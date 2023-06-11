الأحد, يونيو 11, 2023
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ما اللون الذي تراه؟ .. علبة الكولا هذه ليست حمراء!!

"تحدث هذه الظاهرة الغريبة عندما تشوش أدمغتنا بما تراه أعيننا"

كتب أنس السالم
ما اللون الذي تراه؟ .. علبة الكولا هذه ليست حمراء!
ما اللون الذي تراه في علبة الكولا هذه!
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وطن – ترك وهم بصري آلاف المتابعين على تيك توك TikTok، في حيرة من أمرهم، إذ نشرت صورة لعلبة كوكا كولا، لكنّ لونها خدع الجمهور وأثار دهشتهم، فما اللون الذي تراه؟ إذ أن علبة الكولا هذه ليست حمراء!!.

فقد ترك الدكتور دين جاكسون الكثيرين في حالة من عدم التصديق بعد مشاركة الوهم البصري على TikTok، وأثار الشكوك حول ما إذا كان بالإمكان الوثوق بأعيننا في هكذا ألغاز بصرية.

ما اللون الذي تراه؟ علبة الكولا هذه ليست حمراء!!

يتحدث عالم الأحياء د.جاكسون من خلال خدعة محيرة للعقل، تتضمن علبة كوكاكولا.

ففي حين أن العلبة تبدو حمراء، يوضح الدكتور جاكسون أن عينيك تخدعك، لأنها في الواقع رمادية.

وقال: “إن إحاطة اللون الرمادي بهذا النوع من الألوان (يشير إلى اللون الأزرق) يجعل عقلك عرضة لتفسيره على أنه أحمر”.

خدعة محيرة للعقل تتضمن علبة كوكاكولا لكن لونها ليس احمر!
خدعة محيرة للعقل تتضمن علبة كوكاكولا لكن لونها ليس احمر!

تحدث هذه الظاهرة الغريبة عندما تشوش أدمغتنا بما تراه أعيننا.

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يوجد نوعان من المستقبلات الضوئية في الجزء الخلفي من العين البشرية، مما يسمح لنا بالاستجابة للضوء الساطع فيها.

في فيديو دكتور جاكسون ، يسمح الفلتر السماوي بمرور الضوء السماوي فقط، مما يعني أن أي شيء آخر يجب أن يظهر باللون الرمادي.

ولكن عندما يتعرف دماغنا على أن علب الكوكاكولا حمراء في العادة، يمكن أن يفسر الضوء الرمادي ليظهر بهذه الطريقة.

وأوضح أستاذ علم النفس ألان جونستون في كلية لندن الجامعية: “الأوهام البصرية هي بعض من أكثر الحيل السحرية إثارة للإعجاب في الطبيعة. إنها بسيطة بشكل مخادع لكنها مقنعة “.

@beatonthebeeb #opticalillusion #opticalillusions #mindgame #mindgames #complementarycolors #colours #deanjackson ♬ Away With Me – Andrew Joy

لون الفستان 

وهم علبة الكوكا كولا سابقاً، يعيد للأذهان الجدل الذ دار حول لون فستان يظهر في صورة أحدثت ضجة كبيرة.

بعض الناس رأوا أن لون الفستان أبيض وذهبي والبعض الآخر أقسم أنه أزرق وأسود، وعدد لا بأس به خلط ألون قريبة أُخر.

الفستان الازرق
الفستان الازرق

تناقش الملايين حول ما إذا كان هذا الفستان باللونين الأسود والأزرق أم باللون الأبيض والذهبي.

حدثت هذه الظاهرة الغريبة تمامًا مثل علبة الكوكا كولا، عندما اختلطت الألوان معًا، مما أدى إلى اختلال التوازن في الدماغ.

قدم الدكتور جاكسون مثالًا آخر على ذلك في مقطع فيديو حيث أظهر صورة لعيون امرأة تظهر باللون الأزرق، ولكنها في الواقع رمادية.

تحدث الأوهام البصرية عندما يكون دماغنا مرتبكًا بشأن ما تراه أعيننا.

وصفها العلماء بأنها “بعض الحيل السحرية الأكثر إثارة للإعجاب في الطبيعة” مع القدرة على خداع أدمغتنا ببساطة للاعتقاد بشيء خاطئ.

المصدرديلي ميل - تيك توك - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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