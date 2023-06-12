الإثنين, يونيو 12, 2023
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صادم.. عجوز تعود للحياة أثناء إلقاء نظرة الوداع عليها وهي داخل التابوت! (شاهد)

تم نقل المرأة العجوز على الفور إلى مستشفى مارتن إيكازا للعلاج مرة اخرى

كتب سالم حنفي
عجوز تعود للحياة أثناء إلقاء نظرة الوداع عليها في الإكوادور
عجوز تعود للحياة أثناء إلقاء نظرة الوداع عليها في الإكوادور
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وطن – تعرض أقارب امرأة عجوز في الإكوادور لصدمة كبيرة بعد أن أعلن الطبيب وفاتها، وتم البدء في مراسم الدفن بشكل رسمي.

الصدمة حدثت حين كان أقارب المرأة يلقون عليها نظرة الوداع وهي داخل التابوت، حتى فوجئوا بأنها على قيد الحياة، ليتم تم نقلها على الفور إلى مستشفى مارتن إيكازا حيث عولجت مرة أخرى.

ووفقا لما تم تداوله، فقد كان يُفترض أن المرأة العجوز قد ماتت في مستشفى باباهويو ، لذلك تم تسليم الجثة إلى الأسرة لوداعها ودفنها في وقت لاحق.

وعندما أدركوا فجأة أنها لا تزال على قيد الحياة، صرخ نجلها جيلبرت مونتويا “إنها معجزة من الله”.

وقال شاهد عيان آخر كان متواجدا برفقة في المكان: “يمكنك عمليًا أن ترى قوة الله ، عندما يريد الله شخصًا وعندما لا يكون الوقت مناسبًا لهذا الشخص ، يمنحه الله فرصة جديدة ونأمل أن يفعل الأطباء شيئًا لهذا الشخص”.

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ووثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل الإعلام المرأة العجوز وهي مسجاة في التابوت.

وأظهر الفيديو المراة العجوز وهي تتنفس، وسط تعجب وذهول المحيطين بها الذين أتوا لإلقاء نظرة الوداع عليها قبل دفنها.

 

حادثة مشابهة في البرتغال

يشار إلى أن هذا الحادث تكرر اكثر من مرة، كان آخرها رجل يبلغ من العمر 92 عامًا من سانتا ماريا دا فيرا ، شمال البرتغال، وتم دفنه بعد أن افترض أنه مات في مستشفى أوليفيرا دي أزميز بسبب فيروس كورونا.

ومع ذلك، بعد 20 يومًا ، أُبلغت الأسرة بحدوث “خطأ” وأن الرجل العجوز كان على قيد الحياة أخيرًا.

ووفقا لما أكدته صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلا عن ابن المريض:”جاء الأطباء في المستشفى للتحدث معي وقالوا إن هناك خطأ وأن والدي على قيد الحياة. وطلبوا مني تأكيد ذلك واعتذروا عن الخطأ. أعلم أن الأطباء لديهم الكثير من العمل في الوقت الحالي ، ولكن آمل أن يساعد هذا الحدث في توفير مزيد من الرعاية في المستقبل “.

من تم دفنه هي امرأة

من جانبه، قال أحد الأقارب: “أعلم أن الأطباء لديهم الكثير من العمل في الوقت الحالي ، لكنني آمل أن يخدم هذا الحدث في توفير المزيد من الرعاية في المستقبل” ، وأنهم لم يدفنوا الرجل بالفعل، ولكن من دفن هي امرأة والرجل الكبير لا يزال في المستشفى”.

المصدرماركا + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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