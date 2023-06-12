الإثنين, يونيو 12, 2023
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الإجابة ستصدمك.. هل تعلم ما هو أغلى طائر على وجه الأرض؟

هل تساءلت يومًا عن نوع الطائر الذي يحمل تاج الأغلى والأعلى قيمة على وجه الأرض؟ الإجابة ستفاجئك.

كتب فهمي الورغمي
الإجابة ستصدمك.. هل تعلم ما هو أغلى طائر على وجه الأرض؟
أغلى طائر على وجه الأرض
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وطن- إذا كنت تفكر مليًا في أي طائر هو الأغلى على هذا الكوكب، فأنت على وشك أن تكتشف مفاجأة كبيرة. أغلى أنواع الطيور في العالم ليس ببغاء نادر أو طائر غريب.

في الواقع، إن “حمامة السباق” (Pigeon racing) المتواضعة، هي التي تتربع على عرش القائمة، كأغلى طائر على وجه الأرض.

استحوذت هذه الطيور الرائعة على انتباه المربين المتحمسين والمنافسين في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل هائل وانتشار ثقافة فرعية آسرة تحيط بسباق الحمام.

كم تباع سباقات الحمام؟

اعتمادًا على سلالاتهم وخصائصهم الجسدية، يمكن أن تتراوح أسعار هذا النوع من الحمام مابين 10 آلاف دولار إلى أكثر من 100 ألف دولار.

ولك أن تتخيل أنه في عام 2019، دفع مستثمر مبلغ مذهل قدره 2.2 مليون دولار مقابل أنثى حمامة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

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الأمر الأكثر لفتًا للانتباه هو أن حرب العطاءات بدأت في البداية بسعر متواضع على ما يبدو بمبلغ ناهز 275 دولارًا فقط ولكنها تصاعدت بسرعة في غضون أسبوعين فقط، حسب تفاصيل المزاد نشر موقع (JagranJosh)، معطياته.

حمامة السباق
حمامة السباق

لماذا حمامة السباق تحديدًا؟

تمتلك هذه الطيور غريزة غريبة في العودة إلى المنزل، مما يسمح لها بالسفر لمسافات شاسعة والعثور على طريق العودة إلى دورها العلوي، أو المكان الذي عادة ماتستقر فيه داخل كلّ منزل.

يتضمن سباق الحمام إطلاق هذه الطيور المدربة من مواقع مختلفة وقياس سرعتها ودقتها عند عودتها إلى المنزل.

اكتسبت هذه الرياضة شعبية هائلة، لا سيما في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، في السنوات القليلة الماضية.

ومع ذلك، تكمن حقيقة قاتمة وراء بريق وسحر سباقات الحمام.

حيث يتم تربية هذه الطيور عن قصد لغرض وحيد هو الترفيه، وغالبًا ما تواجه رحلات محفوفة بالمخاطر حيث يفقد البعض منهما حياتهم.

إذ أنه بعد إطلاقهم في البرية، يشرعون في رحلات تمتد لمئات الأميال. يقوم المالكون والمربون بتدريب كل جانب من جوانب مزاجهم وسلوكهم والتحكم فيه بدقة، بحيث تصبح تلك الحمامة كنزا لا يقدر بثمن.

عالم سباقات الحمام هو بلا شك مزيج من الشدة والمنافسة، لكنه يثير أسئلة أخلاقية حول معاملة هذه الحيوانات الرائعة.

مع استمرار تطور صناعة السباقات، من المهم تعزيز التوازن بين إثارة المنافسة ورفاهية هذه المخلوقات، التي تقدم كل ما لديها، وغالبًا ما تكون في خطر كبير، فقط لإسعاد عشرات المتسابقين ومئات المتابعين.

المصدرتويتر، موقع JagranJosh، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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