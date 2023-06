الإجابة ستصدمك.. هل تعلم ما هو أغلى طائر على وجه الأرض؟

- Advertisement -

وطن- إذا كنت تفكر مليًا في أي طائر هو الأغلى على هذا الكوكب، فأنت على وشك أن تكتشف مفاجأة كبيرة. أغلى أنواع الطيور في العالم ليس ببغاء نادر أو طائر غريب.

في الواقع، إن “حمامة السباق” (Pigeon racing) المتواضعة، هي التي تتربع على عرش القائمة، كأغلى طائر على وجه الأرض.

Australia wants to kill Joe, the racing pigeon that flew from Oregon, because of disease fears https://t.co/znRYOmZQHV pic.twitter.com/ovHqJvso1V

— The Hill (@thehill) January 14, 2021