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مع راقصة مصرية.. فيديو متداول للسائح الروسي ضحية قرش الغردقة

يظهر في الفيديو شاب يرقص إلى جانب راقصة شرقية على موسيقى مصرية شعبية

كتب باسل النجار
مع راقصة مصرية.. فيديو متداول للسائح الروسي ضحية قرش الغردقة
السائح الروسي وراقصة مصرية
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو متداول، قيل إنه للسائح الروسي الذي توفي جراء هجوم وحشي لسمكة قرش عليه في مرسى مطروح بمصر، ويظهره قبل الحادث في حفل راقص.

الفيديو المتداول على نطاق واسع، يظهر شخصا ـ زعم متداولوا المقطع أنه السائح الروسي ـ وهو يتمايل على أنغام الموسيقى بجانب راقصة في حفل صاخب.

حقيقة فيديو متداول للسائح الروسي

ولكن بتتبع مصدر الفيديو والتقصي عنه أظهر أن المقطع محل الجدل قد تم التقاطه قبل سنوات طويلة من الحادث، بحسب ما أوردت وكالة “فرانس برس“، حيث كان السائح الروسي الذي التهمه قرش الغردقة وقتها طفلاً.

ويظهر في الفيديو شاب يرقص إلى جانب راقصة شرقية على موسيقى مصرية شعبية.

وجاء في التعليقات المرافقة أن الفيديو يُظهر الشاب الروسي الذي قضى في هجوم سمكة القرش قبالة سواحل الغردقة، قبيل وقوع الحادث. وقال مستخدمون: “هذه آخر رقصة للسائح الروسي”.

وحظي هذا الفيديو بمئات المشاركات وآلاف المشاهدات على مواقع التواصل من فيسبوك ويوتيوب.

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فيديو متداول للسائح الروسي
فيديو متداول للسائح الروسي
السائح الروسي وراقصة مصرية
السائح الروسي وراقصة مصرية

سمكة قرش تفترس سائحا روسيا في الغردقة

وجاء انتشاره غداة وقوع الحادث، حين هاجمت “سمكة قرش من نوع النمر (Tiger Shark) أحد رواّد الشاطئ ممّا أدّى إلى وفاته” بحسب السلطات المصريّة.

وفي موسكو، قالت وسائل إعلام روسيّة إن الضحيّة روسيّ في العقد الثالث، وعرّفت عنه نقلاً عن مصادر رسميّة روسيّة بأنّه “ف. ي. بوبوف المولود في العام 1999″، وأنّه ليس سائحاً بل مقيماً دائماً في مصر.

في هذا السياق، نُشر هذا الفيديو الذي قيل إنّه يُظهر “آخر رقصة للسائح الروسيّ” قبيل مقتله.

وأظهر التفتيش عن الفيديو على محرّكات البحث باستخدام صورة ثابتة منه، أنّه منشور قبل سنوات على الأقلّ، ما ينفي أن يكون حديثاً مثلما ادّعت المنشورات المضلّلة.

ونُشر الفيديو على موقع التواصل باللغة العربية والروسية مرّات عدّة في السنوات الماضية، على أنّه يُظهر سائحاً روسياً يؤدّي الرقص الشرقي في مصر، وقد حصد انتشاراً واسعاً آنذاك.

أمّا أقدم نسخة متوفّرة عثر عليها صحافيو فرانس برس، فهي منشورة قبل تسع سنوات على قناة روسية على موقع يوتيوب.

ونُشر الفيديو آنذاك – في نيسان/أبريل من العام 2014 – بعنوان “سائح روسي يشرح لفتاة شرقيّة كيفية الرقص”.

المصدريوتيوب، فيسبوك، وكالة فرانس برس، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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