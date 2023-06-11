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فيديو من المدرجات.. محمد بن زايد ينحني لمتابعة نهائي مان سيتي وإنتر ميلان

رئيس الإمارات عقد جلسة مباحثات مع أردوغان خلال زيارته لتركيا

كتب خالد السعدي
محمد بن زايد
محمد بن زايد يتابع مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان
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وطن – انتشر مقطع فيديو، تم التقاطه من المدرجات، يوثق متابعة رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

والفيديو الذي تم التقاطه من خلف المقاعد الشرفية، أظهر محمد بن زايد وهو ينحني للأمام لمتابعة المباراة بشغف، لا سيما أن نادي مانشستر سيتي يملكه نائبه وشقيقه منصور بن زايد.

وحضر الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم على ملعب أتاتورك بإسطنبول.

وتواجد ابن زايد وأردوغان، في مقصورة كبار الزوار بملعب “أتاتورك الأولمبي” بمدينة إسطنبول، لمتابعة المباراة النهائية.

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مباحثات أردوغان وابن زايد

وخلال الزيارة أيضا، التقى أردوغان التقى الشيخ محمد بن زايد في مطار أتاتورك، وشارك في مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزير الشباب والرياضة عثمان أشقين باك، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، وكبير مستشاري الرئيس عاكف جاغاطاي قليج.

وقال أردوغان إن بلاده تولي علاقاتها مع دولة الإمارات أهمية خاصة كونها شريكًا مهمًّا في دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي.

وخلال المراسم، أطلع الرئيس أردوغان محمد بن زايد على سيارة “توغ” التي تُعَد أول سيارة كهربائية تركية مصنعة محليًّا.

وفي وقت لاحق، انتقل الرئيسان إلى مضافة الدولة في مطار أتاتورك، وعقدا هناك لقاءً مغلقًا.

وقال محمد بن زايد، إنه بحث مع الرئيس أردوغان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والإمارات، ودفع الشراكة الاقتصادية إلى الأمام.

وأشار إلى أن الزيارة تشكل دفعًا قويًّا لتطور العلاقات بين البلدين نحو الآفاق التي يتطلعان إليها، وبما يخدم شراكتهما ومصالحهما المتبادلة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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