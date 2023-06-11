بعد فشل صفقة ميسي .. الهلال السعودي يُغري نيمار بعرضٍ خيالي

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وطن- يسعى نادي الهلال السعودي في الحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار جونيور 31 عاماً، بعرض خيالي من أجل تعويض الفشل في صفقة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فضل الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف.

وكشفت شبكة “CbC” الأمريكية، بأن نادي الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، مهتم بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار هذا الصيف، لتعويض فشل التعاقد. مع البرغوث الأرجنتيني ميسي بعرض ضخم”.

الهلال السعودي يغري نيمار بعرض خيالي

وأضافت الشبكة الأمريكية، ” وفد رفيع المستوى من إدارة نادي الهلال. سافر إلى العاصمة الفرنسية باريس، من أجل معرفة موقف اللاعب البرازيلي من الانتقال إلى السعودية”.

🚨🚨- Cbs Sports | #الهلال قدم 200 م يورو لـ نيمار وقدم 45 مليون يورو لباريس لشراء عقد اللاعب 🔥💙 pic.twitter.com/FrZF64cZaY — صوت الهلال (@SawtAlhilal7) June 11, 2023

كما وأردفت، ” نادي الهلال يغري نيمار بالحصول على نفس المزايا التي يتلقاها كريستيانو رونالدو. مع نادي النصر السعودي، لعل أبرزها حصوله على راتب 200 مليون يورو في الموسم الواحد”.

تخلي باريس سان جيرمان عن نيمار

وتابعت، ” الهلال مستعد لدفع نحو45 مليون يورو إلى نادي باريس سان جيرمان للتخلي عن خدمات البرازيلي نيمار هذا الصيف، حيث أن المفاوضات لم تبدأ بعد بين كلا الناديين من أجل إتمام تلك الصفقة. في حال موافقة اللاعب على القدوم إلى السعودية”.

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وختمت، ” المسؤولين في نادي باريس سان جيرمان سيوافقون على أي عرض من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي نيمار هذا الصيف”.

CBS: نادي الهلال يعرض راتب سنوي للنجم نيمار يبلغ (800) مليون ريال سعودي سنويًا 💵🤩. pic.twitter.com/fjVgm11oao — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 11, 2023

وارتبط اسم البرازيلي نيمار في الانتقال إلى العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، لعل أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفق ما أوردته التقارير الصحفية الإنجليزية.

يذكر بأن عقد البرازيلي نيمار جونيور ينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف 2027، إلا أن النادي يريد التخلص منه. نظراً لكثرة إصاباته وتراجع مستواه مع الفريق الباريسي.