الأحد, يونيو 11, 2023
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رياضة

بعد انضمام الأهلي.. الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

الأهلي المصري سادس فريق مشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية

كتب فارس أبو شيحة
الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023
الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023
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وطن- ضمن فريق الأهلي المصري المشاركة في كأس العالم للأندية 2024، كسادس فريق مشارك في البطولة العالمية للأندية، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وحقق فريق الأهلي (المارد الأحمر)، الفوز في القمة النهائية المثيرة والقوية أمام الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندية 2023

وفاز فريق الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا 2022-2023،  للمرة ال11 في تاريخ مسيرته، كأكثر الفرق تتويجاً بتلك البطولة القارية.

كما وبات المارد الأحمر الأهلاوي سادس الفرق المتأهلة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها هذه المرة في المملكة العربية السعودية كممثل عن القارة الأفريقية السمراء.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

كما ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022-2023، وهي على النحو الآتي:

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  1. اتحاد جدة السعودي (العميد) ممثل البلد المستضيف وبطل دوري روشن السعودي.
  2. أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) بطل أوقيانوسيا.
  3. كلوب ليون (المكسيك) بطل كونكاكاف.
  4. أوراوا ريد دياموندز (اليابان) بطل دوري آسيا.
  5. مانشستر سيتي (إنجلترا) بطل دوري أوروبا.
  6. الأهلي (مصر) بطل دوري أفريقيا.

كما وسيتم تحديد بطل قارة أمريكا الجنوبية في وقت لاحق، حيث أنه في الوقت الحالي تلعب  منافسات دور المجموعات من بطولة كأس ليبرتادوريس لمعرفة هوية المتوج باللقب لهذا العام.

متى سيقام كأس العالم للأندية 2023؟!

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة ما بين ال12. وحتى ال22 من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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