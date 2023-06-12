الإجابة ستصدمك.. هل تعلم ما هو أغلى طائر على وجه الأرض؟

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وطن- إذا كنت تفكر مليًا في أي طائر هو الأغلى على هذا الكوكب، فأنت على وشك أن تكتشف مفاجأة كبيرة. أغلى أنواع الطيور في العالم ليس ببغاء نادر أو طائر غريب.

في الواقع، إن “حمامة السباق” (Pigeon racing) المتواضعة، هي التي تتربع على عرش القائمة، كأغلى طائر على وجه الأرض.

Australia wants to kill Joe, the racing pigeon that flew from Oregon, because of disease fears https://t.co/znRYOmZQHV pic.twitter.com/ovHqJvso1V — The Hill (@thehill) January 14, 2021

استحوذت هذه الطيور الرائعة على انتباه المربين المتحمسين والمنافسين في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل هائل وانتشار ثقافة فرعية آسرة تحيط بسباق الحمام.

كم تباع سباقات الحمام؟

اعتمادًا على سلالاتهم وخصائصهم الجسدية، يمكن أن تتراوح أسعار هذا النوع من الحمام مابين 10 آلاف دولار إلى أكثر من 100 ألف دولار.

ولك أن تتخيل أنه في عام 2019، دفع مستثمر مبلغ مذهل قدره 2.2 مليون دولار مقابل أنثى حمامة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

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الأمر الأكثر لفتًا للانتباه هو أن حرب العطاءات بدأت في البداية بسعر متواضع على ما يبدو بمبلغ ناهز 275 دولارًا فقط ولكنها تصاعدت بسرعة في غضون أسبوعين فقط، حسب تفاصيل المزاد نشر موقع (JagranJosh)، معطياته.

لماذا حمامة السباق تحديدًا؟

تمتلك هذه الطيور غريزة غريبة في العودة إلى المنزل، مما يسمح لها بالسفر لمسافات شاسعة والعثور على طريق العودة إلى دورها العلوي، أو المكان الذي عادة ماتستقر فيه داخل كلّ منزل.

في 2009 كان هناك تحدي بين حمامة "وينستون"وبين أكبر مزود خدمة إنترنت في إفريقيا الجنوبية تيليكوم. التحدي يدور حول من هو الأسرع في نقل 4 جيجا لمسافة 60 ميلًا. تيليكوم خسرت في السباق حيث تفوقت الحمامة في نقل البيانات في شريحة تخزين على نقل البيانات بواسطة خدمة البراودباند DSL pic.twitter.com/epyEhzNgmE — مصطفى آل سنان (@Alsinan101) October 15, 2019

يتضمن سباق الحمام إطلاق هذه الطيور المدربة من مواقع مختلفة وقياس سرعتها ودقتها عند عودتها إلى المنزل.

اكتسبت هذه الرياضة شعبية هائلة، لا سيما في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، في السنوات القليلة الماضية.

ومع ذلك، تكمن حقيقة قاتمة وراء بريق وسحر سباقات الحمام.

حيث يتم تربية هذه الطيور عن قصد لغرض وحيد هو الترفيه، وغالبًا ما تواجه رحلات محفوفة بالمخاطر حيث يفقد البعض منهما حياتهم.

إذ أنه بعد إطلاقهم في البرية، يشرعون في رحلات تمتد لمئات الأميال. يقوم المالكون والمربون بتدريب كل جانب من جوانب مزاجهم وسلوكهم والتحكم فيه بدقة، بحيث تصبح تلك الحمامة كنزا لا يقدر بثمن.

حمامة ارماندو 😎 الزاجل هذي الحمامة تم بيعها ب 1.4 مليون دولار في مزاد بعد فوزها بالمركز الأول في السباق

عمرها خمس سنوات من بلجيكا حيث فازت بمسابقات 2017 و 2018 على مستوى اوروبا

مع العلم أن متوسط سعر حمام السباق هو 2800 دولار تقريبا تتوقعون غسيل اموال مثل بعض الحيوانات 😂😂😂 pic.twitter.com/n26tIOxC8v — سحر الغذاء (@foodcharm1) March 20, 2019

عالم سباقات الحمام هو بلا شك مزيج من الشدة والمنافسة، لكنه يثير أسئلة أخلاقية حول معاملة هذه الحيوانات الرائعة.

مع استمرار تطور صناعة السباقات، من المهم تعزيز التوازن بين إثارة المنافسة ورفاهية هذه المخلوقات، التي تقدم كل ما لديها، وغالبًا ما تكون في خطر كبير، فقط لإسعاد عشرات المتسابقين ومئات المتابعين.