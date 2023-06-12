الإثنين, يونيو 12, 2023
الرئيسيةالهدهدفيديو مستفز يُظهر إجبار فتيات وسيدات على خلع الحجاب أمام مدرسة فرنسية
الهدهد

فيديو مستفز يُظهر إجبار فتيات وسيدات على خلع الحجاب أمام مدرسة فرنسية

المدارس الفرنسية تعتبر ارتداء الفتيات أو السيدات للحجاب هو في الحقيقة هجوم ضدها ومن ثم تفرض عليهن خلعه

كتب فهمي الورغمي
خلع الحجاب في المدارس الفرنسية
يشهد الإسلام نموا كبيرا داخل فرنسا
- Advertisement -

وطن- في مشهد يعكس أحد أشكال الإسلاموفوبيا، أظهرت مقاطع مصورة، أن سيدات محجبات في فرنسا يتم إجبارهن على خلع الحجاب في أثناء دخولهن إحدى المنشآت.

وأظهرت اللقطات المصورة، سيدات وفتيات مُحجبات يتم إجبارهن على خلع الحجاب، قبل دخول إحدى المدارس الفرنسية.

وتعتبر المدارس الفرنسية أن ارتداء الفتيات أو السيدات للحجاب هو في الحقيقة “هجوم” ضدها ومن ثم تفرض عليهن خلعه، كما يتم إجبار أولياء أمور الفتيات التوقيع على ورقة تعهد لعدم العودة لهذا الفعل الذي يُعتبر من وجهة نظرهم منبوذاً.

لفظ الإسلاموفوبيا يشير إلى رهاب الإسلام أو كراهية الإسلام، ويعرّفه موقع الأمم المتحدة بأنه هو الخوف من المسلمين والتحيز ضدهم والتحامل عليهم، بما يؤدي إلى الاستفزاز والعداء والتعصب بالتهديد وبالمضايقة وبالإساءة وبالتحريض وبالترهيب للمسلمين ولغير المسلمين، سواء في أرض الواقع أو على الإنترنت.

- Advertisement -

10% من الفرنسيين مسلمون

يُشار إلى أن دراسة “المهاجرون وأحفاد المهاجرين”، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، كشفت أن الكاثوليكية لا تزال الديانة الأولى في فرنسا بادعاء 29% من السكان لذلك، كما أن الإسلام يشهد نمواً كبيراً في البلاد، حيث إن 10% من السكان يعلنون أنفسهم مسلمين، مما يؤكد مكانته باعتباره الديانة الثانية في فرنسا.

وعن أهمية الممارسة الدينية بين المهاجرين وذريتهم، وجدت الدراسة أن 58% من الأشخاص الذين ليست لديهم أصول مهاجرة يقولون إنهم لا دين لهم، في حين تقلّ تلك النسبة لتصل 19% فقط بين المهاجرين الذين وصلوا بعد سن 16، علماً وأنه من المسلّم به أن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً لادينيّون في الغالب.

وعن الانتماءات والممارسات الدينية داخل عائلات المهاجرين وأحفادهم في فرنسا، بيَّن الاستطلاع أن تناقص الممارسة الدينية بين العائلات المسيحية بشكل حاد لم ينطبق على العائلات المسلمة واليهودية.

كما أظهر أن توريث الدين أقوى بين الأفراد الذين نشؤوا في أسرة مسلمة، إذ اعتبر 91% منهم أنهم ينتمون إلى ديانة آبائهم، مقابل 84% بين اليهود و67% فقط بين الكاثوليك.

وأوضحت الإحصاءات أن انتقال الدين داخل أسر المهاجرين له أهمية كبيرة، وأنه غالباً ما يتم بإشراك النساء المسلمات في الجمعيات الدينية والثقافية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

تقارير

مصادر تؤكد إلغاء زيارة “تبون” لفرنسا.. هل نجحت خطة المغرب بعد تسريب تسجيل ماكرون؟!

الهدهد

تفاصيل اتهام الجزائري إسحاق بلفوضيل بمحاولة قتل شقيقته ورد فعل رياض محرز

الهدهد

أمير قطر يظهر بدون الزي الرسمي وإطلالة رياضية تلفت الأنظار

تقارير

هذا الرئيس كان “وقحا جدا” مع ملك المغرب.. كواليس مكالمة ساخنة أربكت القصر

الهدهد

جنس عنيف وتعذيب.. فضيحة سفير لبنان في فرنسا وشهادات صادمة

الهدهد

منع رياض سلامة من السفر وسحب جوازي سفره اللبناني والفرنسي

الهدهد

قُتل غدرا بالسكاكين.. تفاصيل جديدة بشأن مقتل طبيب جزائري في فرنسا

حياتنا

إطلالة عارية لـ منى زكي في مهرجان كان وتستعرض أنوثتها (فيديو)

الهدهد

هذا ما دار بين إيلون ماسك وماكرون في اللقاء المفاجئ داخل الإليزيه

الهدهد

فيديو يقلب فرنسا يظهر اعتداء مروعا على مشرد.. ما قصته؟

حياتنا

غير آبه بعقوبة السجن.. شاهد ما فعله سعد لمجرد في العيد رفقة والدته

حياتنا

هبة عبوك تلفق تهمة جديدة إلى أشرف حكيمي بعد وصول المفاوضات بينهما لطريق مسدود!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صادم.. عجوز تعود للحياة أثناء إلقاء نظرة الوداع عليها وهي داخل التابوت! (شاهد)

سندات الباندا.. طوق النجاة الأخير لإنقاذ السيسي من غرق “سفينته الاقتصادية” (تحليل)

صادم ومهين .. إجبار لاعبات منتخب السويد على خلع ملابسهن الداخلية لإثبات أنهن نساء!

شقيقة جورجينا تساهم في انتشار عطر عربي في الغرب عن غير قصد..هذ ما فعلته!

الذهاب إلى الفراش قبل شريكك بـ90 دقيقة يمكن أن ينقذ زواجك!

ما كمية المياه التي تحتاج حقًا إلى شربها في اليوم؟

السفير الروماني في كينيا يهين الأفارقة ويصفهم بالقردة وتحرك دبلوماسي جماعي ضده!

لماذا يُصفّق بعض الركاب عندما تهبط الطائرة؟

طلاق تامر عاشور وسمر أبو شقة رسمياً بسبب “الخيانة”!

وجبة على طيران الإمارات كادت تتسبب بوفاة راكبة كندية والشركة تحقق!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC