بعد انضمام الأهلي.. الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

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وطن- ضمن فريق الأهلي المصري المشاركة في كأس العالم للأندية 2024، كسادس فريق مشارك في البطولة العالمية للأندية، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وحقق فريق الأهلي (المارد الأحمر)، الفوز في القمة النهائية المثيرة والقوية أمام الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندية 2023

وفاز فريق الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، للمرة ال11 في تاريخ مسيرته، كأكثر الفرق تتويجاً بتلك البطولة القارية.

الأندية التي ضمنت المشاركة بشكل رسمي في كأس العالم للأندية عام 2025 ✅🏆 pic.twitter.com/lM3juArayf — عمرو (@bt3) June 11, 2023

كما وبات المارد الأحمر الأهلاوي سادس الفرق المتأهلة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها هذه المرة في المملكة العربية السعودية كممثل عن القارة الأفريقية السمراء.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

كما ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022-2023، وهي على النحو الآتي:

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اتحاد جدة السعودي (العميد) ممثل البلد المستضيف وبطل دوري روشن السعودي. أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) بطل أوقيانوسيا. كلوب ليون (المكسيك) بطل كونكاكاف. أوراوا ريد دياموندز (اليابان) بطل دوري آسيا. مانشستر سيتي (إنجلترا) بطل دوري أوروبا. الأهلي (مصر) بطل دوري أفريقيا.

كما وسيتم تحديد بطل قارة أمريكا الجنوبية في وقت لاحق، حيث أنه في الوقت الحالي تلعب منافسات دور المجموعات من بطولة كأس ليبرتادوريس لمعرفة هوية المتوج باللقب لهذا العام.

الأهلي بطلًا لإفريقيا للمرة ال١١ في تاريخه 🦅🔴⚫️! النادي المصري ضمن بذلك المشاركة في كأس العالم للأندية FIFA السعودية ٢٠٢٣! 🔥@AlAhly 🏆 pic.twitter.com/G5ZKWhD79d — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 11, 2023

متى سيقام كأس العالم للأندية 2023؟!

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة ما بين ال12. وحتى ال22 من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.