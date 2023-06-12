صادم.. عجوز تعود للحياة أثناء إلقاء نظرة الوداع عليها وهي داخل التابوت! (شاهد)

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وطن – تعرض أقارب امرأة عجوز في الإكوادور لصدمة كبيرة بعد أن أعلن الطبيب وفاتها، وتم البدء في مراسم الدفن بشكل رسمي.

الصدمة حدثت حين كان أقارب المرأة يلقون عليها نظرة الوداع وهي داخل التابوت، حتى فوجئوا بأنها على قيد الحياة، ليتم تم نقلها على الفور إلى مستشفى مارتن إيكازا حيث عولجت مرة أخرى.

ووفقا لما تم تداوله، فقد كان يُفترض أن المرأة العجوز قد ماتت في مستشفى باباهويو ، لذلك تم تسليم الجثة إلى الأسرة لوداعها ودفنها في وقت لاحق.

وعندما أدركوا فجأة أنها لا تزال على قيد الحياة، صرخ نجلها جيلبرت مونتويا “إنها معجزة من الله”.

🇪🇨 | “Es un milagro de Dios”. Así describió Gilbert Montoya la aparente ‘resurrección’ de su madre, quien fue declarada muerta en el Hospital General Martín Icaza, en Babahoyo, Ecuador. pic.twitter.com/oDJKQd13w7 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

وقال شاهد عيان آخر كان متواجدا برفقة في المكان: “يمكنك عمليًا أن ترى قوة الله ، عندما يريد الله شخصًا وعندما لا يكون الوقت مناسبًا لهذا الشخص ، يمنحه الله فرصة جديدة ونأمل أن يفعل الأطباء شيئًا لهذا الشخص”.

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ووثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل الإعلام المرأة العجوز وهي مسجاة في التابوت.

🇪🇨 | LO ÚLTIMO: ¡Aunque usted no lo crea! Una mujer que fue declarada muerta por un médico, revivió en pleno sepelio ante la mirada de sus familiares, inmediatamente fue trasladado al hospital Martin Icaza donde la volvieron a atender, ocurrió en Babahoyo, Ecuador. pic.twitter.com/nYn0o5jDab — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

وأظهر الفيديو المراة العجوز وهي تتنفس، وسط تعجب وذهول المحيطين بها الذين أتوا لإلقاء نظرة الوداع عليها قبل دفنها.

🇪🇨 | La mujer de la tercera edad, de nombre Bella Montoya, fue dada por muerta en el hospital de Babahoyo. Se la entregaron a su hijo al medio día para que realizara el velorio, pero horas más tarde se dieron cuenta que aún estaba viva.pic.twitter.com/kOsaqxcnmB — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

حادثة مشابهة في البرتغال

يشار إلى أن هذا الحادث تكرر اكثر من مرة، كان آخرها رجل يبلغ من العمر 92 عامًا من سانتا ماريا دا فيرا ، شمال البرتغال، وتم دفنه بعد أن افترض أنه مات في مستشفى أوليفيرا دي أزميز بسبب فيروس كورونا.

ومع ذلك، بعد 20 يومًا ، أُبلغت الأسرة بحدوث “خطأ” وأن الرجل العجوز كان على قيد الحياة أخيرًا.

ووفقا لما أكدته صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلا عن ابن المريض:”جاء الأطباء في المستشفى للتحدث معي وقالوا إن هناك خطأ وأن والدي على قيد الحياة. وطلبوا مني تأكيد ذلك واعتذروا عن الخطأ. أعلم أن الأطباء لديهم الكثير من العمل في الوقت الحالي ، ولكن آمل أن يساعد هذا الحدث في توفير مزيد من الرعاية في المستقبل “.

من تم دفنه هي امرأة

من جانبه، قال أحد الأقارب: “أعلم أن الأطباء لديهم الكثير من العمل في الوقت الحالي ، لكنني آمل أن يخدم هذا الحدث في توفير المزيد من الرعاية في المستقبل” ، وأنهم لم يدفنوا الرجل بالفعل، ولكن من دفن هي امرأة والرجل الكبير لا يزال في المستشفى”.