الأحد, يونيو 11, 2023
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رياضة

بعد فشل صفقة ميسي .. الهلال السعودي يُغري نيمار بعرضٍ خيالي

الهلال يريد التعاقد مع البرازيلي نيمار براتب سنوي قد يصل إلى 200 مليون يورو

كتب فارس أبو شيحة
الهلال السعودي يغري نيمار بعرض خيالي
الهلال السعودي يغري نيمار بعرض خيالي
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وطن- يسعى نادي الهلال السعودي في الحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار جونيور 31 عاماً، بعرض خيالي من أجل تعويض الفشل في صفقة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فضل الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف.

وكشفت شبكة “CbC” الأمريكية، بأن نادي الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، مهتم بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار هذا الصيف، لتعويض فشل التعاقد. مع البرغوث الأرجنتيني ميسي بعرض ضخم”.

الهلال السعودي يغري نيمار بعرض خيالي

وأضافت الشبكة الأمريكية، ” وفد رفيع المستوى من إدارة نادي الهلال. سافر إلى العاصمة الفرنسية باريس، من أجل معرفة موقف اللاعب البرازيلي من الانتقال إلى السعودية”.

كما وأردفت، ” نادي الهلال يغري نيمار بالحصول على نفس المزايا التي يتلقاها كريستيانو رونالدو. مع نادي النصر السعودي، لعل أبرزها حصوله على راتب 200 مليون يورو في الموسم الواحد”.

تخلي باريس سان جيرمان عن نيمار

وتابعت، ” الهلال مستعد لدفع نحو45 مليون يورو إلى نادي باريس سان جيرمان للتخلي عن خدمات البرازيلي نيمار هذا الصيف، حيث أن المفاوضات لم تبدأ بعد بين كلا الناديين من أجل إتمام تلك الصفقة. في حال موافقة اللاعب على القدوم إلى السعودية”.

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وختمت، ” المسؤولين في نادي باريس سان جيرمان سيوافقون على أي عرض من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي نيمار هذا الصيف”.

وارتبط اسم البرازيلي نيمار في الانتقال إلى العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، لعل أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفق ما أوردته التقارير الصحفية الإنجليزية.

نيمار جونيور
نيمار جونيور

يذكر بأن عقد البرازيلي نيمار جونيور ينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف 2027، إلا أن النادي يريد التخلص منه. نظراً لكثرة إصاباته وتراجع مستواه مع الفريق الباريسي.

المصدروطن + شبكة "CBC" الأمريكية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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