جيرمان متفاجئ من قرار كيليان مبابي، حيث لم تكن هناك حاجة قانونية لمبابي لإرسال أي خطاب”.

PSG are surprised with Kylian Mbappé decision as there was NO legal need for Mbappe to send any letter — as from August 1 it’s automatically non-renewal. 🔴🔵 #PSG Paris position is clear: sign new deal or club open to let him go THIS summer. pic.twitter.com/AmETZt2YrQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023

وأردف الإيطالي رومانو، ” اعتباراً من 1 أغسطس، لن يتم تجديد عقد مبابي مع النادي تلقائياً ..”.

وختم تغريدته، ” موقف باريس سان جيرمان واضح، إما توقيع عقد جديد أو السماح للاعب بالرحيل هذا الصيف”.

Crucial point on Kylian Mbappé story as mentioned before: Paris Saint-Germain do NOT consider an option to lose him as free agent in June 2024. ⚠️ #PSG New deal — or he will be made available on the market right now. pic.twitter.com/lTwd74Y5Ln — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023

كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان

ولعب الفرنسي كيليان مبابي 260 مباراة في مختلف المسابقات المختلفة، سجل فيها 112 هدفاً. كما وصنع 98 تمريرة حاسمة لزملائه، ويعد الهداف التاريخي لنادي الباريسي.

🚨 Kylian Mbappé has informed PSG of his decision: he’ll NOT trigger the option to extend current contract until 2025, it means that deal would expire next June 2024 — as L’Équipé called. PSG position: NO plan to lose Kylian for free. Sign new deal now or he could be sold. pic.twitter.com/fDpSKOmxsf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023

كما ويعد نادي ريال مدريد الإسباني أحد أبرز المهتمين للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، حيث أنه فشل في التوقيع. مع اللاعب العام الماضي، بعد موافقة على تجديد عقده مع النادي حتى صيف 2025.